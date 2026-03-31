Tiger Woods dice que se apartará para buscar tratamiento tras declararse inocente de un cargo por conducir intoxicado

Días después de que Tiger Woods fuera encontrado en la escena de un accidente con vuelco con lo que, según…

Días después de que Tiger Woods fuera encontrado en la escena de un accidente con vuelco con lo que, según una declaración jurada de arresto, eran analgésicos recetados en su bolsillo, la leyenda del golf dijo que se “apartará por un período de tiempo para buscar tratamiento” y enfocarse en su salud.

“Esto es necesario para que pueda priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera”, dijo en un comunicado.

El hombre de 50 años fue acusado de dos delitos menores —conducir intoxicado y negarse a someterse a una prueba legal— según documentos judiciales. Se declaró inocente de ambos.

El accidente del viernes ocurrió no lejos de su casa en el condado de Martin, Florida, y Woods salió ileso. Pero estaba sudando profusamente y presentaba “pupilas extremadamente dilatadas”, según una declaración jurada de arresto publicada este martes.

Woods no pasó una prueba de sobriedad en el lugar y no estaba en condiciones de conducir, decía la declaración jurada. Su licencia de conducir fue suspendida, muestran los documentos judiciales.

El accidente automovilístico es el más reciente en una serie de incidentes para Woods y marca el último revés del ganador de 15 majors mientras intenta otro regreso tras años de lesiones.

Su abogado, Douglas Duncan, presentó una renuncia a la lectura de cargos —lo que significa que Woods no tendría que comparecer ante el tribunal para una audiencia inicial— y solicitó un juicio con jurado en el tribunal del condado de Martin. La próxima audiencia judicial de Woods es el 5 de mayo.

Duncan ya había representado a Woods en un caso de 2017 por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, en el que se hallaron medicamentos recetados, incluida la hidrocodona, en su organismo.

Dos pastillas de hidrocodona —un opioide recetado utilizado para tratar dolor intenso y crónico— fueron encontradas en su bolsillo durante el arresto del viernes, decía la declaración jurada.

CNN se ha comunicado con el representante de Woods y con Duncan para solicitar comentarios.

El accidente ocurrió en una calle residencial donde su Land Rover cruzó líneas dobles continuas y “maniobró alrededor” de otro vehículo con un remolque enganchado. Woods chocó contra ese remolque, lo que provocó que su SUV volcara sobre el lado del conductor, decía la declaración jurada.

El otro conductor ayudó a Woods a salir del vehículo volcado por el lado del pasajero, ya que el lado izquierdo del SUV estaba contra el suelo, de acuerdo con la declaración jurada.

Woods, cuyo nombre legal es Eldrick, declaró al agente que no notó que el otro vehículo disminuía la velocidad porque estaba mirando su teléfono celular y cambiando la estación de radio, según la declaración jurada.

Les dijo a los agentes que no había consumido alcohol, pero que había tomado “algunos” medicamentos recetados ese mismo día”.

Debido a sus limitaciones físicas, Woods le dijo a los agentes que se ha sometido a siete cirugías de espalda y más de 20 operaciones en la pierna—, realizó algunas de las pruebas sentado en el parachoques de un vehículo patrulla, según la declaración jurada.

Cometió varios errores durante los ejercicios de sobriedad en el lugar, como comenzar antes de que se le indicara hacerlo y no contar los pasos correctamente, escribió el agente.

“Woods movía continuamente la cabeza de lado a lado y tuvo que ser instruido varias veces para mantener la cabeza recta”, escribió el agente.

El agente concluyó que “las facultades normales de Woods estaban afectadas y no podía conducir el vehículo de forma segura”, según la declaración jurada. Woods fue arrestado poco después de las 3 p.m., hora local.

Una prueba de alcoholemia realizada en la cárcel del condado de Martin arrojó un resultado de 0.000 en ambas muestras, lo que indica la ausencia de alcohol, según la declaración jurada. Pero Woods se negó a someterse a una prueba de orina para determinar la presencia de sustancias químicas o sustancias controladas.

Woods no resultó herido en el accidente y fue visto saliendo de la cárcel del condado de Martin el viernes por la noche, según informó la filial de CNN, WPBF.

Las circunstancias de su detención presentaban similitudes con su detención en 2017.

Woods se declaró culpable de conducción temeraria en ese caso. Su libertad condicional de 12 meses estaba condicionada a completar el tratamiento recomendado, que incluía un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, 50 horas de servicio comunitario y pruebas aleatorias de drogas y alcohol.

En 2009, Woods fue multado por conducción negligente. Y en 2021, fue hospitalizado tras un grave incidente con vuelco en el condado de Los Ángeles que los investigadores determinaron que fue un accidente.

Desde entonces, Woods ha participado en 11 torneos, pero solo ha terminado cuatro. No está claro si jugará en el Masters del próximo mes.

Tras un partido de la liga de golf indoor TGL la semana pasada, Woods declaró que estaba intentando regresar al golf competitivo, pero que su cuerpo ya no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años.

“He sufrido un par de lesiones graves este último año”, comentó Woods a la prensa tras el partido. “He tenido que luchar contra ellas; me ha llevado tiempo. Pero sigo intentándolo. Quiero jugar”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

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