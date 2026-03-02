Trump le dice a CNN que la “gran ola” en la guerra con Irán aún está por llegar

El presidente Donald Trump declaró a CNN en una entrevista telefónica de nueve minutos el lunes por la mañana que…

“Les estamos destrozando”, declaró Trump a Jake Tapper de CNN. “Creo que va muy bien. Es muy poderoso. Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo y las estamos usando”, agregó.

Trump abordó diversos temas en la entrevista, incluyendo la duración prevista del conflicto, su sorpresa ante las represalias generalizadas de Irán y el plan de sucesión previsto para el país.

Sobre la posible duración de la guerra, el presidente dijo: “No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados”.

Al preguntársele si Estados Unidos está haciendo algo más, además del ataque militar, para ayudar al pueblo iraní a recuperar el control de su país, Trump respondió: “Sí”.

“Sí, estamos haciendo. Pero ahora mismo queremos que todos se queden en casa. No es seguro ahí fuera”.

Y la situación se va a volver aún más insegura, dijo el presidente.

“Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola llegará pronto”.

Hasta ahora, dijo el presidente, “la mayor sorpresa” han sido los ataques de Irán contra los países árabes de la región: Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

“Nos sorprendió”, dijo Trump. “Les dijimos: ‘Lo tenemos bajo control’, y ahora quieren luchar. Y están luchando agresivamente. Iban a involucrarse muy poco y ahora insisten en involucrarse”.

Refiriéndose a los líderes árabes, el presidente declaró a CNN: “Conozco a esta gente. Son duros e inteligentes”.

Los iraníes, dijo, “dispararon contra un hotel, dispararon contra un edificio de apartamentos. Simplemente los enfureció. Nos quieren, pero estaban mirando. No había razón para que se involucraran”.

Sobre los ataques de Irán contra ellos, dijo que “esa fue probablemente la mayor sorpresa”.

Trump señaló que la amenaza nuclear iraní ha sido un problema importante en la región durante algún tiempo.

“Hay que entender que vivieron bajo esa nube oscura durante años. Por eso nunca se pudo tener paz”, dijo.

Sobre quién podría surgir para liderar Irán, Trump dijo: “No sabemos quiénes son los líderes. No sabemos a quién elegirán. Tal vez tengan suerte y consigan a alguien que sepa lo que hace”.

Los iraníes, dijo, perdieron “mucho liderazgo” debido a los ataques iniciales.

“Cuarenta y nueve personas”, dijo Trump. “Fue un ataque asombroso”.

“Se volvieron un poco arrogantes” al reunirse todos en un solo lugar, añadió. “Pensaban que eran indetectables. No lo eran. Nos sorprendió”.

Trump dijo que no estaba claro quién gobernaba el país.

“Ni siquiera saben quién los dirige ahora”, dijo Trump. “Derribamos a 49 líderes iraníes”.

“Esos eran los líderes, y algunos de ellos estaban siendo considerados”, dijo Trump. Pero con más de cuatro docenas de muertos “no sabemos quién gobierna el país ahora. Ellos no saben quién los dirige. Es un poco como la cola del paro”, agregó.

El presidente afirmó que su equipo intentó negociar con los iraníes, pero no pudieron “llegar a un acuerdo con esta gente”. Cada nueva oferta, añadió, se correspondía con la retirada de las anteriores.

Los iraníes no aceptarían poner fin a su enriquecimiento de uranio, afirmó Trump.

“Tenían todo ese material enriquecido. Pensaron en rehacerlo allí, pero estaba en tan mal estado, la montaña prácticamente se había derrumbado”, dijo Trump.

Trump afirmó sobre su acción militar: “Esta es la manera” de tratar con Irán.

“No tenemos que preocuparnos por los acuerdos”, opinó. Señaló la larga historia del país causando destrucción en la región tras la revolución de 1979.

“Retrocedan 37 años, en realidad 47, casi 50, miren lo que ha sucedido y todas las muertes. Gente en el ejército caminando sin piernas, caminando sin brazos, con el rostro destrozado”, dijo.

Trump afirmó haber solicitado a su equipo una lista de todos los ataques iraníes o respaldados por Irán contra Estados Unidos y sus aliados e intereses.

“Durante los últimos 47 años. Les dije: ‘Denme todos los ataques’. Si les contara todos, seguiría hablando”, declaró.

La última operación militar forma parte de una campaña a largo plazo para eliminar la amenaza iraní, afirmó Trump. “Acabamos con Soleimani la última vez”, refiriéndose al ataque con drones estadounidenses del 3 de enero de 2020 contra el mayor general iraní Qasem Soleimani. “Era un general increíblemente violento y despiadado”.

El ataque contra Soleimani “fue una gran jugada”, declaró el presidente. “Si eso no hubiera sucedido, Israel podría no existir hoy. Israel podría no existir”.

Luego, “tuvimos el Martillo de Medianoche, muy importante”, dijo el presidente, refiriéndose a los ataques estadounidenses de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes. “Estaban a un mes de tener un arma nuclear”.

Al criticar el acuerdo sobre armas nucleares del expresidente Barack Obama, el mandatario afirmó: “Fue el acuerdo nuclear de Irán porque le dio todo el poder a Irán. Habrían tenido un arma nuclear hace tres o cuatro años. La habrían usado contra Israel. Quizás la habrían usado contra nosotros”.

“Ese acuerdo fue tan malo”, dijo Trump, “que fue un camino hacia una bomba”.

En las últimas conversaciones, los iraníes “no estuvieron dispuestos a darnos lo que pedimos. Deberían haberlo hecho”.

“Así que va bien”, dijo Trump antes de colgar el teléfono.

