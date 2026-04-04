Cómo Pam Bondi perdió su trabajo

Durante el breve trayecto en coche desde la Casa Blanca hasta la Corte Suprema de Justicia el miércoles, Pam Bondi…

Durante el breve trayecto en coche desde la Casa Blanca hasta la Corte Suprema de Justicia el miércoles, Pam Bondi fue informada por el presidente de que sería destituida de su cargo como secretaria de Justicia.

Pero durante las 24 horas siguientes, Bondi interpretó el papel.

Salió del coche sonriendo y se sentó junto a Donald Trump durante los alegatos orales sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Más tarde, se reunió con un fiscal de alto rango de Florida para presionar por la presentación de cargos contra uno de los enemigos políticos de Trump, y asistió al discurso del presidente a la nación esa misma noche.

Los asesores insistieron en que todo seguía “como de costumbre”.

Para el jueves por la tarde, cuando la noticia de su destitución se filtró a la prensa, Bondi ya se encontraba en Florida para una reunión previamente programada con los alguaciles locales.

Así concluyeron los turbulentos 14 meses de Bondi como secretaria de Justicia. Deja a su segundo al mando y exabogado defensor del presidente, Todd Blanche, un Departamento de Justicia remodelado al gusto de Trump.

Fuentes cercanas a Bondi afirmaron que era difícil precisar el momento exacto que la llevó a su caída.

Durante meses, Trump había estado expresando su frustración con Bondi por lo que él consideraba una falta de contundencia a la hora de presentar demandas contra sus adversarios personales y políticos.

Además, se vio acosada por los archivos de Epstein, que resultaron ser un dolor de cabeza interminable para la administración y para el propio presidente, quien tuvo que afrontar críticas por su amistad con el delincuente sexual convicto.

El trabajo también pasó factura a Bondi, quien, según algunas fuentes, creía que en ocasiones se le pedía que hiciera lo imposible.

Durante la gestión de Bondi, el Departamento de Justicia logró llevar a juicio algunos casos que resultaron del agrado de Trump.

Entre ellos se encontraban la acusación por manejo indebido de documentos clasificados contra su exasesor de seguridad nacional convertido en crítico, John Bolton, quien continúa luchando contra los cargos.

También logró el bloqueo de la publicación del informe del fiscal especial Jack Smith sobre el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte del propio Trump.

En una publicación del jueves X, Bondi anunció que se está “trasladando a un puesto importante en el sector privado que me entusiasma”. Dejará oficialmente el departamento en aproximadamente un mes.

Bondi obtuvo la confirmación del Senado a los pocos días de iniciarse el segundo mandato de la administración Trump, al prometer que no tomaría decisiones como máxima responsable de la aplicación de la ley en el país basándose en motivos políticos.

Pero sus primeros días en el cargo demostraron rápidamente lo contrario: que estaba dispuesta a ir donde los secretarios de Justicia anteriores no se atrevieron y a moldear el Departamento de Justicia según la visión política del presidente.

En cuestión de semanas, Bondi purgó el departamento de fiscales de carrera a quienes consideraba contrarios a Trump, a sus partidarios o a su agenda, cerró oficinas cuyo trabajo afectaba a amigos y aliados de la Casa Blanca, y presidió una de las estrategias de litigio más agresivas en nombre de un presidente en la historia.

Poco después se iniciaron investigaciones penales contra los adversarios de Trump, algunas de las cuales fueron ordenadas públicamente por el presidente, incluyendo las dirigidas contra el exdirector del FBI, James Comey, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el senador demócrata Adam Schiff.

“No podemos demorar más”, dijo Trump en las redes sociales en una publicación del 20 de septiembre dirigida a “Pam”. “¡¡¡HAY JUSTICIA, AHORA!!!”.

Sin embargo, esas investigaciones fracasaron. Un juez desestimó los cargos contra Comey y James, argumentando que el fiscal —designado personalmente por Trump— que presentó las denuncias no tenía autoridad para hacerlo.

Otros casos fueron rechazados por jurados investigadores, incluyendo uno contra legisladores demócratas que publicaron un video instando a los miembros de las fuerzas armadas a desobedecer órdenes ilegales de la administración.

Los jueces de primera instancia desestimaron repetidamente los casos que defendían las políticas y órdenes ejecutivas de Trump, especialmente durante los primeros 100 días de su presidencia.

En muchos casos, particularmente en aquellos que cuestionaban la línea dura de Trump en materia de inmigración, el Departamento de Justicia presionó para que los tribunales de apelación intervinieran rápidamente. En ocasiones, esto tuvo éxito.

Según fuentes consultadas por CNN, el historial irregular de Bondi la puso en aprietos en varias ocasiones durante el último año.

Estas tensiones estallaron en enero, cuando el presidente la criticó duramente, junto con un grupo de fiscales federales, calificándolas de débiles e ineficaces.

