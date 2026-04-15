Belinda y Los Ángeles Azules lanzan “Por Ella”, una cumbia para el Mundial de Fútbol 2026

Belinda y Los Ángeles Azules estrenaron el tema “Por ella”, que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial…

Belinda y Los Ángeles Azules estrenaron el tema “Por ella”, que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya sede será compartida por México, Estados Unidos y Canadá.

La canción llegó a las plataformas musicales este 17 de abril y fue acompañada de un video musical que incluye locaciones como el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México. En la producción se ve a Belinda cantando y bailando junto a los integrantes de la agrupación originaria de Iztapalapa, una alcaldía de la capital mexicana.

El videoclip incluye coreografías tanto de los artistas como de un grupo de bailarines, además de varios guiños a la cultura mexicana, como imágenes de la Virgen de Guadalupe, vestuarios típicos y un microbús, un medio de transporte público muy popular en la ciudad. La letra de la canción hace referencia a la euforia y la pasión que se viven durante un partido de fútbol.

Esta no es la primera colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules. En 2020 lanzaron “Amor a primera vista”, cuyo video musical en YouTube supera los 920 millones de reproducciones.

En marzo pasado, Carín León (mexicano) y Jelly Roll (estadounidense) lanzaron el tema “Lighter”, en versiones en español e inglés, que también forma parte de la banda sonora oficial del Mundial de 2026. La canción fue producida por Cirkut (canadiense) y, de esta manera, reúne talento de los tres países anfitriones del torneo.

The-CNN-Wire

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