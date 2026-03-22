Trump pretende poner fin a la revolución que inició Fidel Castro. ¿Pueden Estados Unidos y Cuba llegar a un acuerdo?

Donald Trump quiere que creamos que un acuerdo con Cuba está a la vuelta de la esquina. Después de esta…

Donald Trump quiere que creamos que un acuerdo con Cuba está a la vuelta de la esquina. Después de esta última semana, no estoy tan seguro.

“No tienen energía. No tienen dinero. Están en serios problemas”, ha dicho Trump, explicando por qué cree que el Gobierno cubano está desesperado por llegar a un acuerdo para salvar al país.

Trump tiene razón en que La Habana está sometida a la presión más severa en cualquier momento desde la crisis de los misiles de 1962, cuando una invasión estadounidense de la isla parecía prácticamente garantizada.

Ahora, como entonces, Cuba enfrenta un bloqueo de Estados Unidos. Mediante acciones militares en Venezuela y amenazas de aranceles a México, Trump ha impedido que el petróleo entre en la isla, paralizando una economía ya lastrada por los propios límites desastrosos del Gobierno comunista a la industria privada.

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, un cubanoestadounidense y un feroz crítico del liderazgo de la isla, está encabezando las negociaciones con La Habana. Se ha estado preparando toda su vida profesional para este momento.

A mediados de enero —cuando Cuba recibió los cuerpos de sus 32 soldados que murieron defendiendo a Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos que capturó al líder venezolano— escuché al presidente cubano Miguel Díaz-Canel prometer, en una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que el Gobierno no haría concesiones a la administración Trump.

Pero luego, a medida que el bloqueo petrolero pasaba factura a unos cubanos ya asediados, comenzaron a surgir señales de un acuerdo.

Tras semanas de rumores y filtraciones en Washington, Cuba confirmó que se estaban llevando a cabo negociaciones. El Gobierno liberó a 51 presos, algunos de ellos encarcelados por protestar contra la administración, y anunció reformas largamente esperadas —aunque todavía de alcance limitado— que permitirían a los cubanos que viven en el extranjero invertir en la isla.

Balanceándose nerviosamente durante una aparición televisiva, un Díaz-Canel de aspecto demacrado reconoció las mismas conversaciones, que su Gobierno había negado que estuvieran ocurriendo apenas unos días antes.

“Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con Estados Unidos, se han hecho esfuerzos por encontrar canales de diálogo”, dijo.

Luego, tan rápido como se confirmaron las negociaciones, Trump pareció aplastar cualquier posibilidad de que condujeran a algún lado.

El lunes, mientras Cuba sufría un apagón nacional, Trump, junto a Rubio en el Despacho Oval, declaró: “Sí, creo que tendré el honor de tomar Cuba. Es un gran honor, quiero decir, ya sea que la libere, que la tome. Creo que puedo hacer con ella lo que quiera”.

Rubio pareció confirmar informes previos de The Miami Herald y The New York Times de que la administración estaba exigiendo que Díaz-Canel y otros funcionarios considerados obstáculos para el cambio renuncien.

“Los que están a cargo no saben cómo arreglar (la economía de Cuba)”, dijo Rubio. “Así que tienen que poner a gente nueva a cargo. Eso es lo que tiene que pasar”.

Trump también divagó sobre el “gran clima” de Cuba mientras, de forma extraña y falsa, afirmaba que la isla, a solo 144 km de Florida, “no está en la zona de huracanes”.

Los comentarios jugaron a favor de los sectores duros de Cuba, que desde hace tiempo sostienen que el objetivo final de Estados Unidos es anexionarse la isla.

El Gobierno cubano respondió pronto a las afirmaciones de Trump, con Díaz-Canel publicando en X: “Ante el peor escenario, Cuba está acompañada por una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

Permitir que Estados Unidos elija quién dirige la isla equivaldría a una rendición y no se consideraría, dijeron funcionarios.

“Ni el presidente ni el cargo de ningún dirigente en Cuba están sujetos a negociación con Estados Unidos”, dijo a los periodistas en La Habana el principal diplomático de Cuba para asuntos con Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, el viernes.

Los cubanos han sido testigos ahora de la imagen surrealista del músico vivo más famoso de la isla, Silvio Rodríguez, recibiendo una ametralladora junto al presidente cubano y altos mandos militares.