En aquel entonces, estuvo a punto de despedirla, según las mismas fuentes, pero la secretaria general de la Casa Blanca de Trump, Susie Wiles, amiga de Bondi desde que se postuló para fiscal general de Florida en 2010, la salvó temporalmente.

Según una fuente informada sobre el asunto, entre bastidores, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, mantenía conversaciones periódicas con el presidente, al parecer preparando el terreno para asumir el cargo si Trump destituía a Bondi.

Sin embargo, según fuentes cercanas, Bondi hizo todo lo posible por complacer a Trump, sobre todo en las últimas semanas, cuando ella y Blanche parecieron intensificar sus esfuerzos para demostrarle al presidente que estaban trabajando en sus prioridades y, posiblemente, salvar su puesto de trabajo.

Mientras el presidente se enfurecía por sus afirmaciones infundadas de que no se estaba investigando el fraude electoral, Bondi permitió que los fiscales de Georgia solicitaran una orden de registro para incautar las papeletas de la sede electoral del condado de Fulton y designó al exdiputado Dan Bishop para dirigir todas las investigaciones relacionadas con las elecciones en todo el país.

Ofreció una reunión informativa privada a los legisladores en un intento por evitar una mayor vergüenza por el caso Epstein, pero la reunión a puerta cerrada se descontroló y los legisladores demócratas se retiraron en media hora.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, aumentaron las reuniones sobre los llamados esfuerzos contra la militarización de armas, así como la presión sobre los fiscales que supervisaban las investigaciones que eran importantes para Trump.

Esta semana, Bondi hizo un último esfuerzo para demostrarle a Trump que podía llevar a cabo los procesamientos que él exigía.

Según una persona informada sobre el asunto, convocó al fiscal federal de Miami, Jason Reding Quiñones, y a otros funcionarios de esa oficina que supervisan la investigación del exdirector de la CIA, John Brennan, a una reunión para tratar el calendario de la investigación.

Desde diciembre, Quiñones ha prometido que pronto se presentarán cargos contra Brennan, según la fuente, pero los fiscales de carrera que trabajan en el caso han indicado que su labor está lejos de concluir y que la decisión sobre los cargos aún tardará un tiempo.

También han advertido que, si bien el caso no es sólido y podría tener pocas probabilidades de éxito, especialmente porque debe presentarse en Washington, donde los jurados investigadores se han mostrado reacios a los procesos que consideran politizados.

El delito más grave de Bondi amenazaba con empañar el segundo mandato de Trump: los archivos de Epstein.

La odisea comenzó poco después de su llegada al cargo, cuando Bondi afirmó en Fox News que una lista de clientes del depredador sexual Jeffrey Epstein estaba “sobre mi escritorio en este preciso momento”.

El comentario tomó por sorpresa a la Casa Blanca, según informaron previamente fuentes a CNN, y Bondi declaró posteriormente que se refería en general a documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Pero la entrevista ya había desatado una tormenta en internet y alimentado las expectativas de ambos lados del espectro político de que el departamento finalmente estaba listo para publicar las pruebas, de las que se rumoreaba desde hacía tiempo, que implicarían a hombres poderosos que podrían haber abusado de niñas junto con Epstein.

Sin embargo, la lista de clientes no existía, según declaró posteriormente el departamento, y lo que comenzó como un desliz en horario estelar se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas.

Meses de críticas llevaron al Congreso a aprobar una nueva ley que obligaba al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos relacionados con Epstein, un proceso que fue criticado por ser demasiado extenso y no ofrecer suficiente protección a las víctimas.

Según informó CNN, los funcionarios de la administración y los legisladores republicanos se mostraron cada vez más frustrados por la incapacidad de Bondi para acallar las protestas públicas, y la Casa Blanca le comunicó temporalmente que no podía aparecer en entrevistas con Fox News, dejando a Blanche a cargo de la comunicación pública y con el Congreso sobre la publicación de los documentos.

Una vez más, Trump se quejó en privado de Bondi por no haber podido poner fin al problema.

Bondi fue citada el mes pasado a declarar ante el Congreso sobre su gestión de los archivos de Epstein, lo que supuso uno de los últimos reveses para su futuro como secretaria de Justicia. A pesar de su destitución, aún tendrá que comparecer.

En su primera aparición pública en el cargo de secretario de justicia interino, Blanche declaró el jueves por la noche a Fox News que los archivos de Epstein no tenían nada que ver con la destitución de Bondi.

“Creo que, en la medida en que los archivos de Epstein formaron parte del Departamento de Justicia el año pasado, no deberían formar parte de nada en el futuro”, manifestó Blanche.

El presentador Jesse Watters se rió y respondió: “No estoy seguro de que entiendas del todo lo que la gente piensa al respecto”.

The-CNN-Wire

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