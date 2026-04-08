El arresto del esposo de una mujer estadounidense desaparecida en las Bahamas pone su versión bajo escrutinio

El arresto de un hombre de Estados Unidos cuya esposa lleva cinco días desaparecida en las Bahamas ha puesto bajo…

El arresto de un hombre de Estados Unidos cuya esposa lleva cinco días desaparecida en las Bahamas ha puesto bajo mayor escrutinio su relato de que ella cayó de su bote auxiliar y fue arrastrada por aguas agitadas.

Brian Hooker fue arrestado el miércoles por la Real Fuerza de Policía de las Bahamas en relación con la desaparición de su esposa, Lynette Hooker, de 55 años, confirmó su abogado a CNN.

Fue arrestado “para un interrogatorio adicional basado en cierta causa probable que tenemos”, dijo a Reuters el comisionado asistente de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, Advardo Dames. Fue detenido como sospechoso, dijo Dames, aunque no se han anunciado cargos.

Brian Hooker “niega categórica e inequívocamente cualquier irregularidad” en la desaparición de su esposa, dijo su abogado, Terrel Butler, en un comunicado. “Ha estado cooperando con las autoridades pertinentes como parte de una investigación en curso”.

La pareja, de Michigan, ambos ciudadanos de Estados Unidos, ha navegado junta por más de una década, documentando su vida en el mar en redes sociales. Estaban navegando por las Bahamas en su yate, “Soulmate”, cuando Lynette desapareció.

Ahora, a más de 1.600 kilómetros de distancia, la hija de Lynette Hooker está pidiendo públicamente más información, al tiempo que expresa preocupaciones por lo que describe como episodios de violencia doméstica en la relación “turbulenta” de la pareja.

“No quiero que le pase nada malo a él”, dijo la hija, Karli Aylesworth, a CNN este jueves. “No quiero que le haya pasado nada malo a mi mamá, pero solo quiero respuestas”.

Los Guardacostas de Estados Unidos han abierto una investigación criminal sobre la desaparición de Lynette Hooker.

Esto es lo que han dicho funcionarios y familiares mientras continúa la búsqueda de Lynette Hooker.

Brian Hooker dijo a las autoridades que su esposa cayó de un bote auxiliar de unos 2,4 metros cerca de Elbow Cay, en las islas Ábaco, el sábado por la noche, mientras la pareja regresaba a su yate, de acuerdo con la policía.

“Fuertes corrientes posteriormente se la llevaron” y “él la perdió de vista”, dijo la policía que Brian Hooker les contó. Lynette Hooker llevaba las llaves —también conocidas como un cordón de seguridad del motor— cuando cayó del bote auxiliar, lo que hizo que la embarcación perdiera potencia, por lo que él intentó remar hacia la orilla, según su relato compartido por la policía.

Brian Hooker afirmó que vio por última vez a su esposa nadando hacia la orilla, de acuerdo con Richard Cook, líder del equipo de bomberos de Hope Town Volunteer Fire and Rescue.

El bote auxiliar derivó hacia Marsh Harbour, donde finalmente encalló, y Brian Hooker “atravesó el matorral hasta que llegó a los astilleros de Marsh Harbour, donde se puso en contacto con la Policía local”, dijo Cook.

Hope Town Volunteer Fire and Rescue fue notificado a las 5:12 a.m., hora local, y “buscó exhaustivamente durante seis horas”, pero no pudo encontrarla, dijo Cook.

Marsh Harbour está a unos 6,4 kilómetros de Hope Town, en Elbow Cay, según Hope Town Volunteer Fire & Rescue.

Antes de su arresto el miércoles, Brian Hooker proporcionó una declaración a CNN en la que describió lo que dijo que fue un percance náutico en condiciones que se estaban deteriorando.

“Estoy desconsolado por el reciente accidente en mares impredecibles y vientos fuertes que hizo que mi amada Lynette cayera de nuestro pequeño bote auxiliar”, dijo Brian Hooker en el comunicado. “A pesar de intentos desesperados por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos separaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único enfoque”.

CNN se ha comunicado con la policía para obtener más información.

Lynette Hooker no llevaba un chaleco salvavidas cuando cayó por la borda, de acuerdo con Cook. El martes, Aylesworth dijo a CNN que Brian Hooker le dejó un mensaje de voz diciendo que las autoridades habían encontrado un dispositivo de flotación que él le arrojó a su esposa en el agua.

