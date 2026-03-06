Trump reunirá a sus aliados latinoamericanos en Miami en una “coalición histórica” de gobiernos de derecha

Trump recibirá este sábado en Florida a los líderes de más de una decena de países de América Latina, un…

Trump recibirá este sábado en Florida a los líderes de más de una decena de países de América Latina, un encuentro que la Casa Blanca llamó “Shield of the Americas Summit” (Cumbre del Escudo de las Américas). La convocatoria del presidente de Estados Unidos fue dirigida exclusivamente a los mandatarios de derecha de la región que están en línea con Washington.

A la reunión confirmaron su presencia los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

El encuentro tendrá lugar el sábado en el Trump National Doral Golf Club, el lujoso resort de golf del presidente estadounidense ubicado en la pequeña ciudad de Doral, en Florida.

La “coalición histórica” entre estos países tendrá el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” de las naciones de la región, dijo el miércoles la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump hablará con los presidentes sobre “bandas y cárteles narcoterroristas criminales” y también sobre contrarrestar “la migración ilegal y masiva, no solo a Estados Unidos sino al hemisferio occidental”, dijo la Casa Blanca. Pero otro objetivo subyace: poner un freno al avance de China en Latinoamérica, que profundiza desde hace décadas su intercambio comercial e inversiones en la región.

Como pocas veces en la historia reciente, muchos de los gobiernos actuales de América Latina están liderados por mandatarios ligados a la derecha o la centro derecha. Y, para muchos de esos jefes de Estado, Trump es un claro referente.

Los gobiernos invitados a la cumbre tienen ciertos temas prioritarios se repiten en sus agendas, como las políticas de mano dura contra la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado; y aunque también tienen diferencias porque cada país tiene sus necesidades particulares, prevalece una afinidad ideológica.

Los presidentes de Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay hace tiempo son aliados del Gobierno de Trump y han estrechado sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. En elecciones recientes, mandatarios como Nasry Asfura en Honduras; Rodrigo Paz en Bolivia y el electo presidente de Chile, José Antonio Kast, han llegado marcando un giro a la derecha respecto de sus antecesores.

Sin embargo, la cercanía con Washington implica algunos desafíos y riesgos.

La sociedad con una Casa Blanca dispuesta a hacer todo lo posible para contener la presencia de China en la región pone a las naciones invitadas ante el desafío de balancear su vínculo con Estados Unidos en paralelo con una fuerte relación económica y estratégica con Beijing.

China ha cultivado durante décadas una extensa red de vínculos en América Latina y el Caribe, una región de más 30 países y 670 millones de personas.

La creciente relevancia de América Latina se explica en parte por la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca. En ese momento, China empezó a exportar menos a Estados Unidos y diversificó sus rutas de acceso al mercado estadounidense, explicaron especialistas a CNN.

Entre enero y noviembre de 2025, Beijing alcanzó un superávit comercial en el que la región tuvo gran protagonismo: las exportaciones a países latinoamericanos crecieron 9,3 % en ese periodo en comparación con el mismo período de 2024, según datos de la Administración General de Aduanas de China.

Argentina fue uno de los países que más impulsó ese crecimiento al comprar bienes a China por US$ 16.432 millones, un aumento interanual del 57,1 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este dato contraste con el plano deológico, donde el presidente Javier Milei, que ve en el Gobierno de Trump a un referente clave, es sin duda uno de los aliados más fieles de Estados Unidos en América Latina.

Al igual que Milei, muchos otros líderes que asistirán a la cumbre “Escudo de las Américas” tendrán la tarea de ver cómo equilibrar su relación con ambas potencias sin que sus economías y vínculos bilaterales se vean afectados.

En el clima geopolítico actual, donde la llamada doctrina Donroe que impulsa Washington empuja a sus gobiernos cercanos a alejarse de China, para muchos líderes latinoamericanos puede ser un desafío lograr alinearse cada vez más a EE.UU. sin comprometer sus gobiernos puertas adentro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.