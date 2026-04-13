Agentes de ICE sacaron a un ciudadano estadounidense de su casa; ahora investigan el hecho como posible secuestro

Funcionarios del condado de Ramsey, Minnesota, anunciaron el lunes una investigación penal sobre el arresto de ChongLy Thao, un ciudadano…

Funcionarios del condado de Ramsey, Minnesota, anunciaron el lunes una investigación penal sobre el arresto de ChongLy Thao, un ciudadano estadounidense captado en una foto viral mientras agentes de inmigración lo sacaban de su casa en clima gélido vistiendo poco más que Crocs, shorts y una manta a cuadros.

El incidente, ocurrido el 18 de enero, conmocionó a los residentes del área de las Twin Cities e “implica una acusación delictiva de secuestro, detención ilegal, privación ilegítima de la libertad”, dijo el fiscal del condado de Ramsey, John Choi, en una conferencia de prensa.

“Creemos que no había una razón legal legítima para que los agentes federales entraran a esa casa; no estaba sustentado por causa probable”, dijo Choi.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado a CNN que “ICE no ‘secuestra’ a la gente”.

“Esto no es más que una maniobra política para demonizar a los agentes del orden de ICE, que se enfrentan a un aumento del 1.300 % en las agresiones en su contra mientras arrestan a lo peor de lo peor”, decía el comunicado.

El fiscal del condado dijo que Thao fue sacado a la fuerza de su casa en St. Paul y llevado al exterior con temperaturas bajo cero mientras vestía poca ropa. Fue interrogado en el auto, lejos de su casa, durante más de una hora, dijo Choi.

Los agentes finalmente se dieron cuenta de que Thao era un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales y lo devolvieron a su casa después de un par de horas, indicó Thao en una entrevista con The Associated Press en enero.

El DHS había dicho que los agentes de ICE buscaban a dos delincuentes sexuales condenados y que estaban ejecutando una orden.

No obstante, Thao dijo a AP que nunca había visto a los dos hombres antes y que no vivían con él. Funcionarios del condado de Ramsey dijeron el lunes que “no hay indicios” de que los agentes tuvieran una orden para ingresar o arrestar.

“Creemos que tenemos gran parte de los hechos, pero todavía hay más evidencia que necesitamos”, dijo Choi, instando al Gobierno federal a compartir las pruebas que su oficina ha solicitado.

En su comunicado del lunes, el portavoz del DHS dijo que Thao se había negado a que le tomaran las huellas dactilares o a que se le hiciera una identificación facial y que era “protocolo estándar retener a todas las personas en una casa durante una operación por la seguridad del público y de las fuerzas del orden”.

La familia de Thao aseguró en un comunicado a CNN el lunes que están al tanto de la investigación sobre su detención “ilegal”.

“Estamos cooperando con las fuerzas del orden y tenemos fe en el proceso legal para buscar justicia para ChongLy Scott Thao y nuestra familia”, decía el comunicado.

Funcionarios del condado enviaron una carta al Gobierno federal —conocida como una solicitud Touhy— exigiendo cualquier prueba utilizada para justificar el arresto de Thao durante la operación, incluidos documentos, grabaciones de cámaras corporales y acceso para entrevistar a los agentes federales, según Choi y una copia de la carta compartida con CNN.

La carta es solo el primer paso para intentar “buscar la verdad”, afirmó Choi, señalando que podrían presentar una demanda en un tribunal federal para obtener las pruebas.

“No vamos a dejarlo pasar”, dijo el fiscal.

El sheriff del condado de Ramsey, Bob Fletcher, dijo que los investigadores no han podido identificar a los agentes federales involucrados en el arresto de Thao. Cuando intentaron rastrear los vehículos federales en el lugar, Fletcher dijo que encontraron que las placas habían sido asignadas a vehículos diferentes.

“Hay límites a la autoridad de ICE, así como hay límites a la nuestra”, dijo el sheriff. “Existe un sistema de tribunales federales que puede proporcionar un control y equilibrio sobre ICE, pero también las autoridades estatales y locales tienen la facultad de proporcionar un control y equilibrio sobre lo que hace ICE”.

Thao fue detenido mientras manifestantes se enfrentaban con agentes federales durante la Operación Metro Surge, la ofensiva de control migratorio de varios meses que sacudió Minnesota. Choi dijo que varias personas han presentado reportes ante su oficina sobre las acciones de los agentes federales durante la operación.

Un análisis de CNN de más de dos docenas de videos de agentes federales usando armas menos letales como aerosoles químicos, lanzadores de bolas de pimienta y balas de goma encontró que los agentes violaron de manera rutinaria tanto las políticas federales como las locales de uso de la fuerza por parte de los agentes del orden.

El DHS ha dicho anteriormente que sus agentes están “altamente capacitados en tácticas de desescalada y reciben regularmente capacitación continua sobre el uso de la fuerza”, y señaló que las armas menos letales se desplegaron en medio de un aumento de las agresiones contra agentes de inmigración y una “campaña de violencia contra nuestras fuerzas del orden”.

Los funcionarios del condado de Ramsey no son las primeras autoridades locales en iniciar investigaciones sobre las acciones de agentes federales de inmigración.

El mes pasado, funcionarios del cercano condado de Hennepin dijeron que investigan más de una docena de incidentes que involucran a agentes federales de inmigración en Minneapolis para determinar si se violó alguna ley durante la Operación Metro Surge.

Uno de los incidentes fue un encuentro en enero en el que se vio al alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino desplegar un agente químico contra una multitud de manifestantes, dijo la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.

El estado también demandó a la administración Trump para acceder a pruebas relacionadas con las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos de EE.UU., quienes fueron baleados mortalmente por agentes en incidentes separados que fueron ampliamente captados por cámaras y desataron protestas más tensas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.