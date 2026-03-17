Una rara bola de fuego avistada sobre el este de EE.UU. causa un estallido sónico

Una rara bola de fuego, lo suficientemente brillante como para ser vista a plena luz del día, deslumbró los cielos…

Una rara bola de fuego, lo suficientemente brillante como para ser vista a plena luz del día, deslumbró los cielos y causó un estallido sónico en partes del este de Estados Unidos la mañana de este martes.

La bola de fuego probablemente fue un meteorito inusualmente brillante, un fragmento de roca espacial que se quema al entrar en la atmósfera de la Tierra. Las bolas de fuego arden con un brillo igual o mayor que Venus, el tercer objeto más brillante del cielo, según la NASA.

Esta bola de fuego fue reportada por observadores del cielo en Virginia, Maryland, Pensilvania y Ohio cerca de las 9 a.m., hora de Miami, de acuerdo con la Sociedad de Meteoros de Estados Unidos.

Se escuchó un fuerte estruendo en el área de Cleveland cuando el meteorito, que se movía rápidamente, rompió la barrera del sonido, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Eso ocurrió cerca de donde un instrumento satelital, normalmente usado para detectar rayos, vio el brillante destello que emitió la bola de fuego al entrar en la atmósfera de la Tierra.

Los avistamientos diurnos de bolas de fuego son más raros, ya que tienen que ser más brillantes que los de la noche, dijo la Sociedad de Meteoros de Estados Unidos a CNN en junio de 2025, cuando un similar fue visto ampliamente en los cielos del sureste de Estados Unidos.

No hay lluvias de meteoros activas hasta que las líridas comiencen el 17 de abril.

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