Una protesta deja destrozos en una sede local del Partido Comunista de Cuba y termina con cinco personas detenidas

Un grupo de residentes de una ciudad del centro de Cuba salió a las calles este sábado por la mañana…

Un grupo de residentes de una ciudad del centro de Cuba salió a las calles este sábado por la mañana y destrozó parcialmente la sede local del Partido Comunista en el poder. Las autoridades informaron que cinco personas fueron detenidas en una manifestación relacionada con los problemas de suministro energético y el acceso a los alimentos en la isla.

El Gobierno de Cuba dijo a través de los medios oficiales que los «actos de vandalismo» en la ciudad de Morón —a más de 400 kilómetros de La Habana— se dirigieron contra el edificio de la sede, mientras que un grupo más reducido también lanzó piedras e incendió el mobiliario de la recepción. Videos publicados en redes sociales mostraban que una farmacia y una tienda también se vieron afectadas.

El Gobierno cubano señaló que el Ministerio del Interior inició una investigación sobre el caso. El país ha sufrido más apagones y escasez de combustible desde que otros países de la región dejaron de enviarle petróleo.

El viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que estaba manteniendo conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, lo que supone la primera vez que el país caribeño confirma las especulaciones generalizadas sobre las conversaciones con la administración de Donald Trump, mientras se enfrenta a una grave crisis energética.

Díaz-Canel afirmó que no han llegado envíos de petróleo a Cuba en los últimos tres meses y culpó de ello al bloqueo energético de EE.UU. Agregó que la isla funciona con una combinación de gas natural, energía solar y centrales termoeléctricas.

Las autoridades cubanas también dicen que el agotamiento del fuelóleo y el gasóleo obligó a cerrar dos centrales eléctricas y ha limitado la generación de energía en los parques solares.

El apagón más reciente se atribuyó a la avería de una caldera en una central termoeléctrica que obligó a desconectar la red eléctrica de Cuba.

The-CNN-Wire

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