Sospechoso de triple homicidio, arrestado en Colorado tras el hallazgo de tres mujeres muertas en Utah

Un sospechoso buscado en relación con la muerte de tres mujeres fue arrestado después de que las autoridades lo rastrearan en uno de los vehículos de las víctimas, informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

El macabro hallazgo de los cuerpos el miércoles en el condado de Wayne desencadenó una búsqueda en varios condados, lo que provocó el cierre de escuelas y negocios.

El sospechoso, Ivan Miller, de 22 años y residente de Blakesburg, Iowa, fue arrestado el jueves después de que el vehículo fuera rastreado a través del sur de Utah hasta el norte de Arizona y finalmente hasta Colorado, informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

“Las autoridades de Colorado localizaron el vehículo abandonado en Pagosa Springs, Colorado, y tras una breve búsqueda, detuvieron al individuo sin incidentes”, declaró la agencia.

“No existen amenazas continuas para el público y los investigadores no tienen sospechosos pendientes”.

El caso comenzó cuando las autoridades recibieron una llamada el miércoles por la tarde sobre “dos mujeres fallecidas localizadas en una ruta de senderismo” en el condado de Wayne, informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah. “Durante la investigación, se localizó a una tercera víctima fallecida en una residencia del condado de Wayne”, informó la agencia.

Las tres mujeres tenían entre 30 y 80 años, según informó el jueves el portavoz de la Patrulla de Carreteras de Utah, el teniente Cameron Roden. El Departamento de Seguridad Pública había indicado previamente que una de las víctimas tenía entre 60 y 70 años.

La víctima, de edad avanzada, que fue encontrada en la vivienda, no parecía tener ningún parentesco con las dos víctimas que se encontraban de excursión, añadió Roden. Los nombres de las víctimas no se han hecho públicos.

El condado de Wayne, a unos 320 kilómetros al sur de Salt Lake City, está escasamente poblado, con unos 2.500 residentes, según el Censo de Estados Unidos. Sin embargo, la zona es popular entre los aficionados al senderismo y a las actividades al aire libre debido a la cercanía de los Parques Nacionales Capitol Reef, Canyonlands y Fishlake.

Las autoridades describen el caso como una “investigación de homicidio”, pero no han especificado cómo murieron las tres mujeres. La Oficina de Investigación del Estado de Utah y el Laboratorio Criminal de Utah están procesando dos escenas del crimen en las áreas de Lyman y Torrey, informó la agencia de seguridad pública estatal.

Antes del arresto de este jueves, las autoridades instaron a los residentes a mantenerse alerta y “tomar precauciones adicionales, como cerrar las puertas con llave, quedarse en casa o con otras personas”, dijo el DPS.

Con información de Andi Babineau, Cheri Mossburg y Sara Finch, de CNN.

