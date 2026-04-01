Bandas criminales de Haití mantienen sus ataques en la región de Artibonite, luego de la masacre que dejó decenas de muertos

Hombres armados perpetraron nuevos ataques el martes en la región agrícola de Artibonite, en Haití, pocos días después de que…

Hombres armados perpetraron nuevos ataques el martes en la región agrícola de Artibonite, en Haití, pocos días después de que un asalto perpetrado por una banda el fin de semana en la zona de Jean-Denis dejara unas 70 víctimas mortales, según grupos de derechos humanos y residentes locales.

La Policía nacional informó que el martes estaba llevando a cabo operaciones en varias zonas de Artibonite.

Los residentes de Jean-Denis contaron 70 cadáveres el domingo por la mañana tras un ataque de la banda Gran Grif, según indicó la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) en un informe, lo que coincide con las estimaciones del grupo de derechos humanos Defense Plus, pero supera con creces las estimaciones oficiales, que sitúan el número de muertos en torno a 16.

La RNDDH señaló que unas 30 personas más resultaron heridas, y que entre las víctimas había bebés, mujeres embarazadas, adolescentes y un hombre de 80 años.

Hombres armados se retiraron de Jean-Denis el lunes, según la RNDDH, pero el martes se reposicionaron en la cercana Pont Benoit e intentaban lanzar otra ofensiva en la localidad de Marchand Dessalines, a unos 19 km al norte.

Videos compartidos en redes sociales mostraban a hombres armados, presuntamente pertenecientes a la banda Kokorat San Ras, un aliado cercano de la poderosa Gran Grif, repartiendo dinero en efectivo a los residentes de Marchand Dessalines. Gran Grif ha sido designada como organización terrorista por Estados Unidos y la vecina República Dominicana.

Residentes dijeron a Reuters que las brigadas locales de autodefensa no tenían la potencia de fuego necesaria para contener a las bandas, que esperaban durante el día, cuando la Policía estaba presente, pero comenzaban a disparar y a incendiar edificios por la noche.

RNDDH, cuyo informe se basó en entrevistas con autoridades locales, la Policía y residentes, señaló que el ataque de Gran Grif contra Jean-Denis se produjo tras semanas de amenazas y que los residentes no huyeron porque creían que la brigada de autodefensa los protegería.

Sin embargo, la brigada de autodefensa se retiró al carecer de la potencia de fuego necesaria para repeler el ataque, según RNDDH.

La respuesta policial fue limitada, señaló, ya que los vehículos blindados que lograron llegar al lugar permanecieron allí solo unas horas antes de retirarse y regresar el lunes.

Las autoridades locales comunicaron al grupo de derechos humanos que la mayoría de sus vehículos blindados estaban fuera de servicio, algunos debido a problemas con las baterías que requerían la ayuda de mecánicos con base en Puerto Príncipe, y que las unidades pertenecientes a la fuerza de seguridad respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tuvieron que esperar la autorización de la capital antes de desplegarse.

Mientras tanto, el martes, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, recibió a una delegación de la ONU con la que discutió la llegada de una misión ampliada de una fuerza de seguridad que hasta ahora solo se ha desplegado parcialmente y que ha adolecido de falta de equipamiento, efectivos y fondos.

En un informe publicado ese mismo día, la organización sin ánimo de lucro estadounidense IJDH criticó las medidas estatales e internacionales que, según afirmó, daban prioridad a respuestas militarizadas a corto plazo al tiempo que recortaban la ayuda, deportaban masivamente a migrantes y dependían de actores no estatales, incluida una empresa militar privada estadounidense y las brigadas de autodefensa, ambas acusadas de ejecuciones extrajudiciales.

“El panorama social y económico de Haití, ya de por sí catastrófico, se ha deteriorado aún más”, señaló, añadiendo que ni el primer ministro ni el despliegue respaldado por la ONU “parecen estar preparados para transformar las dinámicas subyacentes a los fracasos de sus predecesores”.

The-CNN-Wire

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