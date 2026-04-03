Un incidente en un estadio de Perú deja al menos un muerto y 47 heridos

Un incidente en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima, causó este viernes la muerte de al menos una persona, dejando…

Un incidente en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima, causó este viernes la muerte de al menos una persona, dejando además 47 heridos, informaron autoridades de Perú.

El hecho ocurrió en el marco del partido entre Alianza Lima y Universitario programado para la noche de este sábado.

El fallecimiento de un aficionado fue confirmado por el comandante departamental del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Marcos Pajuelo, en declaraciones a la televisora Canal N. Pajuelo agregó que autoridades de otras instituciones llegaron al lugar para atender la situación.

El comandante del Cuerpo de Bomberos dijo a Canal N que la situación ocurrió en la tribuna sur del estadio, ubicado en el distrito La Victoria y también conocido como Matute. Según dijo, los hechos ocurrieron cuando aficionados realizaban un “banderazo”, una celebración previa al juego del sábado.

“Es una situación fortuita que lamentablemente se ha presentado donde había gran cantidad de barristas practicando su banderazo para los eventos deportivos que tienen. Desconocemos la posible causa que pueda haber originado esto, pero, bueno, cuando hemos llegado hemos encontrado una gran multitud, gran cantidad de heridos. Rápidamente se ha hecho un triaje para poder identificar y separar, de acuerdo al tipo de lesiones, para poder hacer una atención primaria en foco”, expuso.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú dijo en X que las personas heridas están siendo evaluadas y atendidas.

En su última actualización este sábado, las autoridades sanitarias informaron que de las 39 personas heridas trasladadas a establecimientos de salud tras el accidente registrado en La Victoria, 30 ya fueron dados de alta y 9 seguían en observación.

Alianza Lima publicó un comunicado en el que lamentó lo sucedido, expresó sus condolencias a la familia de la persona fallecida y a los heridos y dijo que se está investigando lo ocurrido.

“Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia”, aseguró el club.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.