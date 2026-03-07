Una reportera había estado cubriendo arrestos de ICE en su comunidad, Nashville. Luego fue detenida

La periodista de Nashville Estefany Rodríguez informa con frecuencia sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas…

La periodista de Nashville Estefany Rodríguez informa con frecuencia sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que está familiarizada con los arrestos repentinos que se han convertido en un sello distintivo de la ofensiva inmigratoria de la administración Trump.

Pero cuando las camionetas rodearon el auto en el que iba con su esposo el miércoles y los agentes se acercaron a las ventanas, ella estaba confundida, declaró su pareja Alejandro Medina.

Medina se dio cuenta de que era ICE antes que su esposa, manifestó. “Realmente no podíamos entender por qué nos rodeaban”.

“Estamos definitivamente en shock”, admitió a CNN.

Rodríguez, quien nació en Colombia, ingresó legalmente a Estados Unidos, según declaró uno de sus abogados.

Es periodista del medio de comunicación en español Nashville Noticias y ha reportado artículos que critican las prácticas de ICE.

Además, cubría arrestos inmigratorios el día antes de su detención el miércoles, según una petición presentada por sus abogados para su liberación.

Este es el último caso de periodistas atrapados en la ofensiva nacional de la administración Trump contra la inmigración. Mario Guevara, periodista salvadoreño, fue deportado en octubre tras ser arrestado mientras cubría una protesta de “No Kings” en Atlanta.

Los agentes que rodearon el vehículo para detener a Rodríguez sabían mucho sobre ella y su esposo, señaló Medina. Sabían que él había nacido en Estados Unidos y que habían solicitado la residencia permanente, añadió.

Rodríguez también tiene una solicitud de asilo político pendiente y un permiso de trabajo válido, según documentos judiciales. Un portavoz de ICE declaró a CNN que Rodríguez “actualmente no tiene estatus migratorio legal”.

“Una solicitud de tarjeta verde pendiente y una autorización de trabajo NO le otorga a alguien estatus legal para estar en nuestro país”, contestó a CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Rodríguez se encontraba en un centro de detención en Alabama hasta el viernes antes de ser enviada a Louisiana, según su abogado, Joel Coxander.

Cuando trabajaba para una importante emisora ​​de su país natal, Colombia, informaba sobre agencias gubernamentales y casos de corrupción, afirmaron su padre, Juan Rodríguez, y Coxander.

Pero luego empezó a recibir amenazas, indicó Juan Rodríguez. Las denunció a la policía y a la fiscalía, y le asignaron un equipo de seguridad por un tiempo, pero luego eso cambió a registros rutinarios, explicó su padre.

“Hay muchos problemas, incluyendo grupos armados, guerrillas y políticos corruptos. Cuando informas, te darás cuenta de que a algunas personas no les gusta lo que informas, se molestan y piensan que tienen que deshacerse del periodista porque está haciendo demasiado ruido e informando al público”, manifestó Juan Rodríguez.

Cuando su hija cumplió un año, Estefany Rodríguez decidió buscar refugio en Estados Unidos, según él. Llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2021, de acuerdo con documentos judiciales, que indican que antes de que expirara, solicitó asilo polítio.

Sin embargo, según ICE, “no salió del país y está violando las condiciones de su visa, además de no tener estatus inmigratorio legal. Permanecerá bajo custodia de ICE mientras se resuelve su proceso inmigratorio”.

Aunque Coxander manifestó el viernes que le pidió al tribunal que le permitiera enmendar su petición inicial de liberación de Rodríguez para “abordar específicamente que esto es una violación de la Primera Enmienda y una represalia” por su cobertura de las actividades de ICE, los agentes dijeron que la estaban deteniendo porque no se había presentado a dos citas de inmigración.

Rodríguez recibió una carta de ICE el 8 de enero solicitándole que acudiera a la oficina local de Nashville para “procesamiento e información adicional”, según documentos judiciales.

Ella y su abogado reunieron la documentación y estaban listos para la cita, afirmó Coxander, pero la ciudad fue clausurada por una tormenta de hielo y la oficina cerró.

Pronto recibió una segunda carta, reprogramando la cita para el 25 de febrero, agregó Coxander.

Tres días antes de la reunión reprogramada, el esposo de Rodríguez y otro abogado visitaron la oficina de ICE para ver si la oficina podía enviar por correo los documentos de acusación de inmigración al equipo legal de Rodríguez en lugar de que ella se presentara en persona, sostiene la petición.

El abogado le preguntó directamente al agente de ICE si necesitaba estar allí el 25 de febrero, y el agente respondió que no encontraban a Rodríguez en su sistema informático de citas “ni rastro de una cita para ella el 25 de febrero”, según la petición.

El agente entonces le indicó que Rodríguez debía presentarse el 17 de marzo, de acuerdo con Coxander. La agencia le entregó otra notificación con la fecha del 17 de marzo.

Coxander declaró que no está claro si había una orden de arresto en ese momento y que no ha podido obtener una copia de una.

ICE niega esa afirmación y manifiesta en una declaración: “Los agentes de ICE tenían una orden administrativa en el momento del arresto y los funcionarios que emitieron las órdenes administrativas encontraron causa probable para emitir la orden”.

Es una persona fuerte. Obviamente, ha pasado por mucho y ha seguido siendo periodista a pesar de todo lo sucedido, y a pesar, claro, del riesgo inherente de estar cerca de ICE y mientras cubre otros arrestos, manifestó Coxander.

Medina señaló que su esposa “se preocupa por su comunidad, se preocupa por su trabajo y es muy buena en eso”, y agregó que su trabajo en el periodismo es solo “una parte de su vida”.

“Ella es madre, es esposa, es alguien que hace que sus amigos se sientan cercanos”, afirmó.

