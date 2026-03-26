Si la diplomacia de Trump fracasa, la guerra con Irán podría empeorar mucho

Irán no parece ser susceptible al arte de la negociación. El presidente Donald Trump está desesperado por difundir la idea…

Irán no parece ser susceptible al arte de la negociación.

El presidente Donald Trump está desesperado por difundir la idea de que la República Islámica está dispuesta a poner fin a la guerra.

Pero aún no hay ninguna señal pública por parte de Teherán de que esté dispuesto a ayudarle a revertir la crisis que él mismo provocó al aniquilar su anterior esfuerzo diplomático hace casi cuatro semanas.

“Quieren llegar a un acuerdo a toda costa, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propia gente los matará”, declaró Trump a los miembros del Congreso el miércoles por la noche. “También tienen miedo de que los matemos nosotros”, añadió, en su último comentario desconcertante sobre el conflicto.

Esta desconexión genera dudas sobre las afirmaciones de Trump esta semana de que un avance podría ser inminente, incluso cuando el impulso crece inexorablemente hacia una peligrosa escalada del conflicto, con miles de soldados estadounidenses en camino a la región.

Cualquier decisión de enviarlos a la acción representaría un riesgo enorme para Trump, ya que podría ocasionar numerosas bajas estadounidenses. Provocaría repercusiones económicas mucho peores que las ya causadas por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Y una guerra prolongada podría empañar el segundo mandato del presidente y su legado, después de que llegara al poder convencido de que pondría fin a las guerras, no que las iniciaría.

Por lo tanto, la necesidad de entablar conversaciones es sumamente urgente.

Pero las esperanzas de una solución diplomática se ven ensombrecidas por esta pregunta: ¿Es ya demasiado tarde, tras más de tres semanas de enfrentamiento, para negociar una salida?

Trump siempre ha prosperado manipulando la percepción pública de la realidad. Pero necesita argumentos sólidos para encontrar una salida que preserve su credibilidad y evite concesiones a Irán que ridiculicen sus declaraciones de victoria.

El momento también exige algo ajeno a la filosofía de vida del presidente: ofrecer al enemigo una vía de escape digna, en lugar de insistir en la rendición total a sus demandas.

A Trump tampoco le queda mucho tiempo. Las tensiones políticas, económicas y geopolíticas de la guerra aumentan día a día.

Se acerca el momento en que tendrá que enfrentarse al dilema que ha desviado a sus predecesores desde Vietnam hasta Iraq: intensificar la guerra en busca de una salida.

Irán ha perdido gran parte de su liderazgo y de su complejo militar-industrial, pero a pesar del potencial destructivo de las fuerzas estadounidenses, podría ver con buenos ojos la oportunidad de involucrar a un presidente de Estados Unidos en una lucha más sangrienta.

El enfoque errático de Trump respecto a la guerra esta semana —con terribles amenazas de aniquilar las centrales eléctricas iraníes, para luego retractarse y proclamar avances potenciales inminentes— es típico de un método político que opera en los extremos.

Sin embargo, su aparente inclinación hacia la fuerza militar antes de recurrir a la diplomacia también refleja una cruda realidad: las perspectivas para un acuerdo de paz son desalentadoras.

Aaron David Miller, exnegociador de paz estadounidense para Medio Oriente, afirmó que “los iraníes van a exigir un precio que Donald Trump no está dispuesto a pagar, lo que le obliga a emprender una operación de gran envergadura, no solo para abrir los estrechos, sino para mantenerlos abiertos”.

Miller declaró a Isa Soares en CNN International que la guerra se ha convertido en una crisis internacional. “Esta guerra que Trump emprendió por elección propia se ha transformado en una guerra por necesidad”.

Sería exagerado esperar que la administración demostrara ahora habilidad negociadora: nunca ha logrado una justificación sólida para la guerra y tampoco ha definido una estrategia de salida clara.

Las negociaciones previas a la guerra entre Jared Kushner, yerno de Trump, y el enviado especial Steve Witkoff con Irán fracasaron. Además, sus otras iniciativas en Ucrania y Gaza no han dado resultados significativos ni duraderos.

Se menciona al vicepresidente J.D. Vance como posible figura principal si se concretan las conversaciones de paz, tal vez bajo los auspicios de Pakistán o Turquía.

Su anterior defensa del no intervencionismo podría resultar atractiva para los iraníes, pero pondría a un potencial candidato presidencial para 2028 en una situación política delicada.

Además, un cambio de personal no aliviaría la desconfianza exacerbada por un ataque estadounidense durante el transcurso de las anteriores conversaciones de paz.

