Con el alto el fuego en Líbano, Trump ha impuesto otra decisión a Netanyahu, una vez más

La llamada que predijo el presidente Donald Trump no se produjo, pero dejó pocas dudas sobre lo que vendría después.…

La llamada que predijo el presidente Donald Trump no se produjo, pero dejó pocas dudas sobre lo que vendría después.

El jueves por la mañana, Trump anunció que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hablaría con el presidente del Líbano, Joseph Aoun.

Este habría sido el primer contacto directo en décadas entre los líderes de ambos países vecinos, que no mantienen relaciones diplomáticas. Trump declaró que esto brindaría “un respiro”.

Pero en el contexto de una guerra abierta entre Israel y Hezbollah, grupo afín a Irán, Aoun rechazó la llamada.

Trump no estaba esperando a que se produjera una conversación.

Apenas unas horas después, Trump anunció que el alto el fuego comenzaría a medianoche. Y Netanyahu no tuvo más remedio que acatarlo.

Este es el ejemplo más reciente de un patrón en el que las declaraciones de Trump acorralan a quien quizás sea su partidario internacional más ferviente, obligando a Netanyahu a tomar decisiones estratégicas cruciales en función de lo que el presidente de EE.UU. le permita.

Netanyahu suele elogiar la estrecha coordinación entre Estados Unidos e Israel —entre él y Trump—, pero en momentos clave, Trump lo ha forzado a actuar en consecuencia.

Hace menos de una semana, Netanyahu había prometido que la guerra contra Hezbollah continuaba. “Seguimos luchando contra ellos”, manifestó. “Esto aún no ha terminado”.

Y el miércoles, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, declaró que acababa de aprobar nuevos planes de guerra en Líbano e Irán.

Pero sin la aprobación de Trump, Netanyahu tiene poco margen de maniobra. Si bien se supone que el alto el fuego temporal durará 10 días, es evidente que Trump pretende que se mantenga. “He tenido el honor de resolver 9 guerras en todo el mundo, y esta será la décima”, alardeó en las redes sociales.

En una reunión del gabinete de seguridad el miércoles por la noche, los líderes israelíes discutieron la posibilidad de un alto el fuego temporal. Sin embargo, no hubo votación ni se reconoció que el fin de la guerra pudiera estar a solo unos días.

El jueves por la noche, momentos antes de que Trump anunciara un alto el fuego en el Líbano, Netanyahu convocó nuevamente a su gabinete de seguridad para una consulta virtual.

Los israelíes, tanto políticos como ciudadanos, se enteraron del alto el fuego no por Netanyahu, sino por una publicación de Trump en las redes sociales.

“En esta etapa de la guerra, en la que entró en gran medida por la influencia de Netanyahu, Trump se ha convertido en el árbitro final, si no el único”, escribió Amos Harel, analista militar de Haaretz. “Así como Trump forzó la conclusión de la anterior guerra de 12 días contra Irán en junio, ahora ha impuesto ceses del fuego temporales en Irán y en el Líbano”.

En total, Trump ha presionado a Netanyahu en al menos cinco ocasiones, incluyendo las dos guerras con Irán.

El presidente de EE.UU. presionó a Netanyahu para que firmara un alto el fuego con Hamas en Gaza y lo obligó a llamar a Qatar y disculparse por el fallido ataque israelí en Doha contra líderes del grupo. Líbano es solo el ejemplo más reciente.

En todos los casos, Israel no logró la victoria decisiva que anhelaba… y que Netanyahu había prometido.

En Gaza, Hamas controla firmemente la mitad del territorio costero no ocupado por Israel.

En Líbano, Hezbollah sigue siendo una amenaza formidable, capaz de lanzar drones y cohetes contra Israel.

En Irán, el régimen del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, es ahora el régimen de su hijo, el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Las fuerzas israelíes ha ampliado su control territorial en ambos frentes, ocupando más territorio en Gaza, Líbano y Siria. Y, al menos hasta ahora, no ha habido una presión real por parte de la Casa Blanca para que las fuerzas israelíes se retiren.

Para Netanyahu, estas extensiones de tierra constituyen zonas de seguridad más profundas, que Israel bien podría mantener durante años. Pero están lejos de ser una victoria.

Sin duda, los adversarios de Israel se han debilitado, pero han sobrevivido.

Danny Citrinowicz, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, afirmó que Teherán afrontará la próxima ronda de negociaciones desde una posición de fuerza.

“Dada su demostrada voluntad y capacidad para imponer costes significativos a sus vecinos y a la economía global, es improbable que Teherán ceda solo bajo presión, independientemente de las crecientes amenazas de Washington”, declaró Citrinowicz en las redes sociales.

El viernes, Netanyahu declaró que había aceptado el alto el fuego temporal “a petición de mi amigo, el presidente Trump”. Sin embargo, advirtió que Israel estaba dispuesto a reanudar la guerra. “Con una mano empuñamos un arma; con la otra, extendemos la paz”.

Trump no lo aceptó. Veinte minutos después, declaró —una vez más en redes sociales— que “Israel no volverá a bombardear Líbano. Estados Unidos les prohíbe hacerlo. ¡Ya basta!”.

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