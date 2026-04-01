Así quedaron los grupos del Mundial 2026: países, partidos y fechas

El Mundial 2026 ya tiene forma con el sorteo de los grupos y la resolución de los repechajes. El cuadro terminó de completarse con las clasificaciones de Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo e Iraq.
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- República Checa
Fecha 1
México vs. Sudáfrica – 11 de junio, 3 p.m., Ciudad de México.
Corea del Sur vs. República Checa – 11 de junio, 10 p.m., Guadalajara.
Fecha 2
República Checa vs. Sudáfrica – 18 de junio, 12 p.m., Atlanta.
México vs. Corea del Sur – 18 de junio, 9 p.m., Guadalajara.
Fecha 3
República Checa vs. México – 24 de junio, 9 p.m., Ciudad de México.
Sudáfrica vs. Corea del Sur – 24 de junio, 9 p.m., Monterrey.
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- Bosnia y Herzegovina
Fecha 1
Canadá vs. Bosnia y Herzogovina – 12 de junio, 3 p.m., Toronto.
Qatar vs. Suiza – 13 de junio, 3 p.m., San Francisco.
Fecha 2
Suiza vs. Bosnia y Herzogovina – 18 de junio, 3 p.m., Los Ángeles.
Canadá vs. Qatar – 18 de junio, 6 p.m., Vancouver.
Fecha 3
Suiza vs. Canadá – 24 de junio, 3 p.m., Vancouver.
Bosnia y Herzogovina vs. Qatar – 24 de junio, 3 p.m., Seattle.
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Fecha 1
Brasil vs. Marruecos – 13 de junio, 6 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Haití vs. Escocia – 13 de junio, 9 p.m., Boston.
Fecha 2
Escocia vs. Marruecos – 19 de junio, 6 p.m., Boston.
Brasil vs. Haití – 19 de junio, 9 p.m., Filadelfia.
Fecha 3
Escocia vs. Brasil – 24 de junio, 6 p.m., Miami.
Marruecos vs. Haití – 24 de junio, 6 p.m., Atlanta.
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Turquía
Fecha 1
Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, 9 p.m., Los Ángeles.
Australia vs. Turquía – 13 de junio, 12 a.m., Vancouver.
Fecha 2
Turquía vs. Paraguay – 19 de junio, 12 a.m., San Francisco.
Estados Unidos vs. Australia – 19 de junio, 3 p.m., Seattle.
Fecha 3
Turquía vs. Estados Unidos – 25 de junio, 10 p.m., Los Ángeles.
Paraguay vs. Australia – 25 de junio, 10 p.m., San Francisco.
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Fecha 1
Alemania vs. Curazao – 14 de junio, 1 p.m., Houston.
Costa de Marfil vs. Ecuador – 14 de junio, 7 p.m., Filadelfia.
Fecha 2
Alemania vs. Costa de Marfil – 20 de junio, 4 p.m., Toronto.
Ecuador vs. Curazao – 20 de junio, 8 p.m., Kansas City.
Fecha 3
Ecuador vs. Alemania – 25 de junio, 4 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Curazao vs. Costa de Marfil – 25 de junio, 4 p.m., Filadelfia.
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Suecia
Fecha 1
Países Bajos vs. Japón – 14 de junio, 4 p.m., Dallas.
Suecia vs. Túnez – 14 de junio, 10 p.m., Monterrey.
Fecha 2
Países Bajos vs. Suecia – 20 de junio, 1 p.m., Houston.
Túnez vs. Japón – 20 de junio, 12 a.m., Monterrey.
Fecha 3
Japón vs. Suecia – 25 de junio, 7 p.m., Dallas.
Túnez vs. Países Bajos – 25 de junio, 7 p.m., Kansas City.
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelandia
Fecha 1
Irán vs. Nueva Zelandia – 15 de junio, 9 p.m., Los Ángeles.
Bélgica vs. Egipto – 15 de junio, 3 p.m., Seattle.
Fecha 2
Bélgica vs. Irán – 21 de junio, 3 p.m., Los Ángeles.
Nueva Zelandia vs. Egipto – 21 de junio, 9 p.m, Vancouver.
Fecha 3
Egipto vs. Irán – 26 de junio, 11 p.m., Seattle.
Nueva Zelandia vs. Bélgica – 26 de junio, 11 p.m., Vancouver.
- España
- Uruguay
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
Fecha 1
España vs. Cabo Verde – 15 de junio, 12 p.m., Atlanta.
