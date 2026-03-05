Trump recibió a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca: “Mi hijo es un gran fan tuyo”

El presidente Donald Trump declaró el jueves que uno de sus hijos le avisó que Lionel Messi asistiría a la…

El presidente Donald Trump declaró el jueves que uno de sus hijos le avisó que Lionel Messi asistiría a la Casa Blanca como parte de la visita del Inter Miami CF, el campeón de la Major League Soccer (MLS) de 2025.

Si bien el presidente no identificó a cuál de sus hijos se refería, su hijo menor, Barron, es conocido por ser un ávido aficionado de este deporte.

Trump añadió que su hijo es un gran fan del futbolista y que lo considera una gran persona. “Creo que quiere conocerte”.

“Es un privilegio decir lo que ningún presidente de EE.UU. ha tenido la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, dijo Trump.

El presidente, que le dio un apretón de manos al argentino (y capitán del equipo de la Florida), también mencionó que su hijo es fan de otra estrella del fútbol: “Es un gran fan tuyo, y de un caballero llamado Ronaldo”, le dijo Trump al futbolista del Inter Miami.

La presencia de Messi había estado en duda, pero este jueves un funcionario de la Casa Blanca le confirmó la presencia del capitán de la selección argentina a CNN.

El copropietario del Inter Miami CF y exfutbolista David Beckham no asistió. Según explicó el funcionario, “porque se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa”.

El presidente recibió de regalo una camiseta de las Garzas con su nombre y un 47 estampado en la espalda, en referencia a que es el presidente número 47 de la historia de Estados Unidos.

Trump ha recibido repetidamente a equipos campeones en la Casa Blanca durante su segundo mandato, incluyendo una variedad de deportes profesionales y universitarios.

