Una madre que ya volvía a casa y un padre que “te hacía sentir importante”, entre los soldados de EE.UU. muertos en la guerra

Un soldado que “te hacía sentir importante”, una madre a pocos días de regresar a casa y un hijo conocido por ser el alma de la fiesta fueron los los primeros soldados estadounidenses que perdieron la vida en el cumplimiento del deber en la guerra con Irán.

El Pentágono ha identificado a los seis militares estadounidenses muertos el domingo en un ataque iraní contra un centro de operaciones improvisado en el puerto de Shuaiba, en Kuwait.

Los cuatro estaban asignados al 103° Comando de Sostenimiento, una unidad de la Reserva del Ejército con sede en Iowa, y prestaban servicio en lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió como un “centro de operaciones tácticas fortificado”, cuando un proyectil atravesó las defensas aéreas en un ataque inesperado.

Una fuente familiarizada con la situación describió el centro como un remolque de triple ancho, rodeado de barreras de concreto que normalmente se usan para proteger estructuras militares en el extranjero de cosas como coches bomba y dispositivos explosivos improvisados, pero no había nada arriba que pudiera proteger el edificio de drones o misiles.

El ataque ocurrió apenas el segundo día de operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán.

“Uno no va a Kuwait pensando que algo va a pasar, y que ella sea una de las primeras… duele”, declaró a The Associated Press Joey Amor, esposo de una de las soldados fallecidas, la sargento de primera clase Nicole Amor.

Los militares muertos tenían carreras profesionales diversas, pero todos se dedicaron al servicio público, a miles de kilómetros de sus familias, a pesar de los innegables riesgos.

A Declan Coady le encantaba su trabajo en la Reserva del Ejército, incluso cuando trabajaba largas jornadas las 24 horas del día mientras estaba en el extranjero, declaró su padre, Andrew Coady, a la AP.

“Era muy bueno en lo que hacía”, según su padre. Su hijo de 20 años debía regresar a casa en mayo, pero estaba considerando extender su estancia nueve meses más.

Coady, de Des Moines, Iowa, se alistó en la Reserva del Ejército en 2023 como especialista en tecnología de la información. Según su padre, Coady, uno de los más jóvenes de su clase, destacaba entre sus instructores.

Keira Coady, su hermana, contó que le encantaban los videojuegos y el anime, y que era un entusiasta del gimnasio, esgrimista y un Eagle Scout.

“Él era un hombre de pocas palabras la mayor parte del tiempo, pero si alguna vez tenías la oportunidad de hablar con él sobre algo que le apasionaba, tenías suerte”, escribió.

Mientras estaba destinado en Kuwait, Coady continuaba sus estudios en línea de sistemas de información, ciberseguridad e informática en la Universidad de Drake, según informaron a CNN las autoridades universitarias.

Tenía la mira puesta en convertirse en oficial comisionado, informó AP.

Las autoridades de Drake lo describieron como una persona muy querida y muy dedicada.

Coady hablaba a menudo de su seguridad en Kuwait, comentó su hermana, así que cuando no supieron nada de él el domingo, “llamamos y supimos que algo andaba mal”.

Sonó el timbre y “el resto de esa noche será para siempre una de las peores noches de nuestras vidas”, escribió Keira.

“No puedo comprenderlo del todo”, escribió. “Me gustaría haberlo llamado una vez más y haberle dicho que lo amaba”.

Coady fue ascendido póstumamente de especialista a sargento. La semana pasada, le comunicó a su padre que lo habían recomendado para el ascenso, según informó AP.

Entre las condecoraciones militares de Coady se incluyen la Cinta al Servicio del Ejército, la Cinta al Servicio de Defensa Nacional y la Cinta al Servicio en el Extranjero.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, honró a Coady por su servicio y manifestó en un comunicado que “respondió heroicamente al llamado del deber de su nación y dio el máximo sacrificio”.

Se ha organizado una página de GoFundMe para la familia de Coady para ayudar con los “gastos funerarios y conmemorativos, costos de viaje y otros gastos inesperados mientras atraviesan este momento desgarrador”.

Khork, de 35 años, era “el alma de la fiesta”, dijeron tres familiares.

Recibió premios por su dedicación y servicio al Ejército de Estados Unidos, y detrás de su sentido del deber se escondía un hombre “conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profundo cariño por quienes sirvieron junto a él y por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”, escribieron sus padres y su madrastra en un comunicado el martes.

La vida de Khork estuvo marcada en gran medida por tres cosas, según sus padres: devoción, carácter y servicio.

Khork, originario de Lakeland, Florida, se alistó en la Guardia Nacional en 2009 como especialista en sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y dirección de fuego. Fue comisionado como oficial de policía militar en la Reserva del Ejército en 2014 y fue desplegado en Arabia Saudita, la Bahía de Guantánamo, Cuba, y Polonia.

Khork amaba la historia y tenía una licenciatura en ciencias políticas, lo que demostraba “su agudeza mental y su sincero aprecio por los principios y sacrificios que han forjado nuestra nación”, según su familia.

Entre sus premios y condecoraciones se incluyen la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla al Logro del Servicio Conjunto.

La última vez que Joey Amor habló con su esposa, la pareja se refirió a sus largos turnos de trabajo y de cómo tropezó y se cayó la noche anterior. Su última conversación fue apenas dos horas antes de su fallecimiento, según declaró a AP.

