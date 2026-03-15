Venezuela derrota a Japón y se clasifica a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela derrotó a Japón 8-5 el sábado en el estadio loanDepot Park de Miami, Florida, para clasificar a las semifinales…

Venezuela derrotó a Japón 8-5 el sábado en el estadio loanDepot Park de Miami, Florida, para clasificar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Un jonrón de tres carreras de Wilyer Abreu en la sexta entrada permitió la remontada de Venezuela y asegurar su victoria ante Japón, campeón del Clásico en 2023. Es el peor resultado de Japón en las seis ediciones del torneo.

La victoria ante Japón también le permitió al béisbol venezolano clasificar por primera vez en su historia a unos Juegos Olímpicos. Se une así a República Dominicana como los dos equipos que obtienen los cupos que otorga el Clásico Mundial de Béisbol a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Fue un partido crucial para ambas novenas que se inició con un despliegue de poderío luego de que las estrellas del béisbol Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr. conectaran cuadrangulares en la primera entrada para abrir las anotaciones de Japón y Venezuela, respectivamente.

Según indica mlb.com, Venezuela se enfrentará al equipo de Italia este lunes en Miami, a las 8:00 p.m. hora del este de EE.UU. Venezuela disputará las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2009, que había sido su mejor resultado histórico en el torneo.

Japón tomó la delantera en la tercera entrada cuando anotó cuatro carreras, tres de ellas provenientes de un jonrón de Shota Morishita.

Pero Venezuela no se amilanó y mantuvo su ofensiva, apoyada en jonrón de dos carreras de Maikel García en el quinto inning y el ya mencionado decisivo cuadrangular de Wilyer Abreu en la sexta entrada.

La octava carrera de Venezuela llegó en el octavo inning, luego de que Ezequiel Tovar conectara un doble y, tras un error del lanzador al intentar agarrarlo desprevenido en la base, aprovechó la oportunidad para llegar a home.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.