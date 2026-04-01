Argentina golea, pero Ecuador y México dan la nota: lo más destacado de los amistosos FIFA

La fecha FIFA de marzo es historia, y aunque la definición de los repechajes acaparó casi todas las portadas deportivas,…

La fecha FIFA de marzo es historia, y aunque la definición de los repechajes acaparó casi todas las portadas deportivas, varias selecciones ya clasificadas al Mundial de 2026 disputaron amistosos de preparación, con resultados dispares.

La selección de México empató 1-1 frente a Bélgica en uno de sus mejores partidos del último año. Jorge Sánchez puso en ventaja a los mexicanos, pero Dodi Lukebakio rescató a los europeos, candidatos a llegar por los menos hasta octavos o cuartos de final del próximo Mundial.

La Tri venía de un agrio empate sin goles el pasado sábado contra Portugal en la reinauguración del estadio Azteca, donde se escucharon silbidos de su afición. En Chicago fue otra la historia. México salió decidido ante Bélgica, estuvo cerca de abrir rápido el marcador, tuvo posesión del balón y jugó bien sin pelota.

Tras una buena primera parte donde se puso en ventaja en el marcador, Bélgica reaccionó en el complemento y logró la igualdad, tras lo cual se produjo casi que una veintena de cambios que acabó por quitarle ritmo al encuentro.

México llegó a 15 triunfos con nueve empates y cinco derrotas en el proceso del entrenador Javier Aguirre, y reaparecerá el 22 de mayo ante Ghana, luego el 30 de mayo con Australia, y el 4 de junio ante Serbia.

La selección argentina vapuleó por 5-0 a Zambia en un partido jugado en La Bombonera. Lionel Messi fue titular los 90 minutos en lo que pudo haber sido su último partido con la camiseta del equipo nacional en el país.

Julián Álvarez (3’), Messi (42’), Nicolás Otamendi (49’), Dominic Chanda en contra (68’) y Valentín Barco (90’+4) marcaron los goles en lo que fue un triunfo contundente, dejando una imagen distinta al pálido 2-1 del viernes pasado ante Mauritania.

Los de Lionel Scaloni comenzaron con un once de gala que no dio libertades al rival y con una presión asfixiante sometió a placer. Julián Álvarez culminó una gran acción ofensiva para el 1-0 y Messi anotó el segundo tras una buena pared con Mac Allister. Nicolás Otamendi se dio el gusto de marcar un gol, de penal, apenas comenzado el segundo tiempo, mientras que un gol en propia puerta y otro del joven Barco coronaron la faena.

Argentina se volverá a encontrar en su concentración a fines de mayo para jugar dos amistosos más, ante rivales aún por confirmar, en la antesala de su debut en el Grupo J del Mundial, que compartirá con Argelia, Austria y Jordania.

Ecuador exhibió este martes una propuesta asfixiante y dominante ante el local Países Bajos en el último amistoso de la fecha FIFA, pero se marchó de Eindhoven con sabor a poco tras el empate 1-1, aunque con señales alentadoras de cara a su debut en el Mundial 2026.

La Tri incluso mostró carácter para reponerse de un tempranero gol en contra de Willian Pacho que adelantó a Países Bajos. Enner Valencia igualó el marcador con un penal cuando recién promediaba el primer tiempo.

Los sudamericanos mostraron presión alta, velocidad y buen manejo en campo rival, generando varias ocasiones de gol que fueron salvadas por el portero Mark Flekken o desperdiciadas por la falta de puntería de los delanteros.

El marcador final no reflejó el volumen de juego de Ecuador y dejó la sensación de que Países Bajos salió bien librado ante su afición.

Países Bajos cerró la doble fecha FIFA con un triunfo sobre Noruega y este empate ante Ecuador, mientras que la Tri se despidió con dos empates, luego del 1-1 frente a Marruecos, otro serio contendiente en el próximo Mundial.

Ecuador hará parte del Grupo E junto a Costa de Marfil, Alemania y Curazao.

España se atascó con su “equipo B” y empató ante Egipto (0-0) en el último amistoso de preparación antes de que se conozca la lista de los jugadores que disputarán este verano el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El inesperado tropiezo ante el combinado africano, que venía de golear a Arabia Saudita por 4 a 0 y que le plantó un partido defensivo casi impecable en Barcelona, provocó que la Roja ceda el número 1 del ranking FIFA a Francia, un dato anecdótico para una selección que hasta ahora había ganado seis de sus siete partidos esta temporada, siendo una de las favoritas al título.

Luis de la Fuente hizo diez cambios respecto al once que empezó el partido de la goleada ante Serbia. Solo repitió Yamal, pero a España no se le vio, ni mucho menos, la frescura que tuvo en el primer tiempo ante el combinado balcánico.

Arrancaron con ganas los ibéricos, pero carecieron de movilidad para desarmar la defensa egipcia, que se mostró muy ordenada, al punto de limitar a España a un solo disparo entre los tres palos en toda la primera mitad.

Egipto fue ganando terreno e igualando la batalla por la posesión del balón y estuvo cerca de ponerse en ventaja en el primer tiempo, aunque fue una de las pocas situaciones ofensivas que logró hilvanar. El segundo tiempo solo tuvo como protagonista a la Roja, que no pudo abrir el marcador.

The-CNN-Wire

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