Alejarse del estrecho de Ormuz no hará que la gasolina vuelva a ser barata

La economía mundial está siendo rehén del cierre de facto del estrecho de Ormuz. Los precios de la gasolina, el…

La economía mundial está siendo rehén del cierre de facto del estrecho de Ormuz.

Los precios de la gasolina, el combustible para aviones y el diésel se han disparado. Los mercados bursátiles se han desplomado y las probabilidades de recesión han aumentado.

Tras semanas de intentos fallidos por reabrir la crucial vía marítima frente a las costas de Irán, el presidente Donald Trump propuso una nueva idea: retirarse y dejar que otros limpien el desastre.

Trump declaró el martes al New York Post que el estrecho de Ormuz se abrirá automáticamente una vez que las tropas estadounidenses se retiren de la guerra. “Que los países que utilizan el estrecho lo abran”, dijo Trump al periódico.

Trump ha dicho a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según informó el lunes The Wall Street Journal.

“¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el martes.

Más tarde ese mismo día, el presidente Trump declaró a la prensa que los precios de la gasolina, que el martes alcanzaron los US$ 4 por galón por primera vez desde 2022, bajarían pronto. “Lo único que tengo que hacer es retirarme de Irán, y lo haremos muy pronto, y los precios se desplomarán”, dijo.

Sin embargo, expertos del mercado energético declararon a CNN que es poco probable que poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho de Ormuz solucione la crisis energética.

“Es una idea terrible”, declaró Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners, a CNN en una entrevista telefónica. “Sería un trabajo a medio terminar que crearía más problemas a largo plazo de los que resolvería a corto plazo”.

Si bien la salida de Estados Unidos podría provocar una caída en picado de los precios del petróleo a corto plazo, Pickering dijo que teme que el mundo acabe pagando mucho más por el crudo si un “actor nefasto” como Irán se queda con el control del estrecho de Ormuz.

“Es difícil ver cómo rendirse en el estrecho podría solucionar algo. Básicamente, sería entregar el estrecho a Irán y garantizar precios de la energía más altos, ya que Irán tendría libertad para atacar buques y cobrar peajes”, declaró Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, en una entrevista telefónica el martes. “Sería un fracaso catastrófico”.

Es posible que Trump haya sugerido la idea para persuadir a los aliados de que aumenten su apoyo para reabrir el punto estratégico, o incluso como una finta antes de una posible invasión terrestre estadounidense.

Algunos inversores desestimaron los rumores de que Estados Unidos se retirara sin reabrir el estrecho de Ormuz.

“Esto no tiene sentido. Es un arrebato de petulancia, como cuando te cruzas de brazos y tu madre te dice que no puedes ir a una fiesta”, dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Financial.

Los veteranos del mercado petrolero subrayan que la interrupción del suministro, la mayor registrada hasta la fecha, requiere una solución al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

“No hay manera de inclinar la balanza de la economía global y pretender que no es un problema”, dijo De Haan.

Es cierto que Estados Unidos está más aislado que los países de Asia y Europa, que dependen más directamente del estrecho de Ormuz para el suministro de petróleo.

Esto se debe en parte a que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del planeta, con una producción récord de 13,6 millones de barriles diarios el año pasado.

Sin embargo, Estados Unidos no es una isla aislada. Las interrupciones en el suministro, que ocurren a miles de kilómetros del centro del país, están afectando a los consumidores en las gasolineras.

“Estamos intrínsecamente ligados al precio global”, dijo Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo y gas del banco de inversión australiano Macquarie Group.

Las refinerías estadounidenses no dependen únicamente del petróleo nacional para producir la gasolina, el combustible para aviones, el diésel y otros productos energéticos que impulsan la economía. Estas refinerías, con décadas de antigüedad, suelen mezclar el petróleo ligero estadounidense con crudo más pesado extraído en el extranjero.

Cada día se importan a Estados Unidos cientos de miles de barriles de petróleo extranjero, principalmente a lo largo de las costas este y oeste.

Y para satisfacer la intensa demanda interna, Estados Unidos importa cantidades significativas de gasolina, combustible para aviones, diésel y otros productos energéticos.

“Tanto California como la región de Nueva York dependen de las importaciones de productos y, por lo tanto, se enfrentarán a la escasez una vez que Asia y Europa comiencen a experimentarla”, dijo Claudio Galimberti, economista jefe de la firma de investigación Rystad Energy.

Si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, es probable que los compradores de Asia, Europa y otros lugares recurran al petróleo estadounidense.

La prohibición de 40 años sobre la venta de crudo estadounidense en el extranjero se levantó a finales de 2015, lo que permitió que las exportaciones de petróleo de EE.UU. se dispararan de unos 400.000 barriles diarios entonces a unos 4 millones ahora, según datos federales .

Sin embargo, los analistas advierten de que una mayor demanda extranjera podría elevar los precios de la energía en Estados Unidos a nivel nacional, reduciendo aún más el descuento al que actualmente se cotiza el petróleo estadounidense.

“Los productores estadounidenses no van a decir: ‘No podemos darles el petróleo porque necesitamos mantener los precios bajos aquí en Estados Unidos’. Les venderán ese barril siempre”, dijo Bob Yawger, especialista en materias primas de Mizuho Securities.

Si Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz, los inversores seguirán considerando este punto estratégico para el comercio como peligroso e incierto.

Para compensar ese riesgo, exigirían una rentabilidad adicional —conocida como prima de riesgo geopolítico— que mantendría la presión al alza sobre los precios en todo el mundo, incluso en las gasolineras de Estados Unidos.

“Existiría un riesgo geopolítico significativo que se filtraría al mercado, ya que Irán podría volver a hacerlo”, dijo Andy Lipow, presidente de la consultora estadounidense Lipow Oil Associates.

Quizás todo esto explique por qué Trump dio a entender, incluso el lunes por la mañana, que la reapertura del estrecho de Ormuz es una prioridad importante.

En una publicación de Truth Social el lunes, Trump dijo que si el “estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente a los negocios, concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán haciendo explotar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”.

Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, dijo que si Estados Unidos se retira del estrecho de Ormuz y deja a Irán al mando, podría producirse una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, no sería permanente.

“Esto no pone fin a la crisis”, dijo McNally.

Los acontecimientos al otro lado del planeta están causando dificultades económicas a los estadounidenses. Dejar el estrecho de Ormuz en una situación precaria supone el riesgo de ignorar esa dolorosa lección.

“Cada uno de los implicados puede decir lo que quiera y declararse victorioso”, dijo Dwivedi, de Macquarie, “pero hasta que no se abra el estrecho de Ormuz, el problema seguirá creciendo”.

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