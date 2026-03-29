Trabajar sin pago: el viacrucis de los agentes de la TSA, mientras sigue el “impasse” legislativo para financiar al DHS

En unas notables 24 horas en Washington, los republicanos de la Cámara de Representantes despreciaron un acuerdo de financiación bipartidista…

En unas notables 24 horas en Washington, los republicanos de la Cámara de Representantes despreciaron un acuerdo de financiación bipartidista negociado por sus propios homólogos republicanos del Senado y, en su lugar, aprobaron el viernes un plan completamente diferente — prolongando el cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

Luego, se fueron de la ciudad.

Ambas cámaras del Congreso están ahora fuera por un receso de dos semanas.

Ahora, no se vislumbra un final para el cierre parcial del Gobierno de 42 días que ha afectado a los aeropuertos de todo el país por la escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Con el plan del Partido Republicano en la Cámara Baja sin ir a ninguna parte en el Senado, incluso los republicanos reconocen que no está claro cómo terminar el enfrentamiento hasta que haya un avance con al menos algunos demócratas.

¿Qué sigue?: El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha insistido en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está de acuerdo con el plan de la Cámara Baja, y que planea aliviar los problemas de personal de la TSA pagando a los trabajadores directamente mediante un decreto.

En privado, algunos legisladores republicanos y asesores de alto nivel reconocen que están empujando al partido a un terreno político aún más peligroso, sin un plan claro para obligar a los demócratas del Senado a aceptar su versión del proyecto de ley y sin la certeza de que la maniobra de Trump para pagar unilateralmente a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte funcione.

Pero otros dijeron a CNN que hay tanta ira dentro del Partido Republicano en la Cámara de Represetantes que los líderes del partido no tienen más opción que contraatacar frente a lo que consideran una victoria masiva para los demócratas, quienes no muestran señales de dar marcha atrás.

“Estamos en un punto muerto en este momento”, dijo a CNN el senador demócrata Cory Booker en “First of All”, con Victor Blackwell. “Ahora, la pregunta es: ¿Cómo va a trabajar Donald Trump con sus republicanos en el Congreso para resolver este problema que ellos crearon?”.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, elogió la medida presidencial prometida por Donald Trump para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, al tiempo que expresó este domingo su frustración con la disputa por la financiación en el Capitolio.

“Simplemente necesitan financiar al Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Homan a Jake Tapper, de CNN, en “State of the Union”.

“Me alegra que el presidente Trump pueda pagar al menos a los agentes de la TSA; eso es un comienzo”.

Pero, dijo Homan, pagar a los agentes de la TSA es solo parte del problema.

“Hay mucho más, muchos más, miles más, decenas de miles más de empleados del Departamento de Seguridad Nacional que aún no reciben su sueldo, que necesitan sus pagos”, añadió.

Cuando se le insistió sobre por qué Trump no dio ese paso antes, dijo que no lo tenía claro.

“Soy policía. No entiendo todo el lenguaje de las asignaciones, la ley de asignaciones”, dijo Homan.

Bajo la dirección de Homan, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se desplegaron en varios aeropuertos esta semana para ayudar con los esfuerzos de seguridad.

“Estoy trabajando muy de cerca con el administrador de la TSA y el director del ICE para decidir qué aeropuerto necesita qué”, dijo Homan. “Tenemos que mantener a los estadounidenses pasando por esas filas y el ICE está ayudando, ya sabe, a acortar esas filas”.

El responsable de fronteras de la Casa Blanca afirmó que “ya veremos” si los agentes del ICE se retiran de los aeropuertos, ya que se prevé que el pago a los agentes de la TSA se reanude en virtud de un decreto presidencial.

“Ya veremos. Ya sabes, depende de cuántos agentes de la TSA vuelvan al trabajo. ¿Cuántos agentes de la TSA han dimitido realmente y no tienen intención de volver al trabajo? Estoy trabajando muy estrechamente con el administrador de la TSA y el director del ICE para decidir qué aeropuerto necesita qué”, explicó Homan en “State of the Union”, este domingo.

Plazos para el pago de los salarios: Cuando se le preguntó si los agentes de la TSA pueden esperar recibir su nómina mañana, Homan dijo que está en conversaciones con el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional para que los pagos se efectúen el lunes o el martes, ya que el Congreso sigue en un punto muerto respecto a la financiación del Gobierno y se ha ido de Washington para un receso de dos semanas.

