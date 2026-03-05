Tiene 77 años y sobrevivió a un ataque cardíaco. Ahora intenta recorrer el mundo en motocicleta

Recibió su primera motocicleta a los 15 años y, desde entonces, Steven Barnett, oriundo de Los Ángeles, ha recorrido casi…

Recibió su primera motocicleta a los 15 años y, desde entonces, Steven Barnett, oriundo de Los Ángeles, ha recorrido casi 80 países en las últimas cinco décadas.

Ahora, a los 77 años, se prepara para la mayor aventura de su vida: intentar establecer el récord del hombre de mayor edad en recorrer el mundo en motocicleta.

Barnett, quien se mudó de Estados Unidos a Panamá hace dos décadas, tiene previsto volar a Madrid, España, el 7 de marzo, antes de emprender un viaje a través de 27 países, entre ellos Francia, Australia y Perú, cubriendo un estimado de 80.000 kilómetros.

El profesor retirado espera que el viaje dure al menos un año. Dice que tiene muchas ganas de salir a la carretera y “no tener idea de lo que va a pasar mañana”.

Aunque solo ha estado planeando el viaje durante unos meses, un ataque cardíaco el año pasado, que le obligó a ponerse stents, lo convenció de no seguir postergando su proyecto.

“Nunca sabes cuánto tiempo tienes”, le dice a CNN Travel. “Nunca estarás tan preparado como te gustaría, pero eso no es una excusa para seguir posponiendo las cosas”.

Barnett cuenta que se inspiró después de leer un artículo de CNN sobre Bridget McCutchen, quien intentaba convertirse en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en motocicleta en solitario.

Se puso en contacto con ella y se conocieron en Panamá en diciembre de 2022, aproximadamente un año antes de que ella completara con éxito el viaje.

“Dije: ‘Espera un momento. Si ella puede hacerlo como la mujer más joven, ¿por qué yo no podría hacerlo como el hombre de mayor edad?’”, recuerda. Admite que la idea realmente no se le había ocurrido hasta que conoció su historia.

Tras descubrir que no había ningún récord registrado, se puso en contacto con Guinness World Records.

“Creo que 78 o 79 años es una edad suficientemente avanzada como para establecer un récord”, añade. Guinness World Records confirmó que era el caso y su solicitud fue aceptada.

Veterano de los viajes de larga distancia en motocicleta, Barnett dice que ama “la libertad de ir a cualquier lugar” y “conectar con personas y lugares de una manera que simplemente no se puede cuando estás encerrado dentro de un automóvil”.

En octubre compró una motocicleta completamente nueva, una Suzuki DR650, y pasó varios meses modificándola para el viaje, agregándole un tanque de gasolina más grande y una suspensión más resistente.

Con autorización médica, incluida una ecografía cardíaca, está ansioso por volar a su punto de partida en Madrid. “Todo está bien”, asegura. “Una vez que me suba al avión, será un gran suspiro de alivio”.

Desde España, Barnett recorrerá Europa pasando por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Grecia y Turquía.

Para cumplir con los requisitos de Guinness World Records, Barnett deberá utilizar la misma motocicleta durante todo el viaje y documentar su progreso. Solo podrá usar otro tipo de transporte en tramos que sean “de otro modo intransitables en motocicleta”.

Le entusiasma visitar lugares en los que nunca ha estado, especialmente en Asia Central, donde su ruta lo llevará por Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán antes de continuar hacia China.

Desde China, viajará hacia Laos, Tailandia y Malasia, y luego atravesará Indonesia antes de volar a Australia, donde espera “hacer algo de buceo” además de cruzar el continente. Después recorrerá Chile, Perú, Ecuador y Colombia antes de regresar a Panamá.

“Ese es el plan”, dice, “sabiendo que los planes nunca funcionan exactamente”.

Se desconoce si o cómo la actual crisis en Medio Oriente podría afectar su viaje.

Aunque Barnett se siente lo suficientemente en forma para el recorrido, reconoce que su edad influirá en su manera de viajar.

“Antes no me importaba estar en un camino de tierra en medio de la nada”, explica. Pero ahora prefiere circular por zonas más transitadas.

“Esta vez seré mucho más cuidadoso… porque ya no puedo levantar la motocicleta como lo hacía cuando tenía 50 años”.

Barnett dice que se alojará en hoteles, hostales y casas de huéspedes durante el trayecto, pero acampar no es una opción porque no le gusta dormir en el suelo. El presupuesto no será un problema, ni tampoco tomarse tiempo libre del trabajo: la jubilación, dice, tiene algunas ventajas.

Aunque disfruta de los paisajes, asegura que lo que realmente define la experiencia son “las personas que conoces en el camino”: como cuando entabló amistad y pasó varios días con otro motociclista en Brasil pese a no compartir un idioma, o cuando una familia lo invitó a comer mientras viajaba hacia una cascada en Laos el año pasado.

“Es como una montaña rusa”, añade. “Hay días en los que dices: ‘Esto es increíble, estar aquí afuera es lo mejor del mundo’. Y otros en los que piensas: ‘¿Qué demonios estoy haciendo aquí?’”.

Planea viajar ligero, pero llevará su mapache de juguete Rocky que, dice, es “un gran rompehielos” y su mandolina.

“Espero conocer a otras personas con quienes tocar música y quizá aprender algunas influencias musicales locales”, comenta.

Barnett ha estado compartiendo detalles de su viaje en redes sociales y dice que le ha sorprendido la respuesta.

“Realmente he animado a muchas personas”, afirma. “Dicen: ‘Wow, que hagas eso a tu edad es genial y muy inspirador’. Eso me hace sentir muy bien”.

Su esposa desde hace 43 años, Karen, lo ha apoyado, al igual que McCutchen, la joven motociclista.

A pesar de estar, como él mismo lo describe, en “extremos opuestos en términos de edad, género y etapa de vida”, han mantenido el contacto, y McCutchen le ha dado consejos basados en su propia experiencia.

“Creo que ella puede ser un ejemplo que yo pueda transmitir a otros, jóvenes y mayores, para que simplemente se animen a hacerlo”, dice.

El ataque cardíaco, asegura, solo reforzó su determinación. Dos meses después del susto de salud, emprendió un viaje de tres meses por Vietnam, visitando la bahía de Ha Long, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la carretera Ho Chi Minh.

“Mi cardiólogo pensó que estaba loco”, cuenta. “Pero le dije que para eso fue que me arregló”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.