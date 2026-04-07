CBS cederá la franja nocturna de Stephen Colbert al programa “Comics Unleashed with Byron Allen”

CBS ha llenado su franja horaria de las 11:35 p.m., que pronto quedará vacante. La cadena dijo el lunes que,…

CBS ha llenado su franja horaria de las 11:35 p.m., que pronto quedará vacante.

La cadena dijo el lunes que, a partir del 22 de mayo —el día después del final de “The Late Show with Stephen Colbert”—, esa hora será ocupada por “Comics Unleashed with Byron Allen”.

Como “Comics Unleashed” es un programa de media hora, CBS emitirá dos episodios consecutivos cada noche. Luego, la franja de las 12:35 a.m. será ocupada por “Funny You Should Ask”, un concurso sindicado creado por Allen y presentado por Jon Kelley.

“Comics Unleashed” se ha estado emitiendo a las 12:35 a.m. desde septiembre pasado, cuando pasó a esa franja después de que CBS cancelara el concurso “After Midnight”.

“Aprecio de verdad la confianza de CBS en mí al adquirir nuestro bloque de comedia de dos horas de ‘Comics Unleashed’ y ‘Funny You Should Ask’, porque el mundo nunca puede tener suficiente risa”, dijo Allen, comediante y fundador y director ejecutivo de Allen Media Group, en un comunicado.

CBS tiene un acuerdo de compra de tiempo con Allen Media Group para la temporada 2026-27, lo que significa que Allen paga para emitir sus programas en la cadena CBS.

Este cambio de programación llega menos de un año después de que CBS anunciara que pondría fin a “The Late Show” de Colbert, que emitirá su último episodio el jueves 21 de mayo.

La cadena citó las presiones financieras de la televisión nocturna, calificando la decisión de “agonizante”.

Sin embargo, muchos observadores especularon que la cancelación fue política, dado que Colbert es un crítico abierto del presidente Donald Trump. En ese momento, la empresa matriz de CBS, Paramount, buscaba la aprobación de la administración Trump para su propuesta de venta a Skydance.

Semanas antes de la cancelación, CBS también llegó a un acuerdo en una demanda por difamación presentada por Trump que muchos observadores legales habían considerado frívola.

Allen, por su parte, no ha ocultado su interés en la franja horaria de Colbert. Al hablar en New York Ad Week en octubre, dijo: “Si están buscando un programa, mi mano ya está levantada”.

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