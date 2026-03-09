Siete interrogantes políticas para EE.UU. por la guerra con Irán

El guerra con Irán está comenzando su segunda semana completa, sin señales de una desescalada o conclusión en el horizonte.…

El guerra con Irán está comenzando su segunda semana completa, sin señales de una desescalada o conclusión en el horizonte.

Pero a medida que los combates se han intensificado en Medio Oriente, las líneas políticas se han trazado en Estados Unidos.

Estas son algunas de las preguntas políticas más importantes sobre la guerra y lo que sucederá después.

Los ataques extranjeros anteriores del presidente Donald Trump no parecen haberlo perjudicado de manera mensurable, en gran parte por lo efímeros que fueron. Atacar las instalaciones nucleares de Irán el año pasado y derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero no fueron populares, pero fueron operaciones de un día.

La guerra con Irán es diferente y no está claro cuánto durará.

Trump y su equipo han propuesto plazos muy diferentes, que van desde unos pocos días hasta cuatro semanas, seis semanas o indefinidos.

Y lo más importante es que la administración se ha fijado objetivos ambiciosos.

Una de ellas es impedir que Irán obtenga alguna vez un arma nuclear. Pero eso aparentemente podría implicar una guerra más larga y posiblemente medidas como el despliegue de fuerzas especiales estadounidenses para confiscar materiales nucleares.

Trump sugirió el viernes que la conclusión de la guerra no se negociaría; más bien, terminaría sólo con el “la rendición incondicional de Irán” (Irán también ha dicho que no hay interés en la diplomacia.)

Todo lo cual suena muy parecido a esto podría prolongarse por un tiempo — al menos, en la medida en que Trump cumpla con sus demandas.

Y eso ciertamente podría poner a prueba a los estadounidenses paciencia aparentemente limitada.

Esta guerra, al igual que los ataques anteriores de Irán y la operación en Venezuela, no es popular. Entre encuestas de CNN, Reuters-Ipsos, Fox News, El Washington Post y NBC News, es un promedio de 12 puntos bajo el agua.

Parecería difícil hacerlo popular en un futuro próximo.

Algunas cosas que podrían aumentar el apoyo parecen incluir si Irán finalmente se rinde y acepta restricciones nucleares, y si sus líderes renuncian al control del país.

Pero el primero es más bien un objetivo a largo plazo. Y este último sufrió un revés este fin de semana cuando nos enteramos de que el hijo del difunto líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, lo sucederá.

Parece más probable que la guerra se vuelva menos popular, al menos en el corto plazo.

Una de las razones son los precios de la gasolina. Trump ha elogiado una modesta caída desde que regresó al cargo como prueba de su capacidad para bajar los precios. Pero ahora estamos experimentando la mayor disrupción petrolera de la historia y el aumento de los precios en todo el país.

Trump dice que los precios más altos de la gasolina son temporales y un “precio muy pequeño a pagar” para paz y seguridad. Pero no está claro que los estadounidenses vean a Irán como una amenaza suficiente para justificar el precio. Y dado lo problemática que puede ser la inflación para los republicanos en las elecciones intermedias de 2026, algunos en la derecha podrían preocuparse por una guerra prolongada.

La encuesta de Reuters-Ipsos mostró que el 45 % de los estadounidenses e incluso el 34 % de los republicanos dijeron que los precios más altos del gas y el petróleo los harían más propensos a oponerse a la guerra.

Trump ya había cambiado de postura anteriormente cuando sus medidas tuvieron grandes costos financieros —incluso en aranceles después de que los mercados financieros reaccionaron negativamente.

Otro gran factor X es si vemos más muertes de soldados e incluso efectivos sobre el terreno.

El domingo nos enteramos de que un séptimo soldado murió en la guerra, y el Gobierno ha dejado claro que es bastante sensible a la cobertura mediática que los primeros seis recibieron. Las botas sobre el terreno correrían el riesgo de causar muchas más muertes y víctimas, pero el Gobierno no ha descartado esa opción.

La encuesta de Reuters-Ipsos mostró que el 54 % de los estadounidenses y el 42 % de los republicanos dijeron que más muertes podrían ponerlos más en contra de la guerra.

Y el último gran acontecimiento que debemos tener en cuenta ahora es lo que aprendemos sobre el ataque que mató a decenas de niñas en una escuela primaria iraní.

Si bien no hemos recibido información definitiva sobre quién fue el responsable —, el Pentágono ha dicho que está investigando — la evidencia cada vez más apunta hacia Estados Unidos.

Es el tipo de episodio que podría dañar la fe de la gente en el Gobierno para llevar adelante esta guerra.

La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, advirtió al Gobierno sobre esto y dijo el lunes que “debe concluir su investigación y abordarla %5Bde frente%5D”.

“Horrible tragedia involuntaria de esta guerra”, añadió.

