Blanche asume al frente del Departamento de Justicia, donde sigue omnipresente la sombra de los archivos de Epstein

El vicesecretario de Justicia de EE.UU., Todd Blanche, a quien el presidente Donald Trump designó el jueves para dirigir interinamente…

El vicesecretario de Justicia de EE.UU., Todd Blanche, a quien el presidente Donald Trump designó el jueves para dirigir interinamente el Departamento de Justicia, gestionó las operaciones diarias de esta agencia federal durante el último año, asumiendo a menudo un papel más visible para el público cuando Pam Bondi se encontraba en aprietos con los funcionarios de la Casa Blanca.

De hecho, al inicio de la administración, la Casa Blanca le comunicó a la ahora exsecretaria de Justicia que no podía aparecer en Fox News durante un tiempo debido a la polémica por la gestión del departamento de la publicación de parte de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Blanche apareció en su ausencia, liderando la defensa de la administración durante el prolongado escándalo de Epstein.

Blanche fue el abogado defensor de Trump en varios casos penales a los que se enfrentó el entonces expresidente tras su primer mandato, y fue uno de los varios integrantes del equipo legal de Trump que asumieron puestos clave en el Departamento de Justicia o en el poder judicial.

Cuando Blanche asumió el cargo de subprocurador general, su experiencia como exfiscal y como abogado en un importante bufete de Nueva York fue vista por los funcionarios de carrera como una señal alentadora de que se protegerían las normas institucionales del departamento, algo que no se confirmó.

Numerosos funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI que trabajaron en casos relacionados con el 6 de enero o con Trump han sido destituidos, se han realizado intentos de procesar a los enemigos políticos del presidente, y la sombra de los archivos de Epstein sigue cerniéndose sobre el departamento.

Como vicesecretario de Justicia adjunto, si bien ha servido para contrarrestar los ataques relacionados con Epstein y otros asuntos, Blanche se enfrentó a duras críticas después de su entrevista el año pasado con la cómplice y socia comercial de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por su participación en el tráfico de niñas para Epstein, fue trasladada a un campo penitenciario de mínima seguridad.

En diciembre, Blanche declaró que la Oficina de Prisiones tomó la decisión de trasladar a Maxwell, y agregó que “estaba sufriendo numerosas amenazas contra su vida”.

Blanche también fue objeto de críticas por no interrogarla por los documentos que los demócratas del Congreso habían solicitado mediante una orden judicial al patrimonio de Epstein.

“Cuando entrevisté a Maxwell, las fuerzas del orden no disponían de los materiales que los herederos de Epstein ocultaron durante años y que solo recientemente entregaron al Congreso”, se defendió Blanche en una publicación en X, en respuesta al crítico de Trump, George Conway.

El jueves, Blanche declaró en Fox News que Epstein no tuvo nada que ver con la destitución de Bondi y también intentó desmentir las teorías conspirativas en torno al delincuente sexual convicto, incluida la idea de que era un espía, lo que demuestra su continuo deseo de dejar atrás este asunto.

“Creo que, en la medida en que los archivos de Epstein formaron parte del Departamento de Justicia el año pasado, no deberían formar parte de nada en el futuro”, propuso Blanche.

“No estoy seguro de que comprendas del todo lo que la gente piensa al respecto”, agregó después el presentador de Fox News, Jesse Watters, en referencia a las respuestas de Blanche a las preguntas relacionadas con Epstein.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora del mes pasado, Blanche se jactó de lo que consideraba uno de los mayores éxitos del año pasado: la expulsión de enemigos políticos del departamento.

Blanche afirmó que todos los empleados del Departamento de Justicia, incluidos los agentes del FBI, que trabajaron en investigaciones o casos relacionados con Trump tras su primer mandato, fueron despedidos, dimitieron o se jubilaron anticipadamente, y añadió que la cifra ascendía a “más de 200” personas.

“No hay ni un solo hombre ni una sola mujer en el Departamento de Justicia que haya tenido algo que ver con esos procesamientos”, presumió Blanche.

El trabajo continuado de Blanche como abogada personal de Trump también se tradujo en la adopción de parte del lenguaje de los aliados MAGA del presidente y en enfrentamientos públicos con los críticos de Trump.

Blanche defendió a Bondi después de que fuera despedida el jueves.

