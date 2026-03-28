Un aficionado muere tras una caída durante la reinauguración del Estadio Azteca de la Ciudad de México de cara al Mundial

Un aficionado murió este sábado tras caer de la zona de palcos del Estadio Azteca de la Ciudad de México,…

Un aficionado murió este sábado tras caer de la zona de palcos del Estadio Azteca de la Ciudad de México, que este día fue reinaugurado de cara al Mundial de Fútbol del que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.

La secretaría dijo en un comunicado que el hombre se encontraba “en estado de ebriedad” e “intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa”, pero cayó hasta la planta baja del inmueble.

El aficionado recibió atención médica, pero falleció, señaló la secretaría, y agregó que otras autoridades también fueron informadas sobre lo ocurrido.

La situación se dio a conocer poco antes del inicio del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado para las 7 p.m., hora local (9 p.m., hora de Miami), y para marcar la reapertura del Estadio Azteca luego de que fue remodelado para recibir la Copa Mundial 2026.

CNN busca saber si las autoridades de la capital mexicana tomarán alguna medida previa al encuentro debido al fallecimiento del aficionado.

Para la reinauguración de este sábado, se desplegó un amplio dispositivo vial y de seguridad que incluye la instalación de filtros y restricciones a la circulación de vehículos en las inmediaciones del Estadio Azteca, ubicado al sur de la Ciudad de México.

En su reporte diario sobre movilizaciones y actividades públicas, la secretaría estimó que unas 80.000 personas asistirían al partido de este sábado.

La inauguración del Mundial de Fútbol 2026 se jugará en el Estadio Azteca el 11 de junio.

The-CNN-Wire

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