Es una historia cansada en este momento. Cuando Trump ha lanzado ataques militares que van en contra de sus afirmaciones pasadas de no ser intervencionista nos hemos preguntado si sus simpatizantes lo respaldarán.

En repetidas ocasiones, los votantes de MAGA se han mostrado escépticos antes de esas operaciones anteriormente mencionadas, pero eventualmente se sumaron al apoyo.

Pero ese escepticismo inicial todavía importa, al igual que la aparente suavidad del apoyo de la base de Trump al conflicto actual.

La encuesta de CNN, por ejemplo, mostró que el 77 % de los republicanos dijeron que apoyaban los ataques más recientes de Trump, pero sólo el 37 % los apoyaba “fuertemente”.

También hay un repunte en oposición de influencers de derecha —gente como Megyn Kelly— en relación con ataques anteriores. Parece posible que puedan reunir oposición de maneras que no hemos visto antes.

Eso no significa que la mayoría de MAGA se vuelva contra Trump por esto. Pero si el apoyo entre su base disminuye, eso dificultaría seguir adelante con una guerra prolongada.

Quizás el aspecto más extraño de esta guerra hasta ahora es cómo el Gobierno parece no poder justificarla.

Tras aproximadamente una semana y media, los funcionarios todavía parecen estar probando diferentes fundamentos y viendo qué podría funcionar.

Aquí está la progresión:

En primer lugar, Irán estaba cerca de tener material para una bomba nuclear.

Luego fue que Irán estuvo cerca de poder atacar el territorio estadounidense con un misil balístico intercontinental, o ICBM.

Luego, una vez que comenzó la guerra, fue porque Israel iba a atacar a Irán, e Irán habría tomado represalias atacando objetivos estadounidenses. De hecho, Irán era una amenaza inminente para Estados Unidos.

Entonces fue que Irán iba a atacar a Estados Unidos independientemente de lo que hiciera Israel.

Y ahora, este fin de semana, Trump dijo a ABC News que el plan de Irán “era atacar todo Medio Oriente, para apoderarse de todo Medio Oriente”.

No todos estos son mutuamente excluyentes. Pero la mayoría de ellos son dudosos según lo que sabemos. (Por ejemplo, Trump dijo anteriormente que “destruyó” el programa nuclear de Irán en los ataques de hace apenas nueve meses, y la inteligencia estadounidense no respalda la afirmación sobre los misiles balísticos intercontinentales) Algunas de las afirmaciones más recientes son extrañas dado que son el tipo de cosas que aparentemente habrían dicho antes (al menos si fueran ciertas).

Hasta el punto de que el Gobierno ni siquiera puede precisar por qué Estados Unidos está librando esta guerra, eso parecería ser un problema político para cómo será visto a largo plazo.

El apoyo de los estadounidenses a Israel ya había disminuido notablemente en los últimos meses y años.

Apenas un día antes de que comenzara la guerra, Gallup publicó una encuesta que mostraba que, por primera vez en un cuarto de siglo de encuestas, los estadounidenses ya no simpatizaban más con los israelíes que con los palestinos. En general, Israel ha liderado esa medida entre 30 y 40 puntos.

También hemos visto evidencia creciente de antisemitismo en los Estados Unidos, particularmente entre los jóvenes. Y algunas figuras prominentes de la derecha han advertido sobre el creciente antisemitismo en sus filas.

Ir a la guerra junto a Israel en medio de todo eso parecería abrir la caja de Pandora.

Después de todo, los objetivos de Israel en Irán podrían ser diferentes de los objetivos de Estados Unidos, al igual que su tolerancia hacia ciertas tácticas. Sus ataques del fin de semana a la infraestructura petrolera iraní, por ejemplo, provocaron preocupaciones dentro del Goboerno de Trump, e incluso el agresivo senador republicano Lindsey Graham insta a Israel a actuar con cautela.

Si bien los demócratas se han opuesto a estos ataques y parecen tener la opinión pública de su lado, eso no significa que el tema no esté exento de obstáculos para ellos.

Algunos de ellos son halcones iraníes. Cuatro demócratas de la Cámara de Representantes votaron en contra de limitar la autoridad de Trump la semana pasada. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también ha sido en ocasiones más silenciado en su oposición para atacar a Irán de lo que a algunos en la base les gustaría.

Y luego está lo que hacen los demócratas sobre un posible proyecto de ley de financiamiento suplementario para apoyar la guerra.

¿Se oponen rotundamente? ¿O corre el riesgo de parecer que no apoyan a los militares?

El senador Chris Murphy de Connecticut le dijo a Manu Raju de CNN que los opositores a la guerra no deberían “apoyar un dólar adicional para Irán”, pero el representante Jared Moskowitz de Florida tenía una opinión diferente: “La idea de desfinanciarlos en medio de eso no me parece la decisión correcta”.

Esta cuestión de financiamiento dividió a los demócratas cuando la oposición a la guerra de Iraq aumentó hace dos décadas. Y podrían avecinarse votaciones difíciles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.