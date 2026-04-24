Carlos Alcaraz se baja de Roland Garros por lesión. ¿Cuándo regresa a las canchas?

El mundo del tenis recibió un golpe inesperado después de que Carlos Alcaraz anunció que no estará en Roland Garros.…

El mundo del tenis recibió un golpe inesperado después de que Carlos Alcaraz anunció que no estará en Roland Garros.

El propio tenista español confirmó la noticia a través de sus redes sociales, lo que encendió las alarmas entre los aficionados del deporte blanco, no solo por la magnitud del torneo, sino por lo que implica este momento de la temporada.

La lesión del murciano, localizada en la muñeca, aún no ha sido completamente diagnosticada, lo que añade incertidumbre a su recuperación. Este factor es clave, ya que, sin un parte médico definitivo, cualquier estimación sobre su regreso resulta meramente especulativa. En el tenis, las lesiones de muñeca pueden variar desde molestias leves hasta problemas que requieren meses de rehabilitación.

Para dimensionar el panorama, es inevitable mirar antecedentes. Rafael Nadal sufrió en 2014 una lesión similar en la muñeca derecha mientras entrenaba. En su caso, se trató de una desinserción parcial de la vaina del tendón cubital posterior, una dolencia que, aunque delicada, no requirió cirugía. Ese precedente abre una ventana de optimismo, siempre y cuando la situación de Alcaraz no sea más grave de lo esperado.

En términos deportivos, la baja representa un impacto considerable. Alcaraz no solo se perderá dos torneos clave como el Masters de Roma y Roland Garros, sino que además dejará escapar alrededor de 3.000 puntos en el ranking ATP, una cifra que podría afectar seriamente su posición.

Actualmente, ubicado como número dos del mundo, el español ve cómo su principal rival, Jannik Sinner, tendrá la oportunidad de ampliar la distancia en la cima del ranking.

Además, la preocupación no termina en París. Wimbledon se disputa apenas unas semanas después de Roland Garros, lo que deja en duda la presencia del español en el tercer Grand Slam del año. Si la recuperación se extiende más de lo previsto, el calendario podría complicarse aún más para uno de los jugadores más dominantes de la nueva generación.

La ausencia de Alcaraz también modifica el panorama competitivo en Roland Garros. Sin el vigente campeón, el torneo pierde a una de sus máximas figuras. Por ahora, el enfoque del equipo del español es claro: priorizar la salud para que vuelva en plenitud de condiciones.

En un deporte tan exigente como el tenis, apresurar una recuperación puede traer consecuencias mayores. Alcaraz, con apenas 22 años, tiene todavía una larga carrera por delante y cada decisión cuenta.

El tiempo será el único que dé respuestas. Mientras tanto, el tenis se queda sin una de sus principales estrellas en uno de los escenarios más importantes del circuito, a la espera de que el joven talento español pueda regresar más fuerte y recuperar el terreno perdido.

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