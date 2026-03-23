Al menos 8 muertos y 83 heridos tras accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia en Putumayo, según gobernador

Al menos ocho personas murieron y otras 83 resultaron heridas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico, tras…

Al menos ocho personas murieron y otras 83 resultaron heridas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico, tras el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, según informó el gobernador Jhon Gabriel Molina.

Molina detalló que en la aeronave viajaban 125 personas: 112 miembros del Ejército Nacional, 2 policías y 11 tripulantes de la Fuerza Aérea. Entre los heridos en estado crítico, según el gobernador de Putumayo, dos ya fueron evacuados y se espera la evacuación de otros dos más.

A medida que avanza la emergencia, las autoridades han ofrecido balances distintos. Más temprano, el presidente Gustavo Petro había informado que al menos una persona había muerto y expresó su solidaridad con las familias de los soldados fallecidos y heridos.

“Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En un primer momento, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, Carlos Fernando Silva Rueda, había informado que en la aeronave viajaban 125 personas —114 pasajeros y 11 tripulantes— y que “48 heridos ya han sido rescatados”, sin precisar el número de víctimas mortales.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó en su cuenta oficial de X que el avión Hércules C-130 cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, y que se encontraba “en condiciones de aeronavegabilidad” con una tripulación “debidamente cualificada”.

Sobre las causas del accidente, Sánchez dijo que: “la aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo”.

El ministro de Defensa añadió que varios heridos han sido evacuados y que aún están verificando el balance de personas heridas y el número de víctimas. Además, dijo que “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”, detalló.

Más temprano, Silva comentó que la aeronave “sufrió algún problema” poco después del despegue y “se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto”.

En respuesta al accidente, la Fuerza Aérea Colombiana movilizó varias aeronaves para la atención de los heridos, incluyendo un King Air medicalizado, un C-130 con capacidad para 50 camillas, un C-295 con 24 camillas, un helicóptero UH-60 y una comisión de médicos, según informó el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto.

Además, López Barreto dijo que el Ejército dispuso tres aeronaves adicionales para apoyar la evacuación, mientras que personal de la Armada colabora en las labores de rescate. La Policía Nacional también participa en las operaciones judiciales y de apoyo en la zona.

La Fuerza Aeroespacial confirmó que se trata de una nave modelo Hércules C-130, que tiene capacidad para llevar a cerca de 100 pasajeros. La Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado que en el avión “se transportaban decenas de integrantes de la Fuerza Pública” y que “según información preliminar, la aeronave se precipitó a tierra poco después del despegue”.

“Varios sobrevivientes del accidente han sido rescatados y trasladados al hospital local”, declaró a CNN Nicolás Ordoñez, un miembro de la Guardia Indígena que participa en las operaciones de búsqueda y rescate en Leguizamo.

En tanto, el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, declaró a Caracol Televisión que en la nave había “más de cien pasajeros, en su mayoría militares” y confirmó que algunos soldados fueron rescatados entre los restos del avión, que se incendió tras el accidente.

Los datos de vuelo indican que se trataba de un C-130H Hércules, un modelo antiguo de la serie C-130 que entró en servicio por primera vez en marzo de 1965, según el fabricante Lockheed Martin. El avión había sido donado a Colombia por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en septiembre de 2020.

Los aviones de carga C-130 son de uso muy extendido y capaces de operar en condiciones adversas y en lugares remotos.

Más temprano, el presidente Petro se había pronunciando cuando no había detalles de las víctimas. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dijo en un mensaje en redes sociales, en el que lamentó la falta de modernización de las fuerzas militares, lo que atribuyó a “dificultades burocráticas”.

La vicepresidenta Francia Márquez dijo que lamenta el “trágico accidente” del avión. “Me uno en pensamiento y oración por quienes aún esperan noticias y hago un llamado urgente a todos los organismos de rescate y autoridades competentes para redoblar esfuerzos, coordinar acciones y brindar todo el apoyo necesario en las labores de atención y acompañamiento”, expresó en X.

A su vez, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, expresó: “Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente. Hoy el dolor es de todos”.

The-CNN-Wire

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