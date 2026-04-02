Argentina expulsa al máximo representante diplomático de Irán en el país

El Gobierno de Argentina ordenó este jueves al encargado de negocios de la embajada de Irán, máximo representante diplomático en…

El Gobierno de Argentina ordenó este jueves al encargado de negocios de la embajada de Irán, máximo representante diplomático en el país, que salga del territorio nacional, luego de que la Cancillería iraní condenara la declaración de Argentina en la que nombra organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani y le dio 48 horas para que salga del país, según anunció en un comunicado, de acuerdo con lo fijado en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.

“La decisión se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”, apuntó la Cancillería, que consideró el pronunciamiento como una “inaceptable injerencia” y una “tergiversación deliberada”.

El miércoles, el Ministerio de Exteriores iraní condenó en un comunicado difundido por su embajada en Uruguay la decisión “ilegal e infundada” de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como una organización terrorista y advirtió que la medida dañaría las relaciones bilaterales.

Además, afirmó que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel, iniciados a fines de febrero.

El Gobierno de Milei, que acompaña la política exterior de Washington, sostuvo que la decisión del miércoles “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

Este jueves, la Cancillería argentina dijo que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la Justicia”.

The-CNN-Wire

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