“Hola, cariño, acabo de recibir una llamada de Hope Town Search and Rescue, y han encontrado un dispositivo de flotación que le arrojé a mamá cuando cayó por la borda”, dijo Brian Hooker en el mensaje de voz compartido con CNN. “Aún no la han encontrado, pero ahora pueden concentrar todos sus esfuerzos en un área más pequeña”.

Durante días, Aylesworth ha estado pidiendo a las autoridades que examinen cuidadosamente las circunstancias del incidente, expresando escepticismo sobre el relato de su padrastro.

“¿Por qué no echaría el ancla y la buscaría? ¿Por qué remó hacia el otro lado?”, dijo a CNN este jueves. “Si mi pareja cayera al agua, yo estaría entrando en pánico y yendo tras él”.

La joven, de 28 años, dijo que la pareja se preocupa el uno por el otro, pero han tenido un matrimonio turbulento que en ocasiones se ha vuelto violento. Aylesworth afirmó que su madre le había confiado previamente que Brian Hooker la estranguló.

Cuando Aylesworth se enteró de que Brian Hooker había sido arrestado el miércoles, dijo que se vio invadida por emociones encontradas.

CNN no ha podido confirmar el incidente con las autoridades y ha solicitado comentarios al abogado de Brian Hooker. El abogado dijo que su cliente niega “las acusaciones hechas recientemente por Karli Aylesworth”.

“Los comentarios públicos que asumen un resultado específico pueden ser perjudiciales para la imparcialidad del proceso”, dijo Butler.

“Me sentí bastante triste por eso porque es difícil creer que alguien tan cercano a mí, con quien he crecido, pudiera posiblemente hacer esto”, dijo. “Pero solo quiero saber la verdad. Solo quiero respuestas”.

Aún mantiene la esperanza de que su madre, a quien describió como su “principal apoyo”, sea encontrada con vida.

“Una parte de mí todavía espera que simplemente esté en el lado opuesto de la isla en algún lugar, ya sabes, tomándose un descanso de la vida”, dijo Aylesworth. “Pero siento que a estas alturas alguien la habría notado y lo habría reportado”.

Su madre y su padrastro han estado casados por unos 25 años y son marineros experimentados, dijo Aylesworth a CNN en una entrevista el martes.

La pareja ha estado en las Bahamas durante aproximadamente un mes, aseguró.

La madre de Lynette Hooker, Darlene Hamlett, también ha pedido respuestas. En una breve declaración a CNN, dijo que la familia está en shock y sigue esperando claridad.

“Tenemos muchas preguntas sin respuesta”, dijo Hamlett. “Todavía nos aferramos a un desenlace positivo de esta tragedia”.

CNN se ha puesto en contacto con Hamlett para obtener comentarios sobre el arresto de Brian Hooker.

Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva después de que se reportara la desaparición de Lynette Hooker a primera hora de la mañana del domingo. Participaron la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y Hope Town Volunteer Fire & Rescue, rastreando el agua y la tierra cerca de Elbow Cay.

Los Guardacostas de Estados Unidos también realizaron una búsqueda aérea del área, dijo un portavoz.

Después de días sin localizarla, los funcionarios aseguraron el martes que el esfuerzo había pasado de un rescate activo a una misión de recuperación.

Los guardacostas dijeron el miércoles que habían abierto una investigación criminal en el caso. Ese mismo día, la agencia entrevistó a Aylesworth durante dos horas, dijo su abogado. CNN se ha puesto en contacto con los guardacostas para obtener más información sobre su investigación, incluidos detalles sobre qué jurisdicción tienen en las Bahamas.

“Una vez que supimos que los Guardacostas de Estados Unidos estaban involucrados e investigando el asunto, nos sentimos mucho mejor”, dijo Marienfeld.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que está al tanto de los informes sobre una ciudadana estadounidense desaparecida cerca de Elbow Cay y está trabajando con las autoridades bahameñas para brindar asistencia. El departamento aconseja a los viajeros extremar la precaución en las Bahamas, que están bajo un aviso de viaje de nivel 2. “La navegación no está bien regulada. Se han producido lesiones y muertes”, dijo en un aviso de marzo de 2025.

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