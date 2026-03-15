Un ataque con drones rusos mata a tres niños pequeños ucranianos y a su padre

Tres niños pequeños y su padre murieron en un ataque con drones ruso en el este de Ucrania que también…

Tres niños pequeños y su padre murieron en un ataque con drones ruso en el este de Ucrania que también hirió a su madre embarazada, informaron los servicios de emergencia locales.

La familia había llegado a la ciudad de Bohodukhiv, a unos 60 kilómetros al oeste de Járkiv, el día anterior, después de huir de los bombardeos, dijo Oleg Synegubov, gobernador de la región de Járkiv.

“(Ellos) acababan de evacuar de Zolochiv, tratando de escapar de los bombardeos constantes y encontrar un lugar más seguro para vivir. Esta fue su primera noche en el nuevo lugar”, dijo en Telegram.

Las autoridades en Zolochiv dijeron más tarde el miércoles que hubo nuevos ataques contra la localidad, incluido un ataque con drones que hirió a dos adolescentes.

Synegubov identificó a las víctimas como los gemelos de dos años Ivan y Vladislav, su hermana de un año Miroslava y su padre Gryhoriy, de 34 años. Más temprano el miércoles, las autoridades dijeron que Miroslava era la mayor de los tres hermanos, una confusión que podría haberse debido a que la familia era nueva en la zona.

Volodymyr Belyi, alcalde de la ciudad, dijo que el ataque fue un “crimen que está más allá de la comprensión humana”.

“Perdimos lo más preciado que teníamos: nuestro futuro”, dijo en un comunicado.

La policía dijo que la madre, con 35 semanas de embarazo, sufrió heridas en la cabeza y quemaduras. Ya fue dada de alta del hospital, dijo Synegubov, quien también aclaró la identidad de otro sobreviviente: un vecino de 73 años a quien la policía había identificado erróneamente como la abuela de los niños.

La vivienda donde se alojaba la familia quedó completamente destruida en el ataque y el incendio posterior.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el ataque mostró que Rusia no se tomaba en serio la paz.

“Cada ataque ruso de este tipo socava la confianza en todo lo que se está haciendo diplomáticamente para poner fin a esta guerra”, dijo en un comunicado en Telegram.

Zelensky dijo que Rusia lanzó 129 drones de ataque contra Ucrania durante la noche, y que impactaron en las regiones de Járkiv, Dnipropetrovsk, Zaporiyia y Poltava.

Los ataques continuaron durante el día. Las autoridades en la región de Járkiv dijeron que un dron impactó un vehículo médico que transportaba a cinco trabajadores de la salud y pasajeros civiles, y dejó a una mujer muerta.

Rusia también disparó dos misiles balísticos hacia Lviv el miércoles por la tarde, dijo el alcalde de la ciudad del oeste de Ucrania, Andriy Sadoviy. Afirmó que Ucrania logró “neutralizarlos”, lo cual, dijo, fue una tarea “monumental”.

Esta historia fue actualizada con nueva información.

The-CNN-Wire

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