Rodríguez, un firme partidario de la revolución al que a veces llaman “el Bob Dylan de Cuba”, ha criticado en los últimos años la gestión de la economía por parte de Díaz-Canel. Pero el viernes, estaba totalmente comprometido.

“Exijo mi AKM, si lanzan un ataque. Y lo digo en serio”, publicó en línea el músico, de 79 años, en referencia al fusil que sustituyó al AK-47 y que es el arma reglamentaria de las fuerzas armadas cubanas.

Rodríguez, cuyas canciones sobre el amor, la justicia social y la conexión humana han llegado a millones a lo largo de las décadas, había solicitado el arma para defender la isla, según los medios estatales.

Las amenazas de Trump y el bloqueo petrolero parecen haber unido a funcionarios cubanos y a partidarios del Gobierno al mismo tiempo que su administración intentaba fracturar su círculo interno.

“La afirmación del Gobierno (cubano) de que la culpa es del embargo de Estados Unidos se estaba quedando un poco corta, porque llevan muchísimos años haciendo ese argumento”, dijo a CNN William LeoGrande, profesor de American University.

“Es cierto, por supuesto, que el embargo económico de Estados Unidos obstaculiza enormemente la economía cubana, pero la gente empezaba a culpar a los errores del Gobierno”.

A pesar del aumento de las tensiones y de los comentarios beligerantes de Trump, funcionarios cubanos dijeron que continuarían con las negociaciones.

“También estaremos abiertos a un diálogo serio y responsable con el Gobierno de Estados Unidos, sin injerencia en los asuntos internos ni en nuestros respectivos sistemas políticos, económicos y sociales”, dijo el sábado el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en un foro de países de América Latina, el Caribe y África.

La estrategia cubana parece ser seguir hablando para ganar tiempo, quizá incluso hasta las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre, cuando los demócratas podrían recuperar el Congreso. No está claro cuánto tiempo tienen realmente: tanto Venezuela como Irán estaban en conversaciones con Estados Unidos cuando Trump ordenó ataques contra esos países.

Y hay informes de que la administración Trump podría acusar al exlíder cubano Raúl Castro —quien aún ejerce el poder último en la isla— por su papel en el derribo de Brothers to the Rescue en 1996 y por acusaciones, de décadas atrás, de participación en el narcotráfico, que el Gobierno cubano ha negado durante mucho tiempo.

Cualquier cargo de Estados Unidos contra Castro, de 94 años, probablemente acabaría con cualquier posibilidad de una solución diplomática.

Al principio, Trump parecía proponer una apertura económica que algunos observadores de Cuba llamaron “Obama 2.0”, en referencia al acuerdo que negoció el predecesor de Trump, pero que se vino abajo después de que dejó el cargo.

Ahora está claro que, pese a cualesquiera promesas de alivio de sanciones o acuerdos paralelos que Trump esté ofreciendo a funcionarios cubanos, su objetivo es poner fin a la revolución iniciada por Fidel Castro.

Pero para muchos cubanos, cualquier beneficio que les brindaba el sistema socialista de la isla desapareció hace mucho tiempo. Un sistema gubernamental de racionamiento de alimentos ahora entrega solo los suministros más exiguos; los otrora alabados sistemas de salud y educación de la isla se han reducido drásticamente; los apagones se prolongan durante la mayor parte del día y barrios enteros están cubiertos de basura sin recoger.

“¡Es como si no fuéramos personas, somos animales! Qué falta de respeto. Las zonas turísticas se limpian, pero aquí no. Es triste”, dijo a CNN el residente de Centro Habana Joani Manuel Tablada Fal en una calle donde la basura se extendía hasta la altura de las rodillas por más de una cuadra.

Frustrados por el empeoramiento de las condiciones, los cubanos, noche tras noche, están saliendo a las calles para participar en protestas prohibidas, golpeando ollas y sartenes para pedir cambios.

Mientras la administración Trump promete un acuerdo rápido y el Gobierno cubano se prepara para una invasión, es posible que ninguno de los dos escenarios ocurra. En cambio, sometida a las sanciones económicas más duras que los cubanos han conocido en sus vidas, la isla podría marchitarse y morir lentamente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.