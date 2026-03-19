Un caza F-35 de EE.UU. dañado supuestamente por Irán realiza un aterrizaje de emergencia, según fuentes

Un caza F-35 estadounidense realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea de Estados Unidos en Medio Oriente tras ser alcanzado por lo que se cree que fue fuego iraní, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU., declaró que el caza furtivo de quinta generación se encontraba “realizando una misión de combate sobre Irán” cuando se vio obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia. Hawkins señaló que la aeronave aterrizó sin contratiempos y que el incidente está bajo investigación.
“La aeronave aterrizó de forma segura y el piloto se encuentra en condición estable”, añadió Hawkins. “Este incidente está siendo investigado”.
De confirmarse, este incidente marcaría la primera vez que Irán logra impactar una aeronave estadounidense en el marco de la guerra iniciada a finales de febrero. Tanto Estados Unidos como Israel están utilizando cazas F-35 en el conflicto. Cada una de estas aeronaves tiene un coste superior a los US$ 100 millones.
Este aterrizaje de emergencia se produce en un momento en que altos funcionarios estadounidenses continúan afirmando haber logrado un éxito generalizado en su campaña contra Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el jueves por la mañana que Estados Unidos está “ganando de manera decisiva” y que las defensas aéreas de Irán han sido “arrasadas”.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.