Arabia Saudita vs. Uruguay – 15 de junio, 6 p.m., Miami.
Fecha 2
España vs. Arabia Saudita – 21 de junio, 12 p.m., Atlanta.
Uruguay vs. Cabo Verde – 21 de junio, 6 p.m., Miami.
Fecha 3
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – 26 de junio, 8 p.m., Houston.
Uruguay vs. España – 26 de junio, 8 p.m., Guadalajara.
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Iraq
Fecha 1
Francia vs. Senegal – 16 de junio, 3 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Iraq vs. Noruega – 16 de junio, 6 p.m., Boston.
Fecha 2
Francia vs. Iraq – 22 de junio, 5 p.m., Filadelfia.
Noruega vs. Senegal – 22 de junio, 8 p.m., Nueva York/Nueva Jersey
Fecha 3
Noruega vs. Francia – 26 de junio, 3 p.m., Boston.
Senegal vs. Iraq – 26 de junio, 3 p.m., Toronto.
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Fecha 1
Argentina vs. Argelia – 16 de junio, 9 p.m., Kansas City.
Austria vs. Jordania – 16 de junio, 12 a.m., San Francisco.
Fecha 2
Argentina vs. Austria – 22 de junio, 1 p.m., Dallas.
Jordania vs. Argelia – 22 de junio, 11 p.m., San Francisco.
Fecha 3
Argelia vs. Austria – 27 de junio, 10 p.m., Kansas City.
Jordania vs. Argentina – 27 de junio, 10 p.m., Dallas.
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- RD del Congo
Fecha 1
Portugal vs. RD del Congo – 17 de junio, 1 p.m., Houston.
Uzbekistán vs. Colombia – 17 de junio, 10 p.m., Ciudad de México.
Fecha 2
Portugal vs. Uzbekistán – 23 de junio, 1 p.m., Houston.
RD del Congo vs. Colombia – 23 de junio, 10 p.m., Guadalajara.
Fecha 3
Colombia vs. Portugal – 27 de junio, 7:30 p.m., Miami.
RD del Congo vs. Uzbekistán – 27 de junio, 7:30 p.m., Atlanta.
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
Fecha 1
Inglaterra vs. Croacia – 17 de junio, 4 p.m., Dallas.
Ghana vs. Panamá – 17 de junio, 7 p.m., Toronto.
Fecha 2
Inglaterra vs. Ghana – 23 de junio, 4 p.m., Boston.
Panamá vs. Croacia – 23 de junio, 7 p.m., Toronto.
Fecha 3
Panamá vs. Inglaterra – 27 de junio, 5 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Croacia vs. Ghana – 27 de junio, 5 p.m., Filadelfia.
En el primer Mundial de 48 selecciones, los emparejamientos quedaron muy balanceados y, al poder clasificarse algunos terceros a 16vos de final, puede que no haya un claro grupo de la muerte, aunque hay varias zonas con combinados nacionales de buen nivel.
El Grupo I es uno de los más llamativos: tiene a Francia, subcampeón de 2022, y a Noruega, que dominó la eliminatoria, además de Senegal, que en el Mundial de Qatar avanzó a octavos de final.
En el Grupo F, Países Bajos destaca sobre el resto, pero Japón es para muchos la mejor asiática y Túnez también se metió en la Copa del Mundo con bastante antelación. Además, se sumó Suecia, que tiene mucho poder de gol y promete dar pelea.
El Grupo H cuenta con dos campeones, España y Uruguay. Si bien hay una debutante como Cabo Verde, Arabia Saudita ya le ganó a Argentina en 2022 y podría llegar para romper todos los pronósticos.
El Grupo C, con dos selecciones de buen nivel como Brasil y Marruecos, es uno de los destacados. Allí Escocia podría sorprender, y Haití correrá de atrás, al menos en la previa.
El Grupo K, con Portugal y Colombia, podría dar buenos partidos por la punta de ese conjunto.
Y el Grupo L, con Inglaterra y Croacia, tiene aseguradas altas expectativas.
No existen los grupos fáciles, pero sí están esos que, en la previa, más de uno podría pedirle al santo de cabecera.
En esta oportunidad podemos hablar de dos: el Grupo G, en el que Bélgica sobre el papel tiene rivales menos desafiantes (Egipto, Irán y Nueva Zelandia); y el Grupo J, en donde Argentina se enfrenta a Argelia, Austria y Jordania.
