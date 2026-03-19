Trump bromeó sobre Pearl Harbor: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”

Cuando un periodista le preguntó este jueves a Donald Trump por qué no informó a aliados como Japón sobre su…

Cuando un periodista le preguntó este jueves a Donald Trump por qué no informó a aliados como Japón sobre su intención de atacar Irán, el presidente respondió en parte con una broma sobre el ataque de la Segunda Guerra Mundial a Pearl Harbor.

“Una cosa es que no quieres revelar demasiado. Ya sabes, cuando entramos, entramos con mucha fuerza, y no se lo dijimos a nadie porque queríamos el factor sorpresa”, dijo Trump durante una reunión bilateral junto a la primera ministra de Japón, Takaichi, en la Oficina Oval.

“¿Quién sabe más sobre ataques sorpresa que Japón?”, dijo Trump. “¿Por qué no me dijeron sobre Pearl Harbor? ¿Ok?”, añadió.

Trump ordenó por primera vez un ataque contra Irán hace casi tres semanas, una decisión que ha elevado las tensiones en la región y ha generado preguntas de aliados sobre la coordinación y la comunicación.

La referencia de Trump evocó el ataque sorpresa a Pearl Harbor, que dejó más de 2.400 estadounidenses muertos y llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial en 1941.

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