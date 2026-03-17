Una ola de calor extremo, avivada por el cambio climático, azota la zona oeste de EE.UU. con consecuencias graves

Los meteorólogos están recurriendo a superlativos para describir una ola de calor inminente, tan intensa y poco común para esta…

Los meteorólogos están recurriendo a superlativos para describir una ola de calor inminente, tan intensa y poco común para esta época del año, que podría causar que algunas localidades batan sus récords históricos de temperatura para abril incluso antes de que comience ese mes.

Este fenómeno extremo, agravado por el cambio climático generado por el ser humano, traerá temperaturas veraniegas durante marzo a zonas que van desde California hasta Texas, y hacia el norte hasta Montana. Se han emitido alertas por calor extremo y otras advertencias por altas temperaturas para millones de personas desde San Francisco hasta Phoenix, y es probable que se extiendan con el tiempo.

El fenómeno apenas está comenzando. Antes de que termine la próxima semana, habrá arrasado casi toda la parte occidental de EE.UU. y partes de los estados de las Grandes Llanuras, superando decenas de récords de temperatura diarios y mensuales por márgenes inusualmente amplios.

En Phoenix, por ejemplo, el récord histórico de temperatura máxima para el mes de marzo es de 38 ºC (100 ºF), pero durante esta ola de calor se pronostica que la temperatura subirá al menos a 41 ºC (106 ºF) y se mantendrá por encima de los 38 ºC (100 ºF) durante varios días.

“Es probable que muchos lugares registren temperaturas máximas históricas para el mes de marzo y la temperatura de 38 ºC (100 ºF) más temprana de la que se tenga registro”, declaró el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticando temperaturas máximas de hasta 16,5 ºC (30 ºF) por encima del promedio para esta época del año.

Este episodio de calor extremo podría ser comparable en intensidad y rareza a la ola de calor de 2021 en el noroeste del Pacífico, que causó cientos de muertes y elevó las temperaturas hasta los 49 ºC (120 ºF) en Oregon y el estado de Washington durante junio. Las temperaturas no serán tan altas durante las próximas dos semanas (después de todo, todavía es marzo), pero ambos eventos tuvieron su origen en el mismo lugar: masas de calor récord estacionadas sobre una región específica del país durante largos períodos de tiempo, además de una buena dosis de cambio climático.

Una cúpula de calor es una extensa y potente zona de alta presión que se extiende miles de metros en la atmósfera. Esta presión comprime y calienta el aire que se encuentra debajo, lo que también suprime la actividad de tormentas. Las cúpulas de calor pueden actuar como desvíos en la atmósfera, redirigiendo las tormentas a su alrededor. Es probable que esta cúpula bata récords de intensidad para la época del año e incluso podría igualar o superar a otras cúpulas de calor intensas ocurridas durante los meses de verano, como la de 2021.

Su intensidad es importante porque los meteorólogos utilizan estas mediciones, además de las temperaturas de la superficie, para comparar las olas de calor a lo largo de la historia y realizar estudios sobre la influencia del cambio climático.

Los estudios demostraron que la ola de calor de 2021 hubiera sido prácticamente imposible sin el cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles. A medida que el planeta se calienta, diversos estudios han demostrado repetidamente que las olas de calor son cada vez más frecuentes, duraderas y severas. Desde aquel anterior evento de calor extremo, se ha constatado que múltiples olas de calor en otras partes del mundo solo son posibles debido a la contribución humana de la contaminación que calienta el planeta.

Russ Schumacher, meteorólogo y climatólogo estatal de Colorado, calificó la cúpula de calor de “asombrosa” por su intensidad en marzo. Otros meteorólogos han descrito la fuerza de la cúpula de calor como “verdaderamente sorprendente” e “increíble” a través de las redes sociales.

“Con el calentamiento global, es de esperar que las condiciones cálidas sean más probables y se presenten con mayor frecuencia”, dijo Schumacher. “Cuando hay una ola de calor, se espera que sea más cálida o que dure más tiempo”.

“Pero también se necesita un patrón meteorológico realmente inusual para que se dé algo así, y eso es lo que vamos a ver esta semana”, dijo.

La ola de calor también constituye una importante amenaza para la salud pública.

El calor extremo suele ser la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos cada año, y una ola de calor a principios de temporada representa un peligro especialmente grave para la salud pública, ya que los residentes del oeste aún no estarán acostumbrados a temperaturas que oscilan entre los 27 ºC y los 38 ºC (80 ºF y 100 ºF), según la ubicación. La falta de aire acondicionado en algunas zonas afectadas agrava aún más la situación.

La amenaza para la salud también es multifacética. Durante los meses de verano, la gente puede refugiarse en ríos y lagos para refrescarse, pero como todavía estamos en marzo, la hipotermia representa un riesgo grave para cualquiera que se aventure a meterse en el agua.

El calor precoz podría tener repercusiones durante meses y otras consecuencias devastadoras, como el deshielo de la ya escasa capa de nieve de la región, que se adelantaría al menos un mes. Esto genera preocupación por el suministro de agua y el riesgo de incendios forestales durante la próxima temporada seca.

La zona oeste de EE.UU. entró en esta ola de calor tras el invierno más caluroso registrado. Colorado tuvo la menor cantidad de nieve acumulada desde 1981, según Schumacher. “Normalmente, en marzo veríamos más tormentas de nieve y la acumulación de nieve continuaría en las montañas”, dijo. “Y parece que esta semana vamos a ir en la dirección completamente opuesta”.

En las montañas de Sierra Nevada, en California, donde la caída de nieve de este invierno fuer más cercana al promedio, la ola de calor provocará que la capa de nieve restante desaparezca rápidamente, tal vez por completo, unas cinco semanas antes de lo normal .

Schumacher afirmó que comprender por qué este invierno fue tan cálido en el oeste, así como estudiar la ola de calor, es fundamental para anticipar mejor lo que depara el futuro en esa región. “Es probable que este tipo de meses y temporadas cálidas se vuelvan más frecuentes con el calentamiento global”, añadió.

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