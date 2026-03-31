Vance anuncia la publicación de un nuevo libro sobre cómo encontró su “camino de regreso a la fe”

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, anunció este martes que ha escrito un libro sobre su “trayectoria personal”…

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, anunció este martes que ha escrito un libro sobre su “trayectoria personal” en la fe, en medio de las crecientes especulaciones sobre sus aspiraciones presidenciales.

“Llevo mucho tiempo escribiendo este libro y me siento honrado de poder compartir finalmente la historia completa con todos ustedes. ‘Communion’ trata sobre mi viaje personal y cómo encontré el camino de regreso a la fe”, dijo en una publicación en X, y agregó que estará disponible a partir de junio.

Vance ha hablado abiertamente de su fe católica a lo largo de su carrera pública. Visitó el Vaticano para reunirse con el difunto papa Francisco durante el fin de semana de Pascua de 2025.

La reunión fue breve, ya que el pontífice se encontraba delicado de salud en ese momento, pero el Vaticano afirmó que “brindó la oportunidad de intercambiar saludos de Pascua”.

El vicepresidente también se reunió con altos funcionarios del Vaticano durante la visita, que tuvo lugar tras las duras críticas de Francisco a la política inmigratoria del Gobierno de Trump. El Vaticano informó que durante el encuentro se produjo un intercambio de opiniones sobre inmigrantes, refugiados y presos.

El actual papa León XIII también ha criticado al Gobierno de EE.UU. Durante el Domingo de Ramos, el fin de semana pasado, censuró a “quienes hacen la guerra”, en aparente referencia a la guerra de Estados Unidos con Irán.

Es algo inusual que los vicepresidentes publiquen libros a mitad de su mandato, pero se especula la posibilidad de que Vance se presente a la presidencia en 2028. El presidente Donald Trump ha indicado que podría apoyar tanto a Vance como al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Vance saltó a la fama nacional en 2016 con su libro “Hillbilly Elegy”, unas memorias sobre su infancia en una comunidad pobre del Cinturón Industrial. Habló de su conexión con las comunidades rurales durante su campaña para el Senado de Ohio, y ocupó un escaño en la Cámara Alta desde 2023 hasta 2025, antes de asumir la vicepresidencia.

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