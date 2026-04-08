BTS agrega nuevas fechas en Latinoamérica como parte de su gira “BTS World Tour Arirang”

Los fans de BTS en Latinoamérica ya tienen más razones para celebrar: la banda de k-pop anunció nuevas fechas en…

Los fans de BTS en Latinoamérica ya tienen más razones para celebrar: la banda de k-pop anunció nuevas fechas en varias ciudades de la región como parte de su gira “BTS World Tour Arirang”.

En Lima, Perú, la agrupación sumó el miércoles 7 de octubre a su calendario, que se añade a los conciertos del 9 y 10 de octubre, para completar tres presentaciones en el Estadio San Marcos.

Un caso similar ocurre en Santiago de Chile, donde se agregó un show el 14 de octubre, que se suma a las fechas ya previstas del 16 y 17 del mismo mes en el Estadio Nacional.

En Buenos Aires, Argentina, se anunció un concierto el 21 de octubre en el Estadio Único de La Plata, que se incorpora a las presentaciones programadas para el 23 y 24.

La gira por Latinoamérica también contempla tres actuaciones en México, previstas para el 7, 9 y 10 de mayo; dos conciertos en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre; y tres fechas en Sao Paulo, Brasil, los días 28, 30 y 31 de ese mismo mes.

La gira “BTS World Tour Arirang” comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Está programado que el grupo visite 34 ciudades alrededor del mundo con conciertos en estadios, destacando un escenario 360° diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva.

The-CNN-Wire

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