Trump parece más dispuesto que los iraníes a dialogar, lo que refleja, quizás, la presión que sufre un presidente que no preparó a su país para la guerra y que ahora se enfrenta a encuestas que registran una amplia desaprobación pública.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el miércoles que Estados Unidos había enviado varios mensajes a Teherán, pero negó que se estuvieran llevando a cabo negociaciones.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que las conversaciones habían sido productivas.

Las negociaciones de paz suelen ir precedidas de posturas políticas, ya que cada parte cultiva su posición. Pero en este caso, las diferencias son enormes y genuinas.

Un funcionario iraní declaró a Press TV que Teherán exigió el cese total de la agresión y lo que llamó asesinatos. Requiere compromisos concretos para garantizar que la guerra no se reanude y el pago de reparaciones de guerra al país. El funcionario también pidió el fin de la ofensiva israelí contra Hezbollah en el Líbano.

Y, en una exigencia maximalista que Trump jamás aceptaría, Irán afirmó el derecho a ejercer soberanía sobre el estrecho de Ormuz. Esto otorgaría a la República Islámica un control absoluto sobre el 20 % del suministro mundial de petróleo y la economía global.

Se cree que el plan estadounidense de 15 puntos incluye la prohibición de que Irán posea armas nucleares, la entrega de sus reservas de uranio enriquecido, el fin de los grupos interpuestos regionales y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El hecho de que el estrecho —que estaba abierto al tráfico de petroleros al comienzo del conflicto— se haya convertido ahora en una exigencia clave de Estados Unidos en las negociaciones demuestra hasta qué punto la guerra se ha descontrolado para Trump.

Irán ha demostrado en el pasado estar dispuesto a hablar sobre su programa nuclear. Llegó a un acuerdo con el presidente Barack Obama para congelar el programa que Trump canceló.

Sin embargo, a cambio exigiría un alivio sustancial de las sanciones que podría permitir a la devastada República Islámica reconstruir su capacidad militar.

Los detalles de las negociaciones no son el único obstáculo para el progreso. Existe una desconexión aún más fundamental: ambos bandos en la guerra creen estar ganando. Leavitt reprendió a Irán por no comprender que “han sido derrotados militarmente”.

Es casi seguro que miles de ataques aéreos estadounidenses e israelíes han devastado a las fuerzas armadas y al liderazgo iraníes, y han dañado el represivo aparato de seguridad que mantiene al régimen en el poder.

Pero las reiteradas declaraciones de victoria de Trump sugieren una falta de comprensión de cómo sus adversarios perciben el conflicto. Esto, a su vez, podría debilitar su posición negociadora.

Para el régimen iraní, la supervivencia, en cualquier forma, representaría una victoria. No puede ganar una batalla convencional. Sin embargo, busca infligir tanto daño a Estados Unidos y al mundo que Trump no tiene más opción que retroceder.

Las incesantes afirmaciones de victoria de Trump generan otra inconsistencia en su mensaje: si Estados Unidos ya ha ganado, ¿por qué sigue luchando y enviando miles de infantes de marina y tropas aerotransportadas estadounidenses a Medio Oriente?

Todas las guerras parecen irresolubles antes de que comience la diplomacia. El arte del compromiso requiere, en primer lugar, identificar los puntos más estrechos donde los enemigos pueden encontrarse.

Quizás haya algunas semanas en las que esto sea posible, mientras se concentran las fuerzas terrestres estadounidenses que podrían utilizarse para eliminar las instalaciones costeras iraníes con vistas al estrecho de Ormuz.

El tiempo apremia también por otra razón: los últimos buques petroleros y gaseros que partieron del golfo Pérsico antes del estallido de la guerra pronto llegarán a sus destinos. A partir de entonces, la interrupción del suministro agravará la crisis energética y sus repercusiones económicas.

Trita Parsi, del Instituto Quincy para la Política Exterior Responsable, cree que Irán, al igual que Trump, tiene incentivos para poner fin a la guerra y que, por lo tanto, la diplomacia tiene posibilidades. “Pero Trump tendrá que ceder en algo para terminar con esta guerra, y esa es una posición muy diferente a la que tenía al principio”, afirmó.

Parsi señaló que Estados Unidos ya había hecho una concesión importante: levantar las sanciones al petróleo iraní que ya se encontraba en alta mar, en un intento por aliviar la crisis energética mundial.

Esto habría sido inconcebible antes de la guerra, pero ahora sienta un precedente que podría influir en futuras conversaciones de paz.

No es mucho sobre lo que construir, pero es algo.

A menos que los funcionarios estadounidenses e iraníes establezcan pronto una verdadera conexión, la guerra podría desembocar en un desastre total.

Si ya se ha superado el punto en el que la diplomacia puede frenarla, las consecuencias son demasiado terribles como para siquiera imaginarlas.

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