Nicole Amor, de 39 años, madre de un estudiante de último año de secundaria y otro de cuarto grado, estaba a pocos días de regresar a casa, según Joey Amor. “Ya casi estaba en casa”, declaró al medio de comunicación.

Nicole Amor, de White Bear Lake, Minnesota, se alistó como especialista en logística automatizada en la Guardia Nacional en 2005. Se transfirió a la Reserva del Ejército un año después y fue enviada a Kuwait e Iraq en 2019.

Una semana antes del ataque, la habían trasladado fuera de la base a un edificio similar a un contenedor de carga, según declaró su esposo a AP.

“Se dispersaban porque temían que la base en la que se encontraban fuera atacada y sentían que era más seguro estar en grupos más pequeños y en lugares separados”, dijo.

Las condecoraciones de Amor incluían la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Servicio de Defensa Nacional y la Medalla al Logro del Componente de la Reserva del Ejército.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró que el estado lamentaba la pérdida de Amor.

“Respondió al llamado al servicio y dio su vida al servicio de nuestro estado y nación”, escribió Walz en X. “Los minnesotanos abrazamos a sus seres queridos”.

Independientemente de lo que pudieras necesitar, Tietjens “era el tipo de persona que siempre estaba ahí para ayudarte”, declaró el sargento del Estado Mayor del Ejército Jonn Coleman, compañero soldado de Nebraska, a KETV, afiliada de CNN.

“Te hacía sentir importante”, dijo Coleman. “Y eso a veces es difícil de encontrar en las Fuerzas Armadas”.

Coleman atribuye la mentoría de Tietjens como la razón por la que pudo avanzar en su carrera militar: “Me tomó bajo su protección y me ayudó a llegar donde necesitaba estar”.

Tietjens, de 42 años y residente de Bellevue, Nebraska, se alistó en la Reserva del Ejército en 2006 como mecánico de vehículos con ruedas. Había sido desplegado en Kuwait dos veces antes, en 2009 y 2019. Sus premios y condecoraciones también incluyen la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla al Logro del Ejército.

En Bellevue, Tietjens, su esposa y su hijo eran miembros destacados de un estudio de artes marciales, donde obtuvo un cinturón negro en taekwondo y fue instructor, según un homenaje que el estudio publicó en redes sociales sobre él.

“No solo portaba un cinturón negro, sino que lo vivía”, declaró Martial Arts International en la publicación, elogiando a Tietjens como “un esposo y padre devoto”.

Se ha creado un fondo universitario para el hijo de Tietjens, según informó el estudio.

El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, pidió oraciones por la familia de Tietjens y elogió el servicio del soldado caído al país.

“Noah dio un paso al frente para servir y defender al pueblo estadounidense de enemigos extranjeros en todo el mundo; un sacrificio que nunca debemos olvidar”, escribió el gobernador en X.

El senador estadounidense Pete Ricketts, de Nebraska, expresó que su “corazón y oraciones están con la familia Tietjens mientras lloran la pérdida de su heroico hijo”.

O’Brien fue “directo” y no tuvo miedo de decir lo que pensaba como capitán mientras estuvo destinado en Kuwait en 2019, manifestó Sujet.

“Me contaba y me daba su opinión sincera sobre lo que necesitaba saber”, recordó. “Era muy franco y tenía mucha confianza técnica, muy profesional”.

O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa, murió mientras servía en apoyo al Comando de Sostenimiento del 1er Teatro, que supervisa el reabastecimiento y el mantenimiento de las tropas en todo el Medio Oriente, según el Pentágono.

Fue comisionado en la Reserva del Ejército como Oficial del Cuerpo de Señales en 2012. Recibió varios premios y condecoraciones, entre ellos la Medalla de Logros del Ejército, la Mención de Unidad Meritoria, el Premio de Unidad Superior del Ejército, la Medalla de Logros del Componente de Reserva del Ejército, la Medalla de Servicio de Defensa Nacional y la Medalla Expedicionaria de la Guerra Global contra el Terrorismo.

La gobernadora Reynolds expresó sus condolencias en un comunicado: “Estamos desconsolados por la muerte del mayor Jeffrey O’Brien y el sargento Declan Coady, dos valientes soldados de Iowa que dieron el máximo sacrificio para garantizar la libertad y la paz”.

Marzan era un tipo bastante sensato, pero a la vez franco y honesto con sus ideas, dijo Sujet. “Aprecio ese atributo”.

Marzan, de 54 años, era de Sacramento, California, y también estaba prestando servicio en apoyo del 1.er Comando de Sostenimiento del Teatro.

La identificación positiva final por parte de un médico forense aún está pendiente, señaló el Pentágono, aunque Marzan estaba presente en la escena del ataque con el dron y se cree que murió.

Sujet, quien sirvió en el ejército durante 33 años, señaló que “no es común” que cuatro miembros del servicio (Marzan, O’Brien, Amor y Tietjens) regresen años después a la misma unidad en la que sirvieron juntos en 2019.

“Esto demuestra la camaradería que había en la unidad que teníamos, que estos soldados se sentían tan cómodos entre sí que, seis años después, volvían a la misma unidad”, comentó Sujet.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

