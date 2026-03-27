Un agente del Servicio Secreto asignado a Jill Biden se disparó accidentalmente en la pierna, dice un funcionario

Un agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos asignado al equipo de seguridad de la ex primera dama Jill…

Un agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos asignado al equipo de seguridad de la ex primera dama Jill Biden se disparó accidentalmente en la pierna en la mañana de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, dijo un funcionario de la agencia.

“Este viernes por la mañana, poco después de las 8:30 a.m., un agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos en servicio sufrió una lesión que no pone en riesgo su vida tras un disparo accidental mientras manipulaba su arma de servicio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia durante una misión de protección”, dijo en un comunicado Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Se espera que el incidente sea investigado por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia, pero el mismo plantea nuevas preguntas sobre una fuerza laboral bajo una presión significativa.

La ex primera dama se encontraba en el aeropuerto, pero no estaba presente cuando ocurrió el incidente. Nadie más resultó herido, dijo Guglielmi.

El agente recibió atención médica en el aeropuerto y “está siendo evaluado en un hospital de la zona en condición estable”, añadió.

Biden asistió el miércoles a la noche de estreno de Public Charge, una nueva obra off-Broadway escrita por su ex secretaria general, Julissa Reynoso. La oficina de la ex primera dama declinó hacer comentarios sobre el incidente.

The-CNN-Wire

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