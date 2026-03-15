Un potente sistema en EE.UU. eleva el riesgo de fuertes tormentas y deja intensas nevadas

Aumenta la posibilidad de un brote de fuertes tormentas eléctricas de varios días a medida que una tormenta enorme y…

Aumenta la posibilidad de un brote de fuertes tormentas eléctricas de varios días a medida que una tormenta enorme y poderosa avanza por EE.UU.

Esta tormenta lo tiene todo: varios centímetros de nieve y condiciones de ventisca para partes del medio oeste y la región de los Grandes Lagos, vientos capaces de causar cortes de energía y elevar las preocupaciones por condiciones propicias para incendios en las llanuras y las Montañas Rocosas, y tormentas eléctricas que podrían desatar tornados y ráfagas de viento destructivo generalizadas.

El lado nevado de la tormenta golpeó con más fuerza a primera hora del domingo a millones de personas en el centro-norte de EE.UU., con nieve azotada por el viento que generó viajes peligrosos. Pero desde la noche del domingo hasta el lunes, más de 100 millones de personas en la mitad oriental del país enfrentarán un riesgo cada vez mayor de tormentas eléctricas severas.

Un riesgo de nivel 3 de 5 de tormentas eléctricas severas está vigente desde la región de los Grandes Lagos hasta la Costa del Golfo el domingo, y se espera que la mayoría de las tormentas se activen a última hora de la tarde o la noche del domingo y continúen durante la noche hasta el lunes.

Las ráfagas de viento destructivo en línea recta por encima de 97 km/h son la amenaza más extendida con cualquier tormenta eléctrica severa hasta la noche del domingo.

Algunas zonas desde el valle de Tennessee hasta la región de los Grandes Lagos podrían ver ráfagas aún más fuertes, de 121 km/h o más, a medida que las tormentas comiencen a consolidarse en una línea destructiva.

Hasta las 5 p.m. ET del domingo, había alrededor de 358.000 clientes sin electricidad en siete estados, según el sitio de seguimiento PowerOutage.US, incluidos 87.000 en Ohio y 43.000 en Texas.

También son posibles tornados desde la costa del golfo hacia el norte hasta partes de Illinois, Indiana y Ohio, y algunos podrían ser fuertes, capaces de causar daños EF2 o mayores.

El mayor riesgo de tornados fuertes existe con tormentas que se desarrollen en partes de Arkansas, Missouri, Mississippi y Tennessee a última hora de la tarde o al inicio de la noche del domingo. Es cuando el potencial de superceldas alcanza su punto máximo.

Más de 7 millones de personas estaban bajo alertas de tornado para la tarde del domingo en partes de Missouri, Illinois, Arkansas, Oklahoma, Texas y Louisiana, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

Cualquier tornado el lunes tiene la posibilidad de volverse fuerte si puede aprovechar las condiciones atmosféricas adecuadas.

Las tormentas eléctricas destructivas avanzarán hacia el este durante la noche y llegarán a los Apalaches y la costa este para la mañana del lunes. Es probable que algunas sigan siendo severas al amanecer del lunes, pero una inyección de energía que llegará por la tarde dará a las tormentas una nueva vida, aún más peligrosa.

Un riesgo de nivel 4 de 5 de tormentas eléctricas severas está vigente el lunes desde las Carolinas hasta la frontera entre Maryland y Pennsylvania, con un riesgo más amplio de nivel 3 de 5 en las zonas circundantes.

Se espera nuevamente que las ráfagas de viento destructivo en línea recta sean el impacto más extendido de las tormentas eléctricas, con ráfagas por encima de 121 km/h posibles en tormentas desde Georgia hasta Pennsylvania y New Jersey.

Mientras el lado sur, más cálido, de la tormenta está generando preocupaciones por tormentas eléctricas severas, el lado frío del norte ha estado generando mucha nieve.

La poderosa tormenta ya ha dejado una amplia franja de nieve significativa desde el norte de las Montañas Rocosas hasta la región de los Grandes Lagos desde que se formó por primera vez el sábado.

Más de 3 cm de nieve cubrió partes del sur de Minnesota y el centro de Wisconsin para la mañana del domingo, y vendrá mucho más. La nieve continuará hasta el lunes en gran parte del medio oeste y la región de los Grandes Lagos.

Esta tormenta podría ser la más nevada registrada en ciudades como Rochester, Minnesota. Partes de la ciudad acumularon cerca de 30 cm de nieve para la mañana del domingo, con otros 30 cm posibles para cuando la tormenta llegue a su fin. La nevada más intensa de Rochester fue la de una tormenta de marzo de 2005 que dejó 508 mm.

Se prevé que partes de la península superior de Michigan terminen con acumulados de nieve de más de 0,9 metros para la noche del lunes.

Marquette, Michigan, no es ajena a grandes acumulaciones de nieve por el efecto lago, pero esta tormenta podría ser una de las más grandes de su historia. El mayor total de una tormenta de dos días registrado en la ciudad es de unos 81 cm, de una tormenta de marzo de 1997. Se pronostica que la tormenta actual deje entre 60 y 121 cm de nieve.

Y no es como si esta nieve estuviera cayendo en un apacible paraíso invernal: vientos intensos la están levantando y creando peligrosas condiciones de visibilidad nula y condiciones de ventisca más prolongadas.

Las duras condiciones están volviendo los viajes muy peligrosos y podrían generar un aumento de los cortes de energía.

Las advertencias de ventisca estaban vigentes para más de 11 millones de personas desde las Dakotas y Nebraska hasta los Grandes Lagos la mañana del domingo.

Estas advertencias continuarán hasta el lunes para la mayoría, a medida que las peores condiciones comienzan lentamente a llegar a su fin.

The-CNN-Wire

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