“Hablé ayer con el secretario Markwayne Mullin. Hay un plan para pagar a estos agentes de la TSA, esperemos que mañana, [o el] martes”, dijo Homan.

Un poco de contexto: El presidente Donald Trump emitió el viernes una medida ejecutiva prometida para que se pague inmediatamente a los empleados de la TSA. Los trabajadores de la TSA podrían empezar a recibir sus nóminas tan pronto como el lunes, según el DHS.

Dos personas familiarizadas con los planes afirmaron que el DHS tiene previsto utilizar fondos del gran y hermoso proyecto de ley, el amplio paquete de medidas de política interior que Trump promulgó el verano pasado. El decreto no lo especificaba, sino que, en términos más generales, pedía el uso de fondos con “una relación razonable y lógica con las operaciones de la TSA”.

Tras semanas trabajando sin cobrar durante el cierre parcial del Gobierno, una agente de la TSA se enfrenta a la amenaza de desahucio mientras sigue acudiendo a su puesto cada día para intentar proteger a los viajeros estadounidenses.

Esta es la segunda vez que Kimberley Fondren, agente de la TSA en Memphis (Tennessee), se enfrenta a la posibilidad de ser desahuciada debido a un cierre del Gobierno que la ha dejado trabajando sin cobrar, según declaró a la CNN el domingo por la mañana.

Fondren ha estado conduciendo para Uber y Lyft para intentar complementar sus ingresos, según ha dicho.

“Es como una situación de rehenes porque no te pagan”, dijo Fondren, añadiendo que sigue tomándose muy en serio su trabajo para proteger los viajes y al pueblo estadounidense.

Fondren es una de los miles de trabajadores de la TSA que se han visto obligados a trabajar sin sueldo, a ausentarse o a dimitir, ya que el Congreso no logró llegar a un acuerdo sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. El presidente Donald Trump está intentando ahora financiar unilateralmente la TSA sin el Congreso, lo que significa que algunos trabajadores podrían recibir pronto sus nóminas, pero los detalles aún son confusos.

En respuesta al decreto de Trump para financiar la TSA, Fondren dijo: “Estoy agradecida de que por fin vayamos a recibir lo que se nos debe”.

“Al fin y al cabo, este es un trabajo muy importante… es una carrera profesional, en realidad. Y eso es lo que todo el mundo quiere, una carrera estable”, afirmó la agente de la TSA.

Las filas en los controles de seguridad de algunos aeropuertos clave mostraron una mejora a primera hora de este domimngo, con una reducción de los tiempos de espera estimados al inicio de otra jornada de gran afluencia de viajeros por las vacaciones de primavera.

Consulte el rastreador de la CNN para obtener información actualizada sobre los tiempos de espera de la TSA en determinados aeropuertos importantes.

Esto es lo que estamos viendo hasta ahora hoy:

El Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall, de Baltimore/Washington publicó el domingo por la mañana en su página web: “Los tiempos de espera en los controles de seguridad han mejorado con respecto al sábado, pero siguen siendo más largos de lo normal”. Su feed de datos sobre los tiempos de espera en los controles no estaba disponible temporalmente, pero los viajeros que salieran de las terminales A, B y C podrían ser los más afectados, según el aeropuerto. Las autoridades aconsejaron a los viajeros que llegaran cuatro horas antes de la salida prevista; sin embargo, un reportero de CNN que viajaba por el BWI informó de que tardó una hora y 15 minutos desde su llegada al aeropuerto hasta pasar el control de seguridad.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia, de Nueva York, junto con el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, de Nueva Jersey, no estaban tan saturados el sábado como otros aeropuertos. Esta mañana, los tiempos de espera estimados en el JFK y el LGA eran de menos de 10 minutos, y en el EWR, de menos de 20 minutos.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush, de Houston, algunos usuarios de las redes sociales informaron el domingo por la mañana de largos tiempos de espera antes de que se abrieran las filas de seguridad, pero otros indicaron que avanzaban rápido una vez que se pusieron en marcha. La página web del aeropuerto estima esperas de entre 10 y 20 minutos.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, tuvo un comienzo complicado a las 5 de la mañana, con largos tiempos de espera, según Rafael Romo, de CNN, pero a las 7 de la mañana las colas empezaron a reducirse. Se sigue recomendando a los pasajeros que calculen al menos cuatro horas o más para pasar el control de seguridad.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.