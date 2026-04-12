Coachella 2026: así son los looks de los asistentes al popular festival de música

Los conciertos del primer fin de semana del festival de música de Coachella 2026, en California, se iniciaron el viernes…

Los conciertos del primer fin de semana del festival de música de Coachella 2026, en California, se iniciaron el viernes y prosiguen este domingo, con la cantante colombiana Karol G como cabeza de cartel, la primera artista latina que lidera las presentaciones del festival.

El festival suele atraer un promedio de 125.000 personas por día, que puede disfrutar de conciertos en siete escenarios distintos.

Casi tan pintoresco como los atuendos de los músicos en escena es el look de los asistentes, que, como ya reseñaba CNN en 2018, es totalmente veraniego y suele repetir los mismos patrones de moda cada año: “flecos y shorts de jeans recortados; sandalias de gladiador y botas para el desierto; sobreros vaqueros y cualquier cosa de inspiración vintage”.

A continuación hemos reunido algunos de los looks de los asistentes al primer fin de semana del festival. El segundo fin de semana de Coachella se realizará del 17 al 19 de abril.

The-CNN-Wire

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