“Como dijo hoy el presidente Trump, la secretaria de Justicia volvió a poner a salvo a nuestro país”, declaró Blanche en Fox News, horas después del anuncio. “Además, es una amiga y realizó un excelente trabajo durante el primer año de esta administración”.

El nuevo jefe del Departamento de Justicia afirmó comprender la frustración y el deseo de perseguir a los enemigos políticos de Trump cuando se le preguntó sobre el tema y la falta de enjuiciamiento de esas personas. Blanche señaló que fue el abogado defensor de Trump en varios casos penales tras su primer mandato.

“Presencié de primera mano lo que sucedió”, indicó Blanche. “Sí, lo entiendo. El pueblo estadounidense lo entiende, y sé que el pueblo estadounidense espera que nunca vuelva a ocurrir, y nos lo tomamos muy en serio”.

En las reuniones, Blanche muestra un humor irónico, pero también es conocido por estallar de ira rápidamente cuando su frustración se desborda, según afirman sus allegados.

En el Departamento de Justicia, solía dirigir reuniones, incluso aquellas en las que debía estar a cargo la secretaria de Justicia, lo que indica que ejercía el poder en el día a día del departamento.

Según fuentes, Trump está considerando reemplazar a Bondi con Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental, aunque otros candidatos también podrían estar entre los posibles sucesores.

El excongresista podría ser sometido a un riguroso interrogatorio por parte de los senadores debido a su escasa experiencia legal, así como por su defensa de Trump durante las primeras audiencias de su juicio político a finales de 2019.

Blanche fue una de las abogadas de Trump en el caso de sobornos para silenciar a testigos en Nueva York, así como en los dos casos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith sobre los esfuerzos de Trump por anular las elecciones de 2020 y la retención de material clasificado después de dejar el cargo.

Blanche es el único funcionario de la administración que acompañó y asesoró a Trump mientras su libertad estaba en juego durante el juicio penal por los pagos para silenciar a testigos en Nueva York.

Si bien Trump fue declarado culpable, las maniobras legales de Blanche lograron que su sentencia se pospusiera hasta después de las elecciones, lo que prácticamente garantizó que Trump evitaría ir a prisión.

El equipo de defensa de Trump también logró que la Corte Suprema ampliara las protecciones contra el enjuiciamiento penal para el presidente, en el caso del 6 de enero, justo antes de que Trump retomara la presidencia.

Él y su equipo también convencieron a un juez designado por Trump en Florida para que desestimara los cargos relacionados con los documentos clasificados.

Más recientemente, el Departamento de Justicia apoyó a la misma jueza, Aileen Cannon, para que ocultara parte del informe final del fiscal especial sobre la investigación contra Trump y otros.

Además del caso Epstein, Blanche también ha sido criticado por los comentarios públicos que hizo sobre el inmigrante Kilmar Ábrego García, deportado injustamente. Sus declaraciones casi le obligaron a testificar sobre su supervisión del caso contra Ábrego García en Tennessee.

Durante su audiencia de confirmación el año pasado para el cargo de subprocurador general, Blanche se negó a decir si se recusaría de los esfuerzos del Departamento de Justicia para reexaminar el trabajo previo de los fiscales federales en los casos de Trump, casos en los que representó al presidente.

Blanche respondió a las preguntas sobre conflictos de intereses diciendo que no violaría sus obligaciones éticas.

Los anteriores Departamentos de Justicia intentaron mantenerse al margen de las presiones políticas y de los deseos directos del presidente, y las recusaciones eran frecuentes cuando un abogado del departamento había formado parte de la defensa en una investigación.

Esta discreción se hizo especialmente evidente cuando el exfiscal general Jeff Sessions se recusó de supervisar la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña política de Trump en 2016.

Sin embargo, Blanche ha continuado atacando los procesos judiciales contra Trump, ahora desde dentro del Departamento.

“Jack Smith es un mentiroso comprobado, lo cual concuerda con estas falsas acusaciones derivadas de su fallida venganza contra el presidente”, escribió Blanche en las redes sociales la semana pasada en referencia al exfiscal especial del Departamento de Justicia que había logrado dos acusaciones contra Trump en 2023.

Ambas fueron desestimadas antes del juicio.

“No existe absolutamente ninguna prueba de que se haya cometido ningún delito”, añadió Blanche, haciéndose eco de la misma postura que había adoptado en el tribunal cuando se oponía al Departamento de Justicia.

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