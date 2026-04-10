Carín León será el primer artista mexicano en encabezar un festival musical en Tokio

Carín León sigue sumando hitos a su carrera. El artista se convertirá en el primer mexicano en encabezar un festival…

Carín León sigue sumando hitos a su carrera. El artista se convertirá en el primer mexicano en encabezar un festival musical en Tokio cuando se presente en el Summer Sonic Festival 2026.

De acuerdo con un comunicado de su equipo, el cantante iniciará su paso por Japón el 14 de agosto en Osaka y, un día después, el 15 de agosto, se presentará en Tokio, donde además será cabeza de cartel y curador del escenario Mountain/Beach Stage, eligiendo a los artistas que participarán durante la jornada.

El festival, que celebra su edición número 25, se llevará a cabo de manera simultánea en Tokio y Osaka, con más de 100 actos internacionales. En el cartel figuran artistas como The Strokes, Alex Warren y Pentatonix, entre otros.

Este logro se suma a una serie de hitos en la carrera del cantante. En septiembre, León se convertirá en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, con una residencia de conciertos programada para los días 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de ese mes.

Antes, el 28 de junio, el artista también hará historia al convertirse en el primer acto artístico en presentarse en el Nu Stadium de Miami, como parte de su gira por Norteamérica 2026.

The-CNN-Wire

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