Avión de combate estadounidense fue derribado sobre Irán, según fuentes de EE.UU.

Un avión de combate estadounidense ha sido derribado sobre Irán, según informaron tres fuentes de EE.UU., lo que confirma los…

Un avión de combate estadounidense ha sido derribado sobre Irán, según informaron tres fuentes de EE.UU., lo que confirma los reportes de los medios estatales iraníes.

Las fuerzas estadounidenses han puesto en marcha operaciones de búsqueda y rescate, y se encuentran buscando a dos pilotos, señalaron dos de las fuentes. Las posibles labores de rescate parecen haber quedado registradas en un video publicado en redes sociales y geolocalizado por CNN.

La agencia estatal Tasnim declaró que la búsqueda de cualquier miembro de la tripulación desaparecido había sido, “hasta el momento, infructuosa”. Por otra parte, en Fars News, un presentador anunció que se ofrecía una recompensa a quien capturara a un “piloto o pilotos enemigos”.

No está claro hasta ahora qué punto de Irán se estrelló el avión.

“El presidente Trump ha sido informado”, declaró a CNN Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El ejército estadounidense y la Casa Blanca no han hecho comentarios sobre la situación ni sobre el estado de los pilotos.

Un video geolocalizado por CNN mostraba múltiples aeronaves militares volando a baja altura sobre la provincia de Juzestán, en el centro de Irán.

En el video, se observa un avión volando a baja altura sobre el terreno, mientras dos helicópteros lo siguen de cerca; una formación que coincide con una operación de reabastecimiento de combustible en vuelo. El video fue grabado desde un puente sobre el río Karún, situado a unos 470 km al sur de Teherán.

De confirmarse, sería la primera vez que una aeronave estadounidense es derribada sobre Irán durante el conflicto. Cerca del inicio de la guerra, tres aviones F-15 fueron derribados por error —en un incidente de fuego amigo— por las defensas aéreas kuwaitíes.

El suceso se produce en un momento en que funcionarios del Gobierno de Trump han afirmado reiteradamente que la guerra está, en esencia, ganada, y que Estados Unidos ejerce la superioridad aérea sobre el país. El mes pasado, el presidente Trump declaró desde el Despacho Oval que Estados Unidos ha “ganado esto, porque esta guerra ya se ha ganado; los únicos a quienes les interesa mantenerla viva son las ‘noticias falsas’”.

“[L]iteralmente tenemos aviones sobrevolando Teherán y otras partes de su país. Y no pueden hacer absolutamente nada al respecto”, afirmó Trump.

Este viernes, los medios estatales iraníes difundieron fotografías de lo que, según alegaron, correspondía a los restos de un avión de combate estadounidense. En las imágenes se aprecian pequeños fragmentos de lo que parece ser un F-15. Las fotos muestran un logotipo parcial de las “Fuerzas Aéreas de EE.UU. en Europa” (US Air Forces in Europe) en el estabilizador vertical de un F-15, así como las franjas rojas y blancas características de la parte superior de dicha aleta de cola. Otro fragmento de los restos —que lleva las palabras “PRECAUCIÓN: UTILIZAR ÚNICAMENTE SUJETADORES NO MAGNÉTICOS”— parece corresponder a una sección trasera de un F-15, la cual se extiende entre uno de sus dos motores y su estabilizador horizontal.

“Por su estructura, ciertamente parece tratarse de un F-15; y por las marcas de la franja distintiva en la cola, pertenece a la 48ª Ala de Caza, con base en la RAF Lakenheath, en el Reino Unido”, declaró a la CNN Peter Layton, investigador del Instituto Griffith para Asia y exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana.

Diversos medios de comunicación estatales iraníes, entre ellos Press TV, publicaron las imágenes junto con un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en el que se afirmaba que las fuerzas iraníes habían derribado un caza furtivo F-35 en el centro de Irán.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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