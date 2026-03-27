Arrestan a Tiger Woods por sospecha de conducir intoxicado tras accidente automovilístico en Florida

Tiger Woods fue arrestado el viernes por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, informó el sheriff del condado…

Tiger Woods fue arrestado el viernes por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, informó el sheriff del condado de Martin, Florida, John Budensiek.

Woods conducía un Land Rover y rozó una camioneta pickup que remolcaba un pequeño tráiler, declaró Budensiek a los periodistas. La colisión hizo que el Land Rover de Woods volcara de lado.

Cuando la policía llegó al lugar, Woods mostró signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia, agregó Budensiek.

“Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar aquí. Y el Sr. Woods sí presentaba los signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia”, comentó Budensiek.

El sheriff indicó que Woods enfrentará cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal.

Woods no resultó herido en el accidente. Fue visto saliendo de la cárcel del condado de Martin el viernes por la noche, según informó WPBF, afiliada de CNN.

La investigación reveló que Woods parecía estar conduciendo de manera errática en los momentos previos al accidente.

“Nuestra investigación reveló lo siguiente: poco antes de las 2 (p.m.), el camión de limpieza a presión que tiraba de un remolque, un remolque pequeño, iba en dirección norte por South Beach Road y estaba maniobrando para girar hacia una entrada de vehículos”, contó Budensiek.

Y agregó: “Estaba reduciendo la velocidad, comenzando a girar hacia una entrada de vehículos y el conductor de ese vehículo miró en su espejo y vio a un Land Rover, un Land Rover de color oscuro, rebasándolo a altas velocidades. Desconozco a qué velocidad iba”.

Añadió: “El Land Rover lo adelantaba constantemente. Lo vio venir, así que intentó echarse hacia el costado. Pero se trataba de una carretera estrecha de dos carriles, y no había arcén para que el conductor de la hidrolimpiadora pudiera salirse. Mientras intentaba apartarse, el Land Rover lo adelantó y, en el último momento, dio un volantazo para evitar la colisión, pero golpeó la parte trasera del remolque de la hidrolimpiadora, se inclinó hacia un lado y luego volcó sobre la puerta del conductor, pasando por delante del camión que acababa de evitar el choque”.

“La persona que conducía ese Land Rover pudo salir arrastrándose por la puerta del pasajero del coche y fue identificada como el Sr. Tiger Woods”, aseguró.

Budensiek apuntó que Woods cooperó, pero “trató de no incriminarse a sí mismo”.

“Tenía cuidado con lo que decía y lo que no decía. Cuando llegó el momento de la prueba, el análisis de orina en la cárcel, lo impidió”, continuó Budensiek.

Budensiek añadió que Woods no estaba bajo la influencia del alcohol.

“Woods se sometió a una prueba de alcoholemia, dio un resultado de cero, pero cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó, por lo que ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol”, indicó.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Woods para solicitar comentarios sobre el accidente del viernes.

Budensiek restó importancia a la posibilidad de que Woods recibiera un “trato preferencial” mientras estuviera bajo custodia.

“Somos la Oficina del Sheriff. Sabemos que arrestamos a una figura de alto perfil. No quiero dramatizar, pero no importa quién seas. Si infringes la ley, la haremos cumplir. Es un camino muy sencillo”, aseguró Budensiek.

Sin embargo, agregó que se asegurarán de que Woods esté “a salvo” y no lo pondrán en la población general.

Woods, de 50 años, está en proceso de volver al golf tras romperse el tendón de Aquiles hace poco más de un año y someterse después a su séptima cirugía de espalda a finales del año pasado.

En medio de especulaciones sobre si Woods volvería a competir el próximo mes en su 27.º Masters, el ganador de 15 majors debutó a principios de esta semana en The Golf League (TGL).

Woods no participa en un torneo desde julio de 2024, cuando no pasó el corte en el Open Championship en el Royal Troon Golf Club, en Escocia.

Cuando se le preguntó sobre su regreso al golf competitivo, Woods respondió que lo está “intentando”, pero que su “cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años”.

“Eso no significa que no lo esté intentando. Llevo tiempo intentándolo. He sufrido un par de lesiones graves este último año”, declaró Woods a los periodistas tras el partido de la TGL. “He tenido que luchar contra ellas, me ha llevado tiempo. Pero sigo intentándolo. Quiero jugar”.

Esta no es el primer accidente automovilístico ni el primer arresto por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol en el que se ha visto involucrado el ganador de 82 títulos de la PGA.

Anteriormente fue arrestado en 2017 por conducir ebrio y, antes de eso, recibió una multa por conducción temeraria en 2009.

El último accidente automovilístico de Woods antes del viernes ocurrió en 2021 en Los Ángeles. Desde entonces, Woods ha participado en 11 torneos en las últimas cinco temporadas, terminando solo cuatro de ellos.

Al llegar a Miami, el presidente Donald Trump expresó su preocupación por Woods, a quien llamó su “buen amigo”.

“Me siento tan mal”, declaró Trump a los reporteros. “Tiene algunas dificultades. Hubo un accidente y eso es todo lo que sé. ….(Él es un) amigo muy cercano mío. Es una persona increíble, un hombre increíble… No quiero hablar de eso”.

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