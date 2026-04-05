65 millones de años más tarde, la gente está de luto por la extinción de los dinosaurios

Los dinosaurios han sido temibles y fascinantes, pero ¿también trágicos? Esas criaturas prehistóricas que se extinguieron hace unos 65 millones…

Los dinosaurios han sido temibles y fascinantes, pero ¿también trágicos?

Esas criaturas prehistóricas que se extinguieron hace unos 65 millones de años están siendo recordadas en línea por aficionados a los dinosaurios que lamentan su extinción masiva. Los fans editan imágenes animadas de crías de dinosaurio o herbívoros de cuello largo en pleno cortejo (en su mayoría extraídas de la reciente docuserie de Netflix “Los dinosaurios”) y les añaden música melancólica. “El mundo debería haber sido suyo”, lamentó un espectador en los comentarios.

Otro usuario de TikTok opinó que los dinosaurios no saben que “los encontramos y los amamos con todo nuestro corazón”. Otros se preguntaron cómo podían pasar por alto criaturas que ni siquiera conocían.

Pero los humanos tenemos la costumbre de proyectar nuestras propias emociones en la historia de los dinosaurios. Nuestros gigantescos antepasados ​​desaparecidos han servido en la imaginación como villanos de películas de monstruos, compañeros de preescolar, amigos o mascotas gigantes. Los niños pequeños memorizan datos importantes sobre ellos; los ricos invierten o derrochan fortunas comprando sus huesos. No paran de aparecer en los cines: este verano, volverán a caminar entre los humanos en una misteriosa película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

Cuando la ciencia afirmó que los dinosaurios eran primitivos y de sangre fría, los humanos interpretaron su desaparición como prueba de la superioridad de los mamíferos inteligentes y de sangre caliente. Sin embargo, a finales del siglo XX, la idea de que los dinosaurios se extinguieron por ser lentos y estúpidos se desmoronaba por dos razones: cada vez más fósiles indicaban que poseían metabolismos elevados y un comportamiento sofisticado, y la evidencia geológica sugería que habían sido aniquilados por el impacto de un asteroide, en lugar de haber desaparecido gradualmente debido a deficiencias evolutivas.

Si los dinosaurios eran fuertes e inteligentes y si los humanos no merecían heredar la Tierra de ellos, entonces su extinción en un extraño accidente cósmico representa una pérdida inimaginable. ¿Qué pasaría si los humanos también perdieran su dominio sobre el planeta? ¿Y si, en nuestro caso, resultara ser culpa nuestra?

A principios de los noventa, la comedia “Dinosaurs” comenzó como un programa infantil sobre una familia obrera de dinosaurios antropomórficos y terminó con los personajes enfrentándose a una muerte segura en una profunda congelación causada por el desarrollo urbanístico desmedido. Fue una mirada poco sutil, pero premonitoria al nuevo papel de los dinosaurios como avatares de los humanos que viven lo que se siente como su propio apocalipsis insidioso: podríamos llamarlo ansiedad de extinción.

“Duraron mucho tiempo, tuvieron un éxito enorme y fueron muy diversos, pero ahora [a excepción de las aves] han desaparecido”, dijo Chris Manias, historiador de la Ciencia del King’s College de Londres, autor de un libro sobre la paleontología en la vida pública. “Refuerzan la idea de que incluso las criaturas más poderosas y espectaculares, y los mundos más extraordinarios, tienen un final”.

Según Manias, los humanos siempre han sentido fascinación por los dinosaurios porque su mera existencia parece más extraña que la ficción.

Los humanos de la era prehistórica tenían una idea de la existencia de los dinosaurios, aunque no sabían muy bien qué pensar de sus monstruosos huesos. Pero la paleontología no despegó realmente hasta el siglo XIX, cuando se descubrieron fósiles más completos y los expertos comenzaron a llamar dinosaurios a estas enormes criaturas con aspecto de lagarto, según Vicky Coules, investigadora de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, quien estudia cómo los dinosaurios se convirtieron en iconos visuales. La idea de que compartíamos un planeta común impactó a la gente de la época.

A mediados del siglo XIX, el escultor británico Benjamin Waterhouse Hawkins construyó enormes maquetas de dinosaurios basadas en fósiles y fragmentos, aunque se parecían más a reptiles actuales que a los gigantes que hoy conocemos. Su altura y tamaño aterrorizaban y fascinaban a los espectadores, lo que les valió a los dinosaurios un lugar permanente en el imaginario popular, según Coules.

En su mayor parte, esa imaginación giraba en torno a encontrar formas para que humanos y dinosaurios coexistieran. En 1864, en “Viaje al centro de la Tierra”, de Julio Verne, se imaginaba a exploradores encontrando criaturas parecidas a dinosaurios viviendo bajo tierra. Casi cien años después, Los Picapiedra adoptaron al simpático Dino como mascota. Barney enseñó a los niños a compartir.

Pero la era contemporánea de los dinosaurios llegó con el estreno en 1993 de la adaptación cinematográfica de “Jurassic Park”. El thriller de Steven Spielberg retrató a los dinosaurios como “criaturas activas, dinámicas y sociales”, cambiando nuestra concepción de la vida primitiva en la Tierra, según Manias. No se trataba de los lagartos torpes y poco inteligentes de Waterhouse Hawkins, que se extinguieron por no haber evolucionado. Los dinosaurios de Spielberg eran astutos, rápidos y cazaban humanos por diversión.

La visión de Spielberg revolucionó el panteón de la prehistoria, elevando al velociraptor, en ese momento desconocido, al estrellato de taquilla y ganándole un lugar en las camisetas de un equipo de expansión de la NBA. También demostró el poder de los efectos especiales generados por computadora para crear imágenes de dinosaurios convincentes y realistas, dando inicio a la era de los documentales de naturaleza con dinosaurios sintéticos.

El temible T. rex alguna vez inspiró terror. Pero los entusiastas de los dinosaurios que publican ediciones dramáticas en TikTok parecen identificarse con el depredador prehistórico.

“Si reflexionamos sobre nuestras experiencias viviendo una policrisis global, intentar conectar con seres de hace incontables años que sufrieron una serie de grandes desastres a lo largo de su historia, como cambio climático a gran escala, crisis ecológicas y, finalmente, el impacto catastrófico de un asteroide, nos ayuda a poner nuestro mundo actual en perspectiva”, dijo Manias.

Según Coules, la creciente simpatía por los dinosaurios también podría ocultar una “sensación de pesar por un mundo perdido”: “La sensación de que sabemos que existieron durante cientos de millones de años como formas de vida terrestres dominantes, y, sin embargo, incluso ellos desaparecieron. ¡Nosotros solo llevamos unos pocos miles de años y, por el momento, nuestra existencia se siente bastante precaria!”.

“Tal vez comparar los acontecimientos mundiales actuales con la extinción de los dinosaurios demuestre que los humanos no somos los legítimos dueños del mundo”, afirmó Manias. “Los dinosaurios se encontraban en una situación similar y, en su mayoría, desaparecieron hace mucho tiempo. Todavía compartimos planeta con las aves, descendientes vivas de los dinosaurios, y existen miles de millones de ellas, dispersas por todos los continentes de la Tierra. Tal vez la historia de los dinosaurios debería infundirnos esperanza”, comentó Stephen Brusatte, profesor de Paleontología en la Universidad de Edimburgo y asesor de las películas de “Jurassic World”.

“Si bien solemos asociar a los dinosaurios con la extinción, en realidad son grandes supervivientes”, afirmó. “La trayectoria de la prehistoria es larga y tiende hacia la supervivencia y la resistencia”.

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