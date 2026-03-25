Trump reitera que podría desplegar la Guardia Nacional en los aeropuertos en medio del cierre parcial del DHS

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró el miércoles que podría movilizar a la Guardia Nacional para apoyar a la…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró el miércoles que podría movilizar a la Guardia Nacional para apoyar a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos estadounidenses, dado que la agencia enfrenta grandes dificultades durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Trump ya desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos el lunes, con el objetivo de liberar a los oficiales de la TSA para que se enfoquen en controles de seguridad especializados, ante la creciente presión sobre el personal durante el cierre.

“Gracias a nuestros grandes patriotas del ICE por su ayuda. Marca una gran diferencia. Podría movilizar a la Guardia Nacional para obtener más apoyo”, escribió Trump en una publicación de Truth Social, culpando a los demócratas por el cierre.

No es la primera vez que el presidente sugiere tal medida. Ya planteó la posibilidad a principios de esta semana durante un discurso en Memphis, Tennessee, diciendo que si el ICE no brinda suficiente apoyo en los aeropuertos, también se podría solicitar la intervención de la Guardia Nacional.

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