Trump reitera que podría cortar el comercio con España porque “no está cooperando” con EE.UU.

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que España no está cooperando con Estados Unidos, intensificando las críticas a su aliado de la OTAN y advirtiendo nuevamente que su Gobierno podría cortar el comercio.

El Gobierno de España prohibió a EE.UU. utilizar dos bases militares en el país europeo para ataques contra Irán. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha criticado la guerra de Trump contra Irán.

“Podríamos cortar el comercio con ellos”, dijo Trump a periodistas desde el jardín sur de la Casa Blanca, y añadió: “Creo que no están cooperando en absoluto”.

Trump luego reafirmó sus recientes críticas sobre el papel de España dentro de la OTAN, argumentando que el país no ha cumplido sus compromisos financieros con la alianza.

“No sé lo que está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección. No quieren pagar su parte justa, y han sido así durante muchos años”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Aun así, Trump intentó distinguir entre el Gobierno de España y sus ciudadanos, diciendo que “el pueblo de España es fantástico”, pero “el liderazgo, no tanto”.

El 8 de marzo, durante una conferencia de prensa, Trump amenazó con cortar el comercio con España. Y añadió: “Podríamos usar sus bases si queremos, podríamos simplemente volar y usarlas, nadie nos va a decir que no las usemos”.

Menos de 24 horas después de la advertencia de Trump, Sánchez salió en la televisión nacional con un mensaje claro: “No a la guerra”.

Describió los ataques estadounidenses e israelíes como “temerarios e ilegales”, y dijo que su país “no será cómplice de algo que es malo para el mundo —y que también es contrario a nuestros valores e intereses— simplemente por miedo a represalias de alguien”.

Sánchez acusó a EE.UU. de estar jugando a la “ruleta rusa con el destino de millones”.

Pero fue más allá y argumentó que los líderes tienen el deber de mejorar la vida de las personas, haciendo una crítica implícita a Trump. “Es absolutamente inaceptable que aquellos líderes que son incapaces de cumplir con ese deber utilicen el humo de la guerra para ocultar sus fracasos y, de paso, llenar los bolsillos de unos pocos”, señaló.

Cuando la Casa Blanca dijo que su amenaza comercial había obligado a España a aceptar cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la afirmación fue rápidamente contradicha.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que la postura de Madrid “sobre la guerra en Medio Oriente y el bombardeo de Irán, en lo referente al uso de nuestras bases, no ha cambiado en absoluto”.

