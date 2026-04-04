A más de la mitad del camino hacia la Luna, los astronautas de Artemis II enfrentan un problema con el inodoro

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que actualmente avanzan a gran velocidad por el espacio, han tenido, hasta…

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que actualmente avanzan a gran velocidad por el espacio, han tenido, hasta ahora, un viaje en gran medida tranquilo. Han surgido muy pocos problemas en vuelo que puedan alterar su tranquilidad.

Excepto, claro, por el baño.

La tripulación de Artemis II, a bordo de la cápsula Orion de 5 metros de ancho, enfrenta un problema relacionado con la gestión de residuos que surgió en la madrugada de este sábado, cuando el tercer día de misión estaba llegando a su fin.

“Es un problema con la expulsión de residuos del inodoro”, dijo el director de vuelo de Artemis II, Judd Frieling, a los periodistas la mañana de este sábado. “Y parece que probablemente tenemos algo de orina congelada en la línea de ventilación”.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, seguían profundamente dormidos a media mañana, a casi 320.000 kilómetros de la Tierra, mientras los controladores de la misión continuaban trabajando para resolver el problema. Y hacia las 3:30 p.m. (hora de Miami) de este sábado, al inicio del cuarto día de vuelo, el control de la misión ya tenía un plan de acción: calentar la línea congelada rotando la cápsula para exponer la orina congelada al Sol. Esto desatascó la tubería, permitiendo que el sistema de gestión de residuos expulsara la orina fuera de la cápsula, lo que potencialmente despejó el sistema para que los astronautas pudieran volver a usar el baño.

Poco después del intento de expulsar parte de la orina, el control de la misión indicó que el inodoro estaba “operativo”, pero “solo para uso fecal”.

El proceso de expulsión de la orina al exterior de la cápsula fue un momento que Koch también mostró en cámara anteriormente durante la misión. La orina fluye como si fueran gemas brillantes en el vacío del espacio mientras pasa frente a las ventanas de Orion.

La tripulación también informó de un olor a quemado proveniente del baño, aunque los controladores de la misión señalaron que probablemente se trataba del material de sellado alrededor de la puerta.

Sin embargo, no es la primera vez que la tripulación se enfrenta a problemas con el baño.

Poco después del lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el miércoles, la tripulación se dio cuenta de que la bomba del baño no funcionaba. Las bombas son importantes y se utilizan por diversas razones, entre ellas ayudar a extraer los desechos del cuerpo. En el espacio, no hay gravedad que facilite estas expulsiones.

Ese problema tuvo una solución relativamente sencilla: los miembros de la tripulación no habían añadido suficiente agua para cebar la bomba. Tras hacerlo, el sistema comenzó a funcionar como estaba previsto.

Los astronautas celebraron esa pequeña victoria el jueves durante una entrevista virtual con medios de comunicación.

“Estoy orgullosa de llamarme plomera espacial”, dijo Koch. “Todos respiramos aliviados cuando resultó que todo estaba bien. Al principio pensamos que podría haber algún problema que estuviera afectando el motor”.

“Por suerte, todos los sistemas están operativos”, añadió.

El baño a bordo es quizá la comodidad espacial más valorada por los astronautas que aprecian ciertos niveles de confort.

“Me gusta decir que probablemente es la pieza de equipo más importante a bordo”, añadió Koch durante su intervención del jueves desde Orion.

Con el baño de Orion averiado, los astronautas están recurriendo a una técnica utilizada por los exploradores del espacio profundo de mediados del siglo XX.

En la era Apolo, los astronautas no contaban con un inodoro. Dependían exclusivamente de bolsas para hacer sus necesidades.

Y el proceso no siempre era perfecto. Durante la misión Apolo 10 en 1969, en la que Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan orbitaron la Luna, Stafford informó al control de la misión en el sexto día que un trozo de desecho flotaba por la cabina, de acuerdo con documentos gubernamentales que antes eran confidenciales.

“Dame una servilleta, rápido”, se le escucha decir a Stafford en una grabación, minutos antes de que Cernan detecte más: “Aquí hay otro maldito excremento”.

Los astronautas odiaban ese sistema de bolsas.

“El sistema de bolsas fecales era marginalmente funcional y fue descrito como muy ‘desagradable’ por la tripulación”, reveló posteriormente un informe oficial de la NASA de 2007. “Las bolsas no proporcionaban control de olores en la pequeña cápsula y el olor era notable”.

La tripulación de Orion está utilizando ahora un sistema similar, conocido formalmente como Urinario de Contingencia Colapsable (CCU, por sus siglas en inglés). El astronauta Don Pettit, que sigue la misión desde casa, compartió una imagen en sus redes sociales.

La cápsula de Apolo 10 no fue la única con problemas en el baño. La cápsula Crew Dragon de SpaceX, que realizó su primera misión tripulada en 2020 y ha volado más de una docena de veces desde entonces, también ha tenido varios inconvenientes con su sistema de higiene.

Durante un vuelo de Crew Dragon en 2021, por ejemplo, SpaceX descubrió que un tubo utilizado para canalizar la orina hacia un tanque de almacenamiento se había despegado, provocando una fuga bajo el suelo de la cápsula. Eso obligó a los astronautas a recurrir a ropa interior de respaldo, que en esencia son pañales para adultos.

El actual administrador de la NASA, el empresario tecnológico multimillonario Jared Isaacman, también encargó un vuelo de tres días a bordo de Crew Dragon en 2022, llamado Inspiration4. Durante ese vuelo espacial, tuvo que resolver un problema con el baño a bordo. Sin embargo, el incidente no implicó desechos flotando por la cabina, dijo Isaacman a CNN en ese momento.

Décadas de desarrollo de inodoros espaciales dieron forma al sistema a bordo de Orion que utilizan los astronautas de Artemis II. La NASA instaló un sistema similar en la Estación Espacial Internacional, que orbita a solo unos cientos de kilómetros sobre la Tierra, para ayudar a validar la tecnología.

Collins Aerospace tiene un contrato de aproximadamente US$ 30 millones, firmado en 2015, para diseñar y adaptar la tecnología, conocida como Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS, por sus siglas en inglés), para Orion.

El sistema también se basa en décadas de tecnología de baños del programa del Transbordador Espacial. En ambos sistemas, la orina se expulsa fuera de la cápsula, mientras que los desechos sólidos se compactan y regresan a la Tierra con la tripulación.

Cuando funciona, el baño espacial puede tener sus ventajas.

“Uno de mis amigos incluso ha dicho que prefiere el inodoro en el espacio al de la Tierra”, dijo a CNN el exastronauta de la NASA Mike Massimino.

Massimino no está tan seguro. “Realmente extraño mi inodoro en la Tierra porque en el espacio es muy complicado, y hay que tener cuidado y respetar a tus compañeros para no dejar un desastre”, dijo. “Y siempre limpia después de ti porque no quieres que la gente se enferme”.

The-CNN-Wire

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