Bondi ya no está obligada a declarar sobre el caso Epstein, dice el Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia dijo el miércoles que Pam Bondi no comparecerá en su próxima declaración en la investigación de…

El Departamento de Justicia dijo el miércoles que Pam Bondi no comparecerá en su próxima declaración en la investigación de Jeffrey Epstein de la Comisión de Supervisión de la Cámara, dado que ya no se desempeña como secretaria de Justicia de Estados Unidos.

Esto marca el más reciente obstáculo en la lucha del Congreso por asegurar el testimonio bajo juramento de Bondi relacionado con la divulgación pública por parte del Departamento de Justicia de sus archivos de investigación sobre el fallecido delincuente sexual condenado.

El departamento argumentó que Bondi fue citada en su función oficial como secretaria de Justicia y no a título personal. Por lo tanto, no comparecerá en el Capitolio el 14 de abril para hablar sobre su papel supervisando la publicación de los Archivos de Epstein, escribió el vicesecretario de Justicia Patrick D. Davis en una carta al presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer.

“La Sra. Bondi ya no ocupa ese cargo. En consecuencia, debido a que la Sra. Bondi ya no puede testificar en su capacidad oficial como secretaria de Justicia, la postura del Departamento es que la citación ya no la obliga a comparecer el 14 de abril. Le solicitamos amablemente que confirme que la citación queda retirada”, dijo Davis en la carta, que fue obtenida por CNN.

Pero el panel aún busca seguir adelante.

Una portavoz del panel liderado por republicanos dijo en un comunicado que la comisión “se pondrá en contacto con el abogado personal de Pam Bondi para discutir los próximos pasos respecto a la programación de su declaración”.

Y el representante Robert Garcia, el principal demócrata en el panel, dijo que Bondi debe comparecer independientemente de su cargo.

“Nuestra citación bipartidista es para Pam Bondi, sea ella la secretaria de Justicia o no. Debe venir a testificar de inmediato, y si desafía la citación, iniciaremos cargos por desacato en el Congreso. Los sobrevivientes merecen justicia”, dijo Garcia.

El panel citó a Bondi de manera bipartidista el mes pasado, con cinco republicanos uniéndose a los demócratas en el esfuerzo.

La representante republicana Nancy Mace, quien lideró el esfuerzo de citación, argumentó el miércoles que esta sigue vigente.

“Pam Bondi no puede evadir la rendición de cuentas simplemente porque ya no ocupa el cargo de secretaria de Justicia. Nuestra moción para citar a Pam Bondi, que fue aprobada por la Comisión de Supervisión, fue para Bondi por nombre, no por título. Aun así tendrá que comparecer ante la Comisión de Supervisión para una declaración bajo juramento”, dijo Mace en X. “El pueblo estadounidense merece respuestas, y esperamos que comparezca tan pronto como se fije una nueva fecha”.

Incluso antes de que el presidente Donald Trump destituyera a Bondi la semana pasada, los demócratas y algunos de esos republicanos habían estado trabajando para asegurar que Comer no retirara la citación.

Justo esta semana, Mace y el representante demócrata Ro Khanna enviaron una carta a Comer instándolo a “reafirmar públicamente” que Bondi comparecería para su declaración programada la próxima semana.

Comer ha enfrentado presión para reevaluar la declaración de la entonces secretaria de Justicia, después de que algunos conservadores de línea dura estuvieran abiertos a cambiar su postura tras que Bondi hablara voluntariamente con el panel en una reunión a puerta cerrada y contenciosa el mes pasado.

Comer —quien no votó a favor de la citación, diciendo que no la consideraba necesaria— ha dicho que planea hablar con los republicanos sobre los próximos pasos. El republicano de Kentucky indicó notablemente antes de la destitución de Bondi que planeaba respetar la citación.

“No he hablado con los republicanos, estoy seguro de que les daré una llamada este fin de semana”, dijo Comer. “No sé qué va a pasar. Hablaremos con los republicanos. Pero por ahora, planeo seguir adelante con todas nuestras citaciones.”

Comer dijo previamente que si fuera a retirar la citación, tendría que consultar a asesores legales porque no estaba seguro de cómo se manejaría ese proceso.

En última instancia, la posición de Bondi dentro del Gobierno de Trump se deterioró en parte por sus tropiezos en el manejo de la investigación de Epstein.

Cuestionado el martes sobre la citación del Congreso, el secretario de Justicia interino Todd Blanche dijo que dejaría el asunto “al presidente Comer y a otros para que lo resuelvan”.

The-CNN-Wire

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