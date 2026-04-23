Tiroteo en un centro comercial de Louisiana deja un muerto y cinco heridos, incluidos “algunos inocentes”, según la policía

Una persona murió y al menos otras cinco resultaron heridas después de que una aparente discusión derivara en un tiroteo…

Una persona murió y al menos otras cinco resultaron heridas después de que una aparente discusión derivara en un tiroteo en el Mall of Louisiana en Baton Rouge este jueves, informó la policía. Cinco personas están bajo custodia.

“Dos grupos de personas se involucraron en una discusión dentro del área de comidas y empezaron a dispararse entre sí”, dijo el jefe de la Policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr., citando imágenes de vigilancia. “Desafortunadamente, había algunas personas inocentes que estaban en el área y que también podrían haber recibido algunos disparos”.

Los disparos hicieron que compradores asustados corrieran y se agacharan para resguardarse en tiendas y probadores en el centro comercial más grande de Louisiana, mientras la gente advertía a otros que “se cubrieran” y “se tiraran al suelo”, según testigos.

Una de las víctimas estaba en cirugía, mientras que cuatro sufrieron heridas leves, dijo Morse. La policía dijo inicialmente que había 10 personas heridas en el tiroteo y luego revisó la cifra.

No está claro cuántas personas abrieron fuego. El policía dijo que los investigadores están revisando el video de vigilancia y recopilando pruebas para determinar cuántas armas estuvieron involucradas.

“Esta sigue siendo una investigación en curso, y todavía estamos buscando a más personas que puedan estar involucradas”, dijo el agente.

No se han realizado arrestos. Los detectives están entrevistando a las cinco personas bajo custodia “para desentrañar su participación exacta en esto”, agregó.

El tiroteo no parece ser un acto de violencia aleatorio, “sino un desacuerdo muy dirigido entre dos grupos de personas”, dijo Morse, y añadió que no hay una amenaza conocida para el público.

“A medida que empecemos a desarrollar sospechosos, vamos a seguir cada una de las pistas que podamos para poner a estas personas bajo custodia”, dijo.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijeron que respondieron a la escena.

Entre los heridos hay estudiantes de Ascension Episcopal School, una escuela de preescolar a 12º grado en Lafayette, dijo el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, en una publicación en X.

“Estamos desconsolados por la noticia de que algunos de nuestros estudiantes resultaron heridos en un grave incidente fuera del campus”, dijo la escuela en un comunicado. “Pedimos a nuestra comunidad que se una a nosotros para mantener a nuestra escuela en oración durante este momento increíblemente difícil”.

El tiroteo ocurrió apenas días después de otro tiroteo masivo en Shreveport, Louisiana.

“A veces el diablo vive en todas partes”, dijo el alcalde-presidente de Baton Rouge, Sid Edwards. “Esta es una de esas situaciones: no importa cuántas fuerzas del orden tengas o programas sociales o lo que sea; si alguien se mete en la cabeza que va a hacer algo así, lo va a hacer y a veces todo lo que podemos hacer es responder”.

Signi Dreyer, una operadora de carrusel en el centro comercial, estaba limpiando cuando escuchó fuertes estruendos. En ese momento pensó que eran fuegos artificiales, dijo a WAFB, afiliada de CNN.

Se dio la vuelta y vio a un hombre armado con una pistola disparando mientras la gente se tiraba al suelo, dijo Dreyer.

“Lo vi girando en círculos y simplemente disparando”, le dijo al medio.

Dreyer agregó que pidió seguridad por radio y que estaba en el suelo antes de que llegara la policía. Cuando se sintió lo suficientemente segura, se levantó y atendió a los heridos antes de que llegaran los paramédicos, dijo.

“Algunos estaban más graves que otros”, dijo sobre los heridos. “Intenté conseguir algunos trapos de limpieza para ponerlos sobre algunas de las heridas hasta que los paramédicos lograron llegar allí. Los animé diciéndoles que todo iba a estar bien. Estaban llorando y gritando”.

Las armas se sacaron justo frente a los mostradores de comida y la respuesta policial fue rápida, dijeron las autoridades.

Un agente de la Policía de Baton Rouge asignado al centro comercial y un ayudante del departamento del sheriff que estaba en el estacionamiento acudieron rápidamente a la escena y, en cuestión de minutos, llegaron decenas de agentes más, afirmó Morse.

Raleigh Robertson, de 22 años, estaba al teléfono con su mamá mientras compraba en Dick’s Sporting Goods cuando escuchó disparos, le dijo a CNN.

“No soy de correr, pero hoy me convertí en corredor”, recordó haber pensado. “Y salí corriendo”.

La madre de Robertson le rogó que se quedara al teléfono con ella mientras corría hacia una escalera en la tienda y subía al segundo piso.

Dijo que el “fuego extremadamente rápido” desde dentro del centro comercial continuó durante 20 a 30 segundos.

Los compradores se apresuraban hacia los probadores en Dick’s y tiraban de las manijas de las puertas para esconderse dentro, recordó.

Una vez en el segundo piso, Robertson pudo salir rápidamente del edificio y llegar a su auto en el estacionamiento. Para cuando se alejó conduciendo, vio una fila de vehículos policiales entrando al estacionamiento, dijo.

Mientras tanto, en la tienda Hot Topic dentro del centro comercial, varias personas que estaban en la tienda cuando sonaron los disparos empezaron a correr, dijo a CNN un empleado de la tienda.

La policía estaba recorriendo el centro comercial buscando a personas que están confinadas y evacuando el área, dijo Morse.

“Estoy muy enojado”, dijo Robertson. “No puedes salir a ningún lado sin tener que estar atento a lo peor”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.