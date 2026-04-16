CNN verifica: Trump afirma falsamente que el papa León dijo que Irán puede tener un arma nuclear

El presidente Donald Trump continuó el jueves con sus críticas al papa León XIV, en parte al hacer una afirmación…

El presidente Donald Trump continuó el jueves con sus críticas al papa León XIV, en parte al hacer una afirmación falsa sobre la postura del pontífice respecto a las armas nucleares.

Consultado por la presentadora de CNN, Kaitlan Collins, sobre por qué está enfrentado con el pontífice, Trump dijo que no tiene “nada en contra del papa”, pero que “tengo que hacer lo correcto”. Añadió momentos después: “No estoy peleando con él. El papa hizo una declaración. Dice: Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear”.

La afirmación de Trump sobre las palabras del papa no es cierta, como Collins le señaló de inmediato.

El papa León no ha hecho ninguna declaración diciendo que Irán puede tener un arma nuclear. De hecho, el papa ha denunciado repetidamente las armas nucleares y ha hecho llamados inequívocos para que los países del mundo las abandonen.

El papa también se ha pronunciado contra la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero. Pero haber hecho declaraciones pidiendo el fin del conflicto simplemente no es lo mismo que hacer declaraciones respaldando que Irán tenga armas nucleares; muchos críticos de la guerra han argumentado que la diplomacia es la mejor manera de impedir que Irán desarrolle estas armas.

Trump es libre de argumentar que están equivocados. Pero es incorrecto afirmar que esta postura significa inherentemente que en realidad han dicho que Irán puede tener armas nucleares.

El papa León, nacido en Estados Unidos, anteriormente el cardenal Robert Prevost, fue elegido papa en mayo de 2025. Al mes siguiente, cuando Israel estaba al borde de atacar a Irán, dijo: “La situación en Irán e Israel se ha deteriorado gravemente y, en un momento tan delicado, quisiera renovar con fuerza un llamado a la responsabilidad y a la razón. El compromiso de crear un mundo más seguro, libre de la amenaza nuclear, debe perseguirse mediante un encuentro respetuoso y un diálogo sincero, para construir una paz duradera, basada en la justicia, la fraternidad y el bien común”.

Días después, el papa dijo: “La Iglesia está con el corazón roto ante el grito de dolor que se eleva desde lugares devastados por la guerra, especialmente Ucrania, Irán, Israel y Gaza. ¡Nunca debemos acostumbrarnos a la guerra! De hecho, debe rechazarse la tentación de recurrir a armas poderosas y sofisticadas”. (No mencionó específicamente las armas nucleares).

En una declaración de julio de 2025 con motivo del 80.º aniversario de los bombardeos nucleares estadounidenses de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el papa León dijo: “Aunque han pasado muchos años, las dos ciudades siguen siendo recordatorios vivos de los profundos horrores causados por las armas nucleares”. También dijo: “En efecto, la verdadera paz exige el valiente abandono de las armas, especialmente de aquellas con el poder de causar una catástrofe indescriptible. Las armas nucleares ofenden nuestra humanidad compartida y también traicionan la dignidad de la creación, cuya armonía estamos llamados a salvaguardar”. Y llamó a “rechazar la ilusión de seguridad fundada en la destrucción mutua asegurada”.

El representante del Vaticano ante las Naciones Unidas, el arzobispo Gabriele Caccia, dijo en octubre de 2025: “La Santa Sede afirma su convicción inquebrantable de que las gestiones por controlar, limitar, reducir y, finalmente, eliminar las armas nucleares no son una perspectiva irrealista, sino una posibilidad y un imperativo moral urgente”.

En una declaración de enero de 2026 para la Jornada Mundial de la Paz, el papa León dijo: “La idea del poder disuasorio de la fuerza militar, especialmente la disuasión nuclear, se basa en la irracionalidad de las relaciones entre las naciones, construidas no sobre el derecho, la justicia y la confianza, sino sobre el miedo y la dominación por la fuerza”.

En febrero de 2026, el papa instó a Estados Unidos y a Rusia a no dejar que el tratado de armas nucleares New START, próximo a expirar, caduque sin un acuerdo de seguimiento, diciendo que el tratado es un “paso significativo para contener la proliferación de armas nucleares” y que “la situación actual requiere que se haga todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentista que amenazaría aún más la paz entre las naciones”.

Y en marzo de 2026, el papa León publicó en la plataforma de redes sociales X: “Oremos #Juntos para que las naciones avancen hacia un desarme efectivo, particularmente el desarme nuclear, y para que los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y la diplomacia en lugar de la violencia”.

Las afirmaciones de Trump sobre la supuesta postura del papa León respecto a que Irán tenga un arma nuclear han escalado a lo largo de esta semana.

En una publicación en redes sociales el domingo por la noche en la que criticó al papa extensamente, Trump escribió: “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. Más tarde esa noche, Trump dijo a los periodistas: “No nos agrada un papa que vaya a decir que está bien tener un arma nuclear”.

Esas afirmaciones —sobre lo que supuestamente piensa el papa y lo que supuestamente va a decir en el futuro— no podían refutarse de manera definitiva. Sin embargo, esta vez afirmó que el papa León había dicho que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Es algo que el papa no